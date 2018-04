Mennyit számít az autók színe? Néhány hírt elolvasva igen sokat. Nem csak nálunk, tőlünk keletre is. Valahogy az életösztön, a tapasztalat sugall egyfajta viselkedést bizonyos autószínek esetén, és ennek ereje kormánydöntést kényszerített ki Grúzia államvezetéséből.

Giorgi Kvirikasvili egyszerűen véget akar vetni a nagy fekete autók korának, amelyek rossz fényt vetnek a köz szolgálatában állókra, így az állami autókra kiírt beszerzési szabályzatba egyszerűen beleírták, hogy lehet bármilyen típus, bármilyen szín, csak fekete nem.

Emellett az alacsony fogyasztású, hibrid, vagy akár elektromos autók is előnyt élveznek az új iránymutatás szerint, főváros, Tbiliszi önkormányzata pedig már fehér flottát rendelt, 30 hibriddel kiegészítve.

Radikális döntés, de korántsem annyira, mint amit Türkmenisztán elnöke rendelt el. Az ország teljhatalmú vezetője jelenleg Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedow döntött úgy, hogy a fővárosból Aşgabatból kitiltja a fekete autókat. A fekete világszerte az egyik legnépszerűbb választás, ha autóról van szó, de az elnököt ez cseppet sem érdekli, hiszen világos képe van arról, hogy ezzel mit szeretne elérni.

Aşgabat nem véletlenül van tele fehér épületekkel, Gurbanguly a tökéletes fehér várossá szeretné formálni a fővárost, így természetesen az utcákon közlekedő autók sem maradhatnak a fehérnek ellentmondó feketék. Korábban is sejthető volt, hogy ez bekövetkezik, hiszen az 1,3 literesnél kisebb motorú magánautók importja mellett betiltotta a fekete autók behozatalát is 2015-ben. Most azonban szigorodnak a szabályok és a hatóságok eljárhatnak azokkal szemben, akik nem tartják be ezeket.