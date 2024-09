1994 óta készülnek motorok a Volkswagen-konszern márkái számára Győrben, az Audi gyárában, ahol 1998-tól komplett autók is készülnek, ekkor indult el a TT-k összeszerelése, majd később jöttek az A3 és Q3 modellek is. Autóból tehát csak Audit készítettek, mostanáig…. 2024-től ugyanis a SEAT-ból kialakított, 2018 óta önálló márkaként létező Cupra legújabb modelljét is itt készítik. Szülőhelyén Egyelőre azonban szülőhelyén, Barcelonában néztük meg a Terramar-t. A fiatalos, friss márka piacra lépése óta 700 ezer autót értékesített már, és ezúttal sem bíznak semmit a véletlenre. A hosszú évek óta kitartóan a legjobban pörgő, szabadidő-autó kategóriában indítja a márka az új versenyzőt.

A nagyszabású eseményen közelebbről is megismerhettük a legújabb Cuprát, bár nem olyan közelről, mint szerettük volna. A kikötőben lévő IMAX moziban pattogatott kukoricát majszolva telt el az a bő másfél óra, míg a márka fontos emberei bemutatták a padlóból egyszer csak előtűnő, majd komótosan magasra emelkedő új Cupra modellt, a Terramar-t.

CEO, filmrendező, dizájner, nagy és még nagyobb vezér, mind mind kapott néhány percet, hogy lelkendezzen a valóban dögös megjelenésű, 4519 mm hosszú, 1584 mm magas, 1863 mm széles, és 2681 mm tengelytávú autó mellett. És persze dőltek a hangulatos mozgóképek háborgó tengerről, versengő vitorlásokról, ráadásul kaptunk egy Terramar tematikájú rövidfilmet Juan Antonio Bayona-tól is. (többek között a 2018-as Jurassic World: Bukott birodalom köthető az ő nevéhez)

Kívülről a cápaorr-szerű orr részt, a nagy, férfias hűtőmaszkot, a három darab háromszögből álló nappali menetfényt, és a hátul összeérő, középen világító márkaemblémával kiegészített LED-es fénycsíkot emelték ki leginkább, amikor az autó dizájnjáról beszéltek. De sok szó esett érzelmekről, sportosságról és magabiztosságról is, ami mind jellemző a Terramar-ra.

Az utastér egyelőre kimaradt

A Terramar statikus bemutatóján egyelőre csak egy színpadon álló, illetve egy elkordonozott autót láthattunk, és sajnos karnyújtásnyi távolságnál közelebb nem jutottunk hozzá. Így arról, hogy milyen belülről, nem sok információnk van. Legfeljebb képeket tudunk róla mutatni, hogy milyen érzés benne ülni, milyen anyagokból áll össze az utastér, azt majd valamikor később tudjuk meg.

Mindenesetre a belső formaterve erős, izgalmas, amit a Volkswagen polcairól leemelt összetevőkből ki lehetett hozni, azt a Cupránál megcsinálták. Spoiler: a simogatós klímavezérléstől, hangerőszabályzótól nem tudtak megszabadulni a Cuprások sem. De szerencsére ablakemelő kapcsolóból van négy darab.

Ebben nem kell a VW hülye, első-hátsó pár közt váltó külön gombjával vesződni. A többi részlet viszont tele van valóban izgalmas formákkal, elegáns rézszínű betétekkel, ránézésre príma minőségű anyagokkal.

Szintén rézszínű öltésekkel díszített kormánya mögött 10,25 colos digitális műszeregység mutatja a szükséges információkat. Ezen felül a középkonzolon is található egy 12,9 colos központi monitor, ami alapáras, minden felszereltségi szintnél. Hogy mennyire lesz tágas, komfortos, az majd később derítjük ki. De azt már most is lehet tudni, hogy az autó hátsó ülései csúsztathatók, amivel a csomagtartó befogadóképessége 602 literre növelhető.

Technika

A Terramar motorválasztékában a hagyományos belsőégésű motorok mellett megtalálhatók a kisebb nagyobb mértékben elektromosított változatok is. A belépőszintet az 1.5 eTSI motor jelenti 150 lóerővel és 48 voltos lágy hibrid rendszerrel megtámogatva. Ez 48 voltos, fékezéskor elektromos áram termelésére is alkalmas indítómotorból és 48 V feszültségű lítiumion akkumulátorból áll. A teljesítményorientált vásárlók igényeinek a sima benzines változatok felelhetnek meg, ezekbe a 2.0 TSI motor kerül, 204 és 265 lóerős teljesítménnyel, összkerékhajtással.

