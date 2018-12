Minden autóbolondnak van egy álomgarázsa, és Ben Brotherton nyugalmazott főiskolai professzornak megadatott, hogy valóra is váltsa a magáét. Az ő célja az volt, hogy a forgalmazás minden évéből legyen egy első generációs Toyota MR2-ese. Ez sikerült neki és egy ideig boldog is volt vele, aztán új célt talált magának, így egy különleges ajánlattal tért be a helyi kereskedésbe. Szeretné odaadni mind az öt autóját egyetlen keveset futott, 2016-os évjáratú Mazda MX-5-ösért.

A kereskedő némi mérlegelés után belement az üzletbe, így Ben is megkapta a szinte új autóját és a kereskedőnek is híre ment a világban. Miután feltöltötték a közösségi médiás felületükre, pillanatokon belül megérkeztek az első ajánlatok az MR2-esekre. Hamar elvitték a nagyját, csupán az 1985-ös évjáratú sárga, nem gyári felnin guruló példány maradt meg egyelőre. Bizonyára ez a két tény kevésbé csábítja a vásárlókat, főleg hogy az autó eredetileg ezüst színű volt.

Az 1989-es, halványkék színű MR2-es volt a legkülönlegesebb a csapatban, ez a kézi váltós autó csupán 45 ezer kilométert futott és kivételesen jó állapotban van. Az egy évvel korábbi testvére fehér, automata váltós, cserébe motorjára kompreszor került. Ahogy már említettük, az autókat Ben egy Mazda MX-5-össel pótolta, melynek 2 literes, négyhengeres motorja 160 lovas, isteni hatos kézi váltója és sperrdiffije garantálja a boldog kilométereket.