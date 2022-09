Furcsa érzés volt a legelső pár perc a Grecale belsejében, mert amíg nem adod rá a gyújtást, vagy indítod el a motort szinte az összes kijelző – és van belőle jópár – totál sötét. A 12,3 colos műszerfalból sem látsz semmit, és a dupla, 12,3 és 8,8 colos központi kijelzők, de még a kormány és az ablakemelők gombjai is totál feketék. Aztán gombnyomásra kivilágosodik minden a prémium minőségű anyagokból, ízléssel összerakott utastérben. Muszáj végigtapogatni az összes bőrfelületet, kárpitot, az alul kissé lapított kormányt, a kis bigyókat, mindent, egészen a teljesen valószínűtlenül selymes tapintású napellenzőig. És még az utastér illata is jó.

Különleges a belső kilincs is, először közel egy évvel ezelőtt, a Lexus NX-nél találkoztunk hasonló, elektronikus ajtónyitással. Ennél nem kell kilincset rángatni, csupán egy mikrokapcsolós gombot megnyomni, és ugyanazzal a lendülettel nyitni is az ajtót. Ha valamiért csütörtököt mondana az elektronika, akkor pedig az ajtón, kevésbé szem előtt levő mechanikus retesszel is oldható az ajtó zárszerkezete és kiszabadulhatnak a bent ülők. Nyilván lehet élni nélküle is, de egy prémium SUV-ba azért jól jönnek az ilyen finomságok.

Bár általában hülyeségnek tartom a vezetés közben bizonytalanul használható simogatós, felületeket, – ebben az autóban sem igazán jó – de a Maseratinak mégis van mentsége, például a érintésérzékeny fényszórókapcsolóra. Ezt, ellentétben például a Volkswagenekben megtalálható ergonómiai rémálommal, elég egyszer kapcsolni, és utána rendes olasz autóhoz méltóan örökre úgy marad. Mint ezelőtt 20-30 évvel minden olasz autóban: ha felkapcsolva hagyod a fényszórót, a gyújtás levételekor nem csilingel, sípol, hanem okosan lekapcsolja a lámpát, ha pedig másnap reggel beülsz, elindítod az autót, akkor felkapcsolja. Ennél nincs jobb és egyszerűbb megoldás.

Nagy kedvenc a középkonzolon lévő óra, amin nem csak a számlap grafikája, de a kijelző funkciója is változtatható, nem kell feltétlenül az időt mutatnia. Ezek mellett van pár fura dolog is a belsőben, például a motorindítást a kormányon lévő gombbal lehet megoldani, és az automatikus váltó fokozatválasztóját is lehet keresgélni egy darabig, míg észreveszed a középkonzolon a környezetébe belesimuló gombsort. A kormány mögötti váltófülek meg akkorák, hogy az irányjelzőt is szinte csak a fülek mögé benyúlva érni el. A helykínálat elöl hátul bőséges, 190 centivel is komfortos mindkét üléssor.

Meglepően jól használható a csomagtartó is, amely nem csak nagy, 535 literes – a hibridhajtás nélküli Trofeo változaté valamivel nagyobb, 570 literes – hanem praktikus is. Az ülések lehajtása után sík felületet lehet kialakítani, az ülések a csomagtartóból is elfektethetők, és van hátul rendes világítás, 12 voltos tápcsatlakozó, kis rekeszek, rögzítő dolgok is.