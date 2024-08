Kék az indítógomb a kormányon, ez az egyetlen különbség a beltérben egy Grecale Modena vagy Trofeóhoz képest, amelyek ugye a benzines változatok. A kormány ugyanaz a kiváló fogású, vékony karimájú és tökéletes átmérőjű darab, mint a többiben. Erős a gyanúm, hogy ennek a váza ugyanaz, ami az Alfákba is kerül, de hiteles információm nincs róla. Csak az, hogy pont ugyanolyan fogni, a gombkiosztása jó, igaz a zongoralakkal nem vagyok kibékülve.

Még az alumínium váltófülek is ott vannak a kormány mögött, pedig ebben nincs is váltó. Itt a lassításkor az energia-visszatermelés mértékét lehet velük állítani, a sportos hangulathoz viszont passzolnak. Ahogy megnyomom az indítógombot, nem történik igazán semmi, motorhang helyett a hangszórókból kapok egy indító dallamot, de a füleimnek ennél több élmény nem jut. Eközben felébrednek a műszerfal kijelzői.

Műszeregysége és multimédiája 12,3 colos monitort kap, ezeken kiváló a grafika, tűéles a megjelenítés és jól pörög a menü rendszer. A középsőn az elektromos hajtáshoz találunk kiegészítő menüket, valamint egy sprint időmérőt 0-100 km/h, 0-400 méter és egyebek mérésével. Ebből tudjuk, hogy a Grecale Folgore tudja a 4,1 másodperces gyári gyorsulási értéket, többször is mértük vele a teszthét alatt. Ha megfelelő az útfelület, hozza az értéket.

Került egy kijelző a középkonzol alsó részére is, ez 8,8 colos és alapvetően a légkondicionáló funkcióinak kezelésére szolgál. Hogy hiba, vagy funkció-e, hogy indításkor nem kapcsol be a szellőzés, nem jöttem rá, de külön kell bekapcsolni, ami nem szerencsés. Ezen a képernyőn lehet még változtatni a fent csücsülő digitális óra kijelzését, megjelenhet rajta a pedálerő-mérés és G-erőmérő is lehet, meg persze, többféleképpen mutathatja az időt.

A két kijelző között egy zongoralakk gombsor szolgál váltókapcsolóként, ami helyett szívesebben használnék bármilyen formájú és méretű kart. Sajnos nem jó a kattanási érzete és elengedhetetlen, hogy ránézzünk irányváltáskor. Emellett, a teljesen általános kéztartásommal minden D nyomásakor véletlenül kikapcsoltam a szellőzés panelt, ami megint csak bosszúságot okoz hosszútávon.

Minőségi marhabőr, újrahasznosított halászhálók

Svájci legelőkön wellnessező marhák bőrét használja a Maserati az utasterek borításához. Ezeket az állatokat a hideg időjárás miatt kevesebb élősködő és bogár bántja így a bőr egységesebb és szebb, a cserzés után tökéletes felületű és az illata is kiváló. A Grecale Folgoréban nem az egész utasteret borítják ezzel, csak egy részét, de a kormány, a műszerfal, az ajtók és az ülések szélei is ebből készülnek.

Az ülések borításának nagy része újrahasznosított műszálas szövetből készül, a fenntarthatóság jegyében a Folgore modellekhez egyelőre csak ez érhető el. Azon túl, hogy fekete, ezzel senkinek nem lehet gondja. A palackokból, halászhálókból és egyéb hulladékokból előállított szálakból finom szövésű kárpitot készítenek, az elsőket perforálják az ülésszellőztetés miatt, a hátsókat aprólékosan hímzik a kint is megjelent bronz árnyalattal. Tapintásra remek és a szemnek is tetszetős.

Valódi karbonszálas bronz szövésű betétek is kerültek az ajtókra, nagy kár, hogy a műszerfalon nem folytatódott, de ezen lehet változtatni egyedi megrendelésnél. Jól néznek ki a Sonus Faber hifi hangfalainak alumínium fedőlapjai is az első ajtókon, a hangrendszer pedig sokkal nagyobb figyelmet kap egy elektromos modellben, így most erősen vitte a műsort és fantasztikusan szól. Mintha egy fejhallgatót vennél fel, csak ezt egyszerre öten is hallgathatjátok.