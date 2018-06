Jason Watt igazi autóbolond pilóta, aki karrierjét éppen úgy kezdte, mint a versenyzők többsége. A gokarttól indult, aztán a sorozatokban egyre feljebb lépve egészen a Forma-3000-ig jutott, sajnos karrierje jelentős fordulatot vett akkor, amikor motorbaleset miatt lebénult. Ezt követően sem adta fel, a Dán Túraautó-bajnokságban indult kézzel vezérelhető autóval és 2002-ben meg is nyerte a sorozatot.

Wattot többször lehetett látni egy 2005-ös Ford GT volánja mögött is, ezért a Ford az új GT-t is megszavazta neki, mert azt szerették volna, ha olyanok kapják az 500 darab autót, akik valóban használják. Jason ráadásul szorgalmasan támogat egy Dániában működő gyermekrák-alapítványt. Egy dán bank is támogatja ebben, akik csupán annyit kértek, hogy logójuk tűnjön fel az autón. Most 23 év után Jason először hajtott fel a Nürburgringre a neki átalakított – és valószínűleg az egyetlen ilyen – Ford GT-vel.

Persze videón is megörökítették a nem mindennapi eseményt és ezzel valószínűleg ez lett a Nürburgring leggyorsabb kerekesszéke is: