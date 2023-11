Az ASX öt személyre van hitelesítve, de ha két gyermekülés be van csatolva hátra, akkor értelemszerűen csak négy fő fér el benne kényelmesen. Az ISOFIX-csatlakozók cipzár mögé vannak rejtve, így használaton kívül biztosan nem szennyeződnek. A hátsó ajtóknál könnyen hozzá lehet férni a gyermekülésekhez és a beszállás sem nehéz, elől viszont az ívelt A-oszlop miatt körültekintően kell eljárni a beszállásnál. A lábtérre sem elöl, sem hátul nem lehet panasz, a nagyobb teret elfoglalók is könnyedén be tudnak ülni a magukra állított ülés mögé.

Az első sorban lévő ülések között egy jókora, tárolórekesszel ellátott könyöklő kapott helyet, a különféle személyes holmik az ajtózsebekben, illetve a kesztyűtartóban is elrejthetők. Helyes megoldás, hogy a távirányítószerű slusszkulcsnak külön helye van a váltó alatt. Az automatikus váltó felett ugyan van egy kisebb fach, de oda csak okostelefont lehet helyezni a vezeték nélküli töltéshez. Az elektronika ugyanis azonnal jelzi, ha nem oda való tárgyat, például szemüvegtokot tesz oda valaki.

Az ülések elöl-hátul kényelmesek, a műbőrbevonat tapintása kellemesen puha. A multifunkciós kormány is ilyen bevonatot kapott, ezért az ASX a kategórián belül szinte prémiumhatású belső térrel büszkélkedhet. Az utasteret nyitható napfénytető teszi világossá, nincs is annál jobb, mint kiélvezni vele az ősz utolsó napsugarait. A padló alatti rekesszel együtt a csomagtér kapacitása összesen 442 liter, de a hátsó üléssor 16 centiméterrel előrébb csúsztatásával akár még további 114 liter nyerhető.

Az ASX többféle műszerfallal elérhető, nekünk a legkorszerűbb és legfejlettebb változathoz volt szerencsénk. Ez magában foglalja a teljesen digitális műszeregységet, valamint a kormánykeréktől jobbra található kijelzőt, amely a multimédia és az infotainmentrendszer kezelésére szolgál. Utóbbi lehetővé teszi alapból az okostelefonok vezeték nélküli csatlakoztatását a CarPlayhez vagy az Android Autóhoz. Az ASX fejlett 3D-s gyári navigációval rendelkezik, amely tökéletesen ki tudja választani a leggyorsabb útvonalat az úti cél elérése érdekében.