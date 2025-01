Ahogy a külső nem öregedett, úgy a beltér minősége sem csorbult egy évtized alatt. Ahol a valódi luxust mérik, ott virít igazán a Q7-es, a vaskos ajtó trezorokra emlékeztet, az ablakot leengedve egyértelműen látszik a többrétegű hangszigetelt üveg, és a csukáskor tompa huppanás hallatszik, majd a soft-close zárás elektromos motorja óvatosan behúzza az ajtót a karosszéria síkjába.

Belül tipikus bőrillat, Audira hangolva, jellegzetes, felismerhető, tervezett aroma az ilyen apróságokon érhető tetten a 40 millió forintot is elérő vételárban. Minőségi anyagok, valódi hűvös fémborítás tökéletesen megmunkálva, ergonomikus elrendezés, kifinomult működés jellemzi.

Ezeket a dolgokat nem írja felül semmilyen digitális kütyü és képernyős varázslat, bár az is van bőven az utastérben. Ezeken viszont látszik a kor. Annak idején úttörő volt a rendszer dupla képernyős vezérlése, amivel az első nagy frissítés során lesöpörték az asztalról a rendszer fizikai gombjait.

A haptikus visszajelzéssel feldobott klímapanel ma már nem a legpengébb darab: a legfrissebb rendszerekhez képest kicsit fakó a megjelenés, alacsony a fényerő, és az érintésre történő reagálás sem túl pontos. Ez a haptikus visszajelzésnek is köszönhető, ami pont a fizikai „élmény” miatt került a rendszerbe.

Megérintve a panelt az egész megrezzen, és kapunk egy hangjelzést is, majd az egészet szó szerint meg kell nyomni, hogy a funkció azt tegye, amit szeretnénk. Ennek eredménye, hogy – főleg menet közben – sokszor több alkalommal kell erősen koppintani, hogy elérjük a kívánt hatást.

Ezt a csodás megoldást nem vették át más konkurensek, és az idő őket igazolta. A pontos, jó használathoz ez nem szükséges, és az Audi is továbblépett: a legújabb modelleknél már a vezető elé kerül az ívelt duplapanel, ami egyre inkább elterjedő megoldás a gyártók között.

A 12,3 colos műszeregység pedig ma már kijelenthető, hogy ipari alapvetéssé vált, ezt is az elsők között vezette be az Audi, és azóta szinte minden autóban hasonló méretű megoldást találhatunk. A megjelenés sokféleképp konfigurálható a nagy órákkal és kisebb menetadatokkal vagy szélesvásznú térképpel és kisebb kijelzőkkel. Már szinte túl sok az információ: a menü almenüjének is vannak opciói, a teljesítményszintet mutató mérőegységben van kicsi fordulatszámmérő külön, a hibridség pedig még tovább bonyolítja a helyzetet, az energiaáramlás is mindig ott van valamilyen formában.

A sportos – S Line – vonalat az alul lapított kormány és az integrált fejtámlájú sportülések jelzik. Utóbbiak finom bőrborítást kaptak, a kényelem elsőrangú, ugyanakkor határozottan tartják a testet, ez is egyfajta bravúr, mert egy ülés vagy szűkösen sportos, vagy tespedős fotel, esetleg fapad, de az Audinál addig sakkoztak, amíg kijött egy több területen is magasan teljesítő darab.

Hely természetesen temérdek, elöl van hely két haragban lévő utasnak, itt nem ér össze a könyöklőn a kéz, a középkonzol kialakítása viszont lehetne ötletesebb, ma már sokkal több, nagyobb tárolóhelyet adnak az alacsonyabb kategóriás SUV-ok is, és a mobiltelefon is csak keresi a helyét.

A második sorban sem csorbul a helykínálat, két teljes és egy használható harmadik ülést kapunk. Ezeket előre-hátra sínen tologathatva még tovább növelhető a lábtér, és az üléstámla dőlésszöge is állítható. Praktikus okosság az Isofix rögzítési pontokat fedő kis párna: ezt csak ki kell pattintani, és máris ott a két fém „akasztó”, jól láthatóan, könnyen elérhetően, nem egy apró lyukban kell utánuk kutatni.

Hely természetesen itt is van minden irányban fenséges mennyiségben, a klasszikus bakancsformával a fejtér is bőséges, az ülések pedig ülőlappal teljesen előredönthetőek, aminek itt sok értelme nincs, mert a konnektoros hibridből nincs hétüléses kivitel. A klímának itt is van külön vezérlése, a két szélső ülésen fűtéssel, USB-C töltőcsatlakozókkal, tehát semmiben sem szenvednek hiányt a hátul ülők.

A csomagtér is hozza a kötelezőt, sínrendszer segít a rögzítésben, vannak akasztókampók, nem marad el az igényes kárpitozás, padló alatti rekesz viszont nincs, a hibrid hajtás komponensei miatt így 770 liter helyett 650 literrel gazdálkodhatunk. A töltőkábeleket sem várja semmilyen dedikált hely, így ha munkahelyen töltünk fali töltőről és vinnénk magunkkal, akkor mindig ott lötyög a méretes zsák a kábelkígyókkal.