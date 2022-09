Ezzel a furgonnal nincs többé üzemanyagpara

A Ford E-Transit vezetőfülkéje igazából nem sokban különbözik a dízelváltozatétól. Ennek megfelelően nem említhető különbség az ergonómiát vagy a komfortot illetően. A modell továbbra is tágas és praktikus utastérrel büszkélkedhet. A Transitot úgy alakították ki, hogy fülkében rendelkezésre álló láb-, váll- és fejtér bőven elegendő legyen három, akár 185-190 cm magas személy számára is, bár az üléseket nem lehet hátrébb húzni. A vezetőnek van a legjobb dolga, a sofőr ugyanis karfás ülésben foglalhat helyet. Az ideális vezetési pozíció beállítását segíti, hogy a kormányoszlop magassága is változtatható.

Áruszállítóként használva az ember szinte mindig úgy száll be és ki, hogy van valami a kezében, ezért pozitívum, hogy utasterét úgy tervezték meg, hogy könnyen és gyorsan le tudjuk tenni valamilyen biztonságos helyre a dolgokat. Pohártartóból kapásból három van: kettő az ajtóknál, egy pedig az automata váltó alatti részből hajtható ki. Szerintem ez a legpraktikusabb, és ideális a jobbkezesek számára. De akár a középső ülés háttámláját is használhatjuk pohártartónak, a rajta lévő gumiszalag segítségével pedig megakadályozhatjuk, hogy a különféle jegyzetpapírok önálló életre keljenek.

A jegyzetfüzeteket, fuvarlevelet egyébként a műszerfal tetején lévő nyitott fakkokban, a kesztyűtartóban, vagy akár a szélvédő feletti tárolópolcokban is el lehet helyezni, a ritkán használt személyes használati tárgyakat, szerszámokat pedig az utasülések alatt rejthetjük el. Adott esetben a fedélzeti töltőkábel is simán befér oda, de én ezt a teszt alatt inkább a raktérben, az utaskabin feletti polcon tároltam.

A Ford E-Transitban a kisebb méretű dolgoknak is jut hely. A különféle kártyákat a váltó melletti kis zsebben, a telefonokat, illetve a cigisdobozokat pedig vagy bal oldalon, az ajtó mellett, vagy középen az infotainment alatti fakkban tárolhatjuk az utazás ideje alatt. A kárpitok tapintása megfelelő, érezhetően masszív használatra tervezték, de nem bántó. A felhasznált műanyagborítások nem büdösek és menet közben nem zörögnek. Pozitívum, hogy a fülkeválaszfalon két darab akasztó is akad a kabátoknak.

A raktérben az egyik legfontosabb, hogy a hátsó ajtónál két konnektor is van. A Ford ugyanis úgy tervezte meg az E-Transitot, hogy adott esetben külső áramforrásként is használható legyen. A gyártó tájékoztatása szerