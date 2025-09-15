Elsőre elmaradt az alapvető ismerkedés a Mustanggal, mert az átvételkori indítás annyira lenyűgöző volt, hogy a számlálók nullázásán kívül másra „nem maradt időm”, indultam azonnal. A V8 hörgése a csontig hatol és azonnal akarsz még többet belőle.

Ezért aztán elsőre nem is voltam kibékülve az autó orrával. Az első tengely nekem kissé libegős, a közepesen tempós kanyarokban, ami után hinned kellene benne, hogy tudja majd a gyors kanyarokat rendesen. Elfordul az nem kérdés, de nem voltam magabiztos közben. Inkább túrautós élmény így vezetni, ahogy emeli az orrát, mint egy motorcsónak. Ha csak túrázgatsz vele kiváló alternatíva a Normal mód, nem is beszélve a magyar utak adta kihívások miatt.

Meglepő, de a karosszéria nem tűnik különösen merevnek, az úthibákon hajlamos beremegni. Nem nagyon tud mit kezdeni az autó a katasztrofális vidéki utakkal: a feszes futómű, Normal módban megrázza az egész kasztnit az úthibákon.

Miután azonban feltérképeztem és „meglett” a Sport mód, az autó visszajelzései is megváltoztak. A feszesebbre váltó futómű és kormány megadta azt, ami addig hiányzott, a sportautós érzést. Az első tengely „tapadásával” az önbizalom is felépül. Így már hívogatóak a kanyarok, sokkal inkább támadhatod őket.

Persze a Mustang nem egy igazi sportautó: ellentétben más nagy teljesítményű modellekkel, amelyek ügyesen rejtik el a súlyukat, ez az amerikai gép mindig vastömbnek érződik (1876 kg). Egy nagyon gyors tömbnek. Ugyanakkor itt te irányítod az eseményeket, nem csak utas vagy, ahol az autó megold mindent. Vezető központú autó, ahol leginkább a hagyományos tapadás, ami jelzi a határokat és nem szakadásszerű a határvonal. Itt nyoma sincs a turbómotorok légkalapács-szerűen érkező erejének, szívómotor lineáris teljesítményleadása csodásan illik ehhez a klasszikus modellhez.

Ezért aztán visszafogott tempónál oly könnyedén teheted keresztbe gázadásra és kezelheted a helyzetet ellenkormánnyal, mintha, ha csak befordulnál vele a sarkon. Ehhez persze akarnod kell ezt és agresszívan báni a gázzal, mert egyébként nagyon jó a tapadása. Nagyobb sebességnél jön jól (zárt pályán), az új elektromos kézifék, amelynek használata hagyományos értelemben fura, hiszen nincs ellenállása a karnak, de ha drifteléshez használjuk, amire kitalálták máris értelmet nyer.

Elvileg a Mustang a világ legnépszerűbb sportautója, így nem is baj, hogy ilyen könnyű vezetni. Nem tudok ilyen teljesítménnyel, hasonlóan barátságos autót.

Olyan jól kezelhető az autó, hogy nemcsak százrazon, de esőben is kikapcsolt menetstabilizálóval autóztam vele. Ha észnél vagy és magadban tisztázod, hogy esőben más a fizika, fel sem tűnik, olyan magas szintű a tapadás.

Sajnos úgy tűnik a 10 fokozatú automata sebességváltón nem sikerült javítani. Továbbra is ez a hajtáslánc gyenge pontja. Amíg nem várunk el tőle sokat, nincs vele gond. Lassú tempónál vagy túrákhoz jó partner.

Amikor azonban elkezdünk hajtani, akkor már feltűnik a késlekedése, amely különösen manuális módban válik súlyossá. Ilyenkor esélytelen kihasználni az autó maximális teljesítményét, mert már az előtt kénytelen vagy kapcsolni, hogy elérnéd a maximális teljesítményt. Ha nem teszed, a váltó késlekedése miatt a a motor beleszalad a tiltásba, jön a gondolkodás, majd a rángatás a hajtásláncban.

Kormányzása mindig masszív, férfias hozzáállást kíván. Itt nincs lazsálás. Nem szikepontosságú, de sportautósan precíz és a visszajelzései is jók. Tudod, mi történik az első kerekeknél.

Egy átlagautóhoz képest remekül lép a Mustang, de a mai turbós 500-700 lóerős modellek mellett már nem csillog annyira. Egy Audi A3 RS könnyedén elmegy mellette 0-100-on, de hangulatban a közelében sem lesz.

Vannak ikonikus titkos receptek, mint Coca-Cola összetétele és pont ilyennek gondolom a Mustang V8 hangját. Nem tudom van-e itt is rejtett összetevő, de az bizonyos, hogy ha valakiben van valami bizonytalanság, amikor egy Mustang vásárlásán gondolkodik, ez hang mindet elsöpri.

A hidegindítás robbanásszerű (menüből beállítható, a halk mód, hogy ne utáljon minden szomszéd), megremeg az egész autó, olyan showt ad elő. Menet közben négyféle módba kacsolhatod a kipufogót, a csendes mellett van, normal, sport és versenypályára való. Utóbbi kettőben az alapszintű dorombolás a gázadással párhuzamosan, előbb hörgéssé majd üvöltéssé változik, míg végül jön a NASCAR autókat idéző fémszerű sikítás. Libabőr.

Újra és újra akarsz belőle. Nem az a lényeg, hogy mellé milyen dinamika társul, hanem ismét hallhasd ezt a csodálatos szimfóniát. No meg persze az egész környék, mert ilyenkor olyan hangerővel trombitál, amitől két utcával arrébb is mindenki felkapja a fejét. A legszebb, amikor szűkebb kanyarokból kilőve elmegy keresztbe az autó és kipörgő kerekekkel párhuzamosan hallod a szólam felépülését.

Egyes vezetőtámogató rendszerei nem működnek jól. Például hiába kapcsolod ki a táblafelismerőt, az nem érdekli ugyanúgy pittyeg a vélt vagy valós sebességtúllépéseknél. Ennél is idegesítőbb a sofőr-felügyelő rendszer, amelyet szintén csak elméletileg lehet kikapcsolni, de a menü beállítása ellenére folyamatosan piszkálja a vezetőt.

Ha jó úton mész egyenesen, akkor nagyjából öt másodpercenként szórakoztat, hogy fogd meg a kormányt, miközben mindkét kezed rajta van. Ha ilyenkor nem kormányzol bele az út vezetésétől teljesen függetlenül, akkor belefékez.

Ha mint utazó autó akarjuk értékelni, akkor feltűnik, hogy túlságosan szeles az utastér. Már országúti tempónál is komoly szélrohamok borzolják az utasok haját. Zárt tetővel viszont kellően csendes az utastér. Egyébként a motor normál haladásánál visszavonulót fúj, 1500 körül forog a főtengely, de autópályán is bőven 3000 alatt van.