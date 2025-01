Szép látvány fogad minket, ha levesszük a szemünket az M-es fényről, és benézünk az utastérbe. Jelen esetben a fűthető, masszázsfunkcióval is ellátott sportülések műbőr kárpitozást kaptak – bőr már csak akkor kerül ebbe a BMW-be, ha M-es sportkormányt kér az ember szintén az M Sport csomag részeként. Tesztautónkat ilyennel szerelték. Aki igazán szeretne odafigyelni környezetére, az maradhat a szövetkárpitnál, mely újrahasznosított PET-palackokból készül.

Beszállás után hamar megtalálja a helyét az ember, függetlenül attól, mekkorára nőtt, a pozíció pedig el is menthető. Mindössze a combtámaszt és a fejtámlát kell manuálisan állítani, minden más elektronikusan vezérelt. Az ülés kiváló oldaltartású, az alapvetően 20 perces, változtatható gyorsaságú és erősségű masszázsprogramok pedig jól esnek bármely napszakban. A kormány BMW-sen tömzsi, jó fogású és tapintású.

Szállj be velünk virtuálisan az új 1-es BMW-be

Első pillantásra emésztenem kellett a műszerfal dizájnját. Kicsit üresnek éreztem a látképet: oké, van három ilyen fényes cucc meg a piros-kék-fehér varrás, de ennyi? Ráadásul még a szellőzőkialakítás is más, mini-joystickokkal állítható a légáramlás iránya.

Aztán vezettem egy kicsit, és rájöttem, hogy ennél tulajdonképpen nem is kell sokkal több. A hangulatot ez is megcsinálja, a világító részek sötétben jól mutatnak, ráadásul az ajtó mellettiek kékből sárgásvörös villogásra váltva figyelmeztetnek, ha úgy szállnál ki, hogy érkezik egy jármű.

Valljuk be, akár tetszik, akár nem, a lényeg amúgy is a kijelzőkön van. Még az utas is azt nézi, sőt, foghatja a telefonját és segítségével játékkonzollá alakíthatja a kissé a sofőr felé fordított 10,7 colos érintőképernyőt. Vezeték nélkül tükrözi a 9-es operációs rendszer a telefonokat, bár nagyjából minden ötödik indításnál németül üdvözli az embert, függetlenül attól, hogy magyar nyelvre állítottuk. Szerencsére hamar megvan a Spräche menüpont és sosem fagyott le használat közben a számítógép.

Orrunk előtt, a kormány mögött 10,25 colos digitális műszeregységről olvashatjuk le az adatokat, felárért pedig kérhető head-up display is, mely színesben vetít, sőt, konkrét városrészleteket is elénk rajzol, ha a gyári navigációba ütjük be úti célunk. Nyugodtan átadható így a középső kijelző a jobb 1-nek játékra, mely menet közben is működik.

Ha már navigáció: a BMW Maps kanyarokban beveti a kiterjesztett valóságot, a kameraképet a középső kijelzőre téve egy a valóságos képre rajzolt nyíllal jelzi, merre haladjunk tovább.

Összességében az anyagok minősége jó, még a nem szem előtt lévő anyagok esetében is, és az ergonómiára nem lehet panasz. Személy szerint engem az olyan részek nagyon tudnak zavarni, mint amit a menetválasztó melletti gombsornál (módválasztó és társai) látni, ahol egyetlen panel takar több gombot is. Nyomásra egyben mozog az egész, de jól működik: a gombok úgy reagálnak, ahogy kell, és nem igényelnek a megszokottnál nagyobb pontosságot vagy adott esetben nyomási erőt, mint más autók. Az ilyen jól működő apróságok azok, melyek különbséget tudnak tenni prémiumtermék és tömeggyártó megoldásai között.

A BMW legkisebb modellje az első sorban mondható igazán kényelmesnek, a hátsó sorban a méretből fakadó adottságok nem teszik sokaknak komfortossá az utazást. Magam mögé (178 cm) ugyan gond nélkül befértem, de az üvegtetőnek is köszönhetően nem maradt túl sok fejterem. A lábaimnál még volt játéktér, de egy 185 centisnél magasabb sofőr mögé már gyerekekből is csak vékonyabb lábúakat válogatnék.

A méretbeli adottságok a tárolási lehetőségeket is befolyásolják. Ezzel együtt az mondható, hogy az ajtózsebek pozitív, a könyöklő alatti rekesz viszont negatív meglepetést okoztak méretükkel. A kesztyűtartóban tényleg csak a kesztyű fér el.

Nem bőséges a csomagtér sem. Alapesetben 380 literről indulhatna a matek, de mivel 48 voltos hibridrendszert is rejt az erőforrás, annak akkumulátora elvesz 80 litert. Tesztautónknál – illetve a 120-nál is – így 300 literrel gazdálkodhatunk, mely a hátsó üléssor ledöntésével bővíthető szükség esetén 1135 literre. A padló felhajtható, alatta találni egy vékonyabb, hosszú rekeszt, illetve az oldalfalak rejtenek még akasztókat, illetve az egyik oldalon egy hálós zsebet, ennyi rendszerezési segítséget nyújt a BMW.