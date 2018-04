Az 1970-es években indult útjára a monster truck mánia, természetesen a széles utak, nagy parkolóhelyek és a szórakoztatóipar otthonában, az Egyesült Államokban. A recept rettentő egyszerű volt, a rendelkezésre álló platós terepjárókat alaposan megemelték és nagy kerekeket raktak alá. A műfaj hajnalán már az 1,2 méter átmérőjű kerék is királyságnak számított, ma már ennél nagyobbak is vannak.

Természetesen az autók is alaposan átalakultak, az erre épített stadionszerű pályákon pedig nagy műsort csapnak ezekkel a hatalmas autókkal. Csupán a héjuk hasonlít valamilyen gyártott típusra, de alatta komoly technika lapul. A csővázas alapban kap helyet a bitang V8-as motor és a hajtás többi eleme is. Kulcskérdés a futómű, melynek nagy ugratásokat kell kibírnia. Néha pedig hajmeresztő szaltókat is előadnak, mint Lee O’Donnell az alábbi videóban: