A megérkeztél érzést a Volvo nagyon eltalálta ebben a modellben, és a minőség, a hangulat jottányit sem csorbult 2017 óta. Az XC60 nem üvölti fülünkbe, hogy milyen harsány mutatványokra képes, de azért sötétben megenged magának egy igazi giccses mutatványt. Az Orrefors kristályüveg váltógomb ékszerszerű sziluettjét halvány derengés világítja meg.

De ezen a ponton véget vetettek a tobzódásnak! A mindenféle technikai vircsaft meghagyva a német ellenlábasoknak. Ha esetleg megszédülnénk a luxustól, akkor nyugtatólag hatnak a mesterien kidolgozott Nordico kárpitok.

16 fotó

Ezek teljes mértékben állatmentesek, újrahasznosított bio-alapanyagból készülnek, a Volvo honlapja szerint skandináv erdőkből kinyerve. Ennyit pont elég tudnunk, hozza a bőr alapvető tulajdonságait, de természetesen a vevő kívánsága szent, még 830 ezerért szellőztetett nappa bőr ülésekben is terpeszkedhetünk.

A terpeszkedést lehet szó szerint érteni, nagy vonalú kényelmet kínálnak az ülések: szélesek, az ülőlap kellően hosszú, az üléspozíció tág határok között állítható, a kihúzható combtámasz pedig nagyobb túrák során igazi áldás.

A természetközeli hangulatot valódi fa dekorbetétek fokozzák, ez telitalálat egy svéd autóhoz, mást kérni teljesen felesleges, és megbicsaklott ízlésre vall.

Anyagminőség? Az van, a vaskos ajtók huppanásátől kezdve a szellőzőrostélyok finoman működő zárómechanikájáig. Igazi fa, fém és üveg amit érint a kezünk, ebben a tekintetben mintha inkább visszafelé halanda az autóipar az elmúlt években, az XC60 őszinte sallangmentes minősége mai napig lenyűgöző.

Ezért is szomorú a gombirtás, mert a Volvo féle gombokat élmény nyomogatni, de az XC60 úttörő volt ezen a téren, már 2017-ben száműzték a kapcsolók javát, és nem fordultak vissza ezen az úton.

Idén a kezelést könnyíti, hogy a funkciók javát tartalmazó képernyő megnőtt: 11,2 colos mérete miatt nem fért be a régi helyére, így kilóg a műszerfal síkjából. Ma már erre nem kapjuk fel a fejünket, ilyenek lettek a belterek, így ezzel a Volvo nem lóg ki a sorból. A megjelenítés javult, élesebb a kép, 21 százalékkal nagyobb a pixelsűrűség, és egy Snapdragon processzorral megtámogatott, Google-alapú rendszer fut rajta.

Jól működik, ha már regisztráltunk, és minden adatot megadtunk a nagy testvérnek, de a telefonos csatlakozás nem megy túl gördülékenyen, a frissítéssel nem érkezett vezeték nélküli kapcsolódási mód. Ezen a téren érezhető az avítt technika, más autókban gyakorlatilag észrevétlen a csatlakozás, de itt döcögősen ment, a Bluetooth, és Android Auto csatornákon nem mindig értette meg egymást a telefon és az autó.

A második sorban inkább két embernek jut kényelmes hely, középen magas, és vaskos kardánalagút rabolja el a lábteret. Itt is sokat javít a hangulaton a világos kárpit, amiből az ajtókra is jutott, a zsebek itt tisztes méretűek, a lehajtható könyöklőben pohártartókat találunk, mögötte pedig praktikus síléc alagutat.

Az autó korát jelzi, hogy a lassan kötelező két USB-C csatlakozó helyett itt csak egy 12 voltos ajzatot találunk, de legalább van vezeték nélküli töltőpad, ami 15 wattos teljesítmény tud.

Bár a hátsó tengelyre épített villanymotor helyigénye vitathatatlan, a mérnökök remek munkát végeztek: a csomagtér mérete alig marad el a hagyományos hajtású XC60-asétól. Alaphelyzetben egy tisztességes, 468 literes üreggel gazdálkodhatunk, ami az ülések ledöntésével egészen 1395 literig bővíthető.

A végeredmény egy példásan sík rakodófelület, ám a padlóborítást felhajtva pótkereket hiába is keresnénk. A helytakarékosság jegyében ott a 12 voltos rendszerakkumulátor, valamint a defektjavító készlet és néhány apróbb kiegészítő kapott helyet.

Lehet, hogy nem a legdivatosabb, és a mobilos integráció terén már nincs az élbolyban, de az illatok, tapintható felületek, az üléspozíció, és maga az ülés kialakítása terén ez a beltér még ma magabiztosan sorolható a prémium kategóriába. Szerencsére ezek az értékek nem avulnak, és ekkor még a recsegő-ropogó, tengeri moszatból és tejfölösdobozból fröccsöntött műanyagok szelleme sem járta át a Volvók belterét.