Ezeken kívül két új generációs eHybrid – PHEV – opció található még a listán, az egyik 204, a másik 272 lóerős. Itt az 1.5 TSI motorhoz egy elektromos motor kapcsolódik, amit 19,7 kWh nettó kapacitású akkumulátorcsomag lát el elektromos energiával. Ez egy feltöltéssel bő 100 kilométeres elektromos hatótávra is elég lehet. Az akkumulátort 11 kW-tal falitöltőről, vagy 50 kW-tal egyenáramú gyorstöltővel is lehet tölteni.

Bármilyen motort, hajtásláncot is választ valaki, a DSG váltó megkerülhetetlen része a csomagnak, csak ezzel érhetők el a modellek, kézi váltós opció nincs. Alapáras viszont a progresszív, sebességfüggő kormányrásegítés és a 10 milliméterrel alacsonyabb sportfutómű. Elöl amúgy MacPherson, hátul multilink rendszerű felfüggesztés került az MQB-Evo padlólemezre épülő autó alá.

Miért Terramar? Ha a Terramar nevet boncolgatjuk, akkor logikus ötletnek tűnik valahol a „föld” és „tenger” szavak környékén keresgélni. Nem is rossz az irány, azonban a Cupra Terramar egy versenypályáról kapta a nevét. Méghozzá a legöregebb, máig megmaradt, ovális, döntött úttestű, 1923-ban megnyitott Terramar versenypályáról. Az 1923 és 1955 között üzemelő versenypálya pontosan két kilométer hosszú, összesen két kanyar található rajta, amelyek a legmeredekebb részen 66 fokban döntöttek.

Győrben készül

Az új Cupra Terramar Győrben, az Audi gyárában készül, ahol már évek óta, egész pontosan 2021 nyara óta készülnek az új Cupra modell érkezésére. A gyártás már megy egy ideje, – hiszen a bemutatón szereplő autókat is el kellett készíteni – és a termelés finomhangolásához is le kellett gyártani néhány előszériás modellt. Ezeken túl van már e győri üzem, és már a sorozatgyártás is elkezdődött. A legelső autók idén novemberben kerülhetnek majd a kereskedésekbe.

Aki megkívánta a Cupra új szabadidő-autóját, az már megrendelheti, a konfigugurátor erre található, ide kattintva érhető el. A Terramar hazai árlistája 14 985 800 Ft-tól indul. Ezért az 1498 köbcentis, négyhengeres, 48 voltos mild hibrid változatot lehet elvinni, 150 lóerős teljesítménnyel, elsőkerék-hajtással.

Persze van ennél erősebb is, a 2.0 TSI DSG 4Drive ami már 265 lóerős, – 20 407 210 forint – illetve létezik belőle külső áramforrásból is tölthető akkumulátoros hibrid – PHEV. Ez utóbbi az 1.5-ös TSI motorra épül, és 272 lóerő a rendszer legnagyobb teljesítménye, 22 592 030 forintért. Tisztán elektromos üzemmódban pedig 100 kilométernél is nagyobb hatótávot ígér a gyár. A Volkswagen csoport MQB, azaz keresztmotoros autók számára kitalált padlólemezére épülő Terramar erős mezőnyben indul, hiszen házon belül is ott a Volkswagen Tiguan, de olyan konkurensekkel kell versenyeznie, mint a Hyundai Tucson, Kia Sportage, Citroen C5 Aircross, Peugeot 3008 stb.

Limitált széria

A Terramar bemutatója egy időben volt az America’s Cup barcelonai versenynapjainak egyikével. Az America’s Cup a legrégebbi nemzetközi vitorlásverseny, amit legelőször 1851-ben rendeztek meg. Azóta általában 3-4 évente van ilyen verseny – nincs szigorú menetrend – és rendszerint egy címvédő és a kihívók között zajlik a viadal.

Manapság a többi technikai sporthoz hasonlóan a vitorlázás is már inkább űrtechnikához áll közelebb, így nem is meglepő, hogy irdatlan pénzeket lehet ellocsolni ezekre a hajókra. Csapatonként úgy 100 millió dolláros költségvetéssel lehet számolni, ha valaki belekóstolna ebbe a műfajba. A nyolc fős személyzettel versenyző katamarán hajók, amik szinte bele sem érnek a vízbe, akár 50 csomós – 93 km/órás – sebességgel is képesek haladni.

A Cupra Terramar és az America’s Cup együttműködésének gyümölcse a Terramar egyedi America’s Cup Limited Edition modellje, amiből 1337 darab készül majd összesen. Ezek egyedi dizájn- és stíluselemeikben különböznek majd társaiktól.

A különleges kiadás Enceladus Grey Matt színben lesz elérhető, egyedi 20 colos fekete könnyűfém felnit és lézerrel gravírozott America’s Cup logót kap a B oszlopokra. Belsejében fekete színű Moonslate bőrkárpit és sportülés kerül, aminek címkéjén az America’s Cup logója látszik. Csak a magasabb felszereltségi szint hajtásláncaival – ez a VZ – rendelhető a limitált széria.