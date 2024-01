Váratlanul jó minőségérzet vár a csillagos emblémás kisteherautóban. Ebben a kategóriában előkelőnek hat az 5,5” képátlójú színes kijelző a klasszikus kerek műszerek között és a középső érintőkijelző grafikája is megnyerően szép. Annál kínosabb a kormány mögötti, ráadásul felárért adott tárolóhely csálén álló fedele, ami úgy néz ki, mint a második generációs Yaris-ban. Ezek után kellemes meglepetés volt, hogy a tárolóhely alján kivehető gumitálca van.

Egy kisteherautóban elegáns megoldás az oldalanként beállítható hőmérséklet, de kicsit komikus, hogy a Daciákból ismert, itt is igényesnek ható klímapanellel vezérelhető légkondicionálót Thermotronic-nak hívja a Mercedes.

Szinte megható módon arra is figyeltek a Mercedes-jelleg megteremtői, hogy csak a bal oldali bajuszkapcsoló maradjon meg az autóban, annak a végét tekergetve indul az ablaktörlés. A valódi Mercedesekben is egy kombikapcsoló van, azzal oldható meg mindez. Ezek után nem lepett meg, hogy a fényszórókapcsoló is saját.

Nagyon jól jöhet néha a középső pótülés, még akkor is, ha pereme részben takarja az alsó tárolóhelyet. Sajnos az utas oldali háttámla kényelmetlenül meredek szögben áll és az ügyetlen, túl mélyre süllyesztett övcsat miatt az utasnak nehezebb bekötnie a biztonsági övet.

Az én 190 centimnél magasabb vezetők annak ellenére nem tudják jól beállítani az ülést, hogy a hátfal egy banánszerű ívvel betüremkedik a raktérbe. A fülke hátfalának kiöblösödése nincs akkora, hogy magas embereknek maradéktalanul kényelmes üléshelyzetet teremtsen.

2,9 köbméteres a normál és 3,62 köbméter a nyújtott verzió raktere, a raktér hossza az utóbbi esetben 217 centiméter. Bal oldalon is van tolóajtó 831 mm szélességben és 1057 milliméteres magassággal, mindkét tolóajtó alapáron jár.

Aszimmetrikusan osztott a hátsó ajtó, a nyitás a zsanér kiakasztása után 180 fokig lehetséges, a doboz oldalfalára hajló, 270 fokban nyitható ajtók csak a nagyobb haszonjárművekhez járnak, pedig ezek kisebb helyigénnyel is megkönnyítenék a targoncás felrakodást és kerülgetni is könnyebb volna őket szűk helyen.

Kényelmes a nagyon csekély szintkülönbség a műanyag padlóburkolatba tervezett, a csomagok csúsztatását segítő sínek és a raktérperem között. A pici eltérés nem zavar a ládák ki-becsúsztatásánál, de arra elég, hogy emelkedőn megállva ne csússzon ki semmi az ajtók nyitásakor.

Szépek ugyan, de ha az autót használatba veszik a keményen dolgozó kisemberek, nem sokáig maradnak épek a gondosan fényezett kerékjárati dobok. Akkor is védtelenek, ha a gondos gazda megrendeli a faborítást, mert az csak a raktér oldalfalait és a tolóajtókat óvja a tetőmerevítők szintjéig. Önálló extra a padló 9 mm-es faborítása is, ami a fémfelületek védelmén kívül csendsebbé teszi az autót és a hőszigetelését is javítja a lemezhez képest. Természetesen a kerékdobok között keresztben is elfér a szabványos európai raklap.

Derék termelőerőként alaposabb raktérvilágításra vágynék. Nem erősebb LED-re volna szükség, mert a vakító fény a sötétben kiveri a szemedet, hanem a tetőlemezen most meglévőnél sokkal több helyi fényforrásra a raktér különböző részein.

Kár, hogy a tesztautóban a raktér és az utastér nem köthető össze valamilyen módon, nincs alsó csapóajtó, félrehajtható elválasztórács vagy más okosság, hogy a raktérnél hosszabb tárgyakat elhelyezhessük.

A rakományrögzítés megoldható a padlóban lévő fülekkel és az oldalfalba akasztható kampókkal, van elegendő rögzítőszem, amikhez a töltőkábeleket tároló, dicséretesen igényes kivitelű és kényelmesen nagy táskák is fixálhatók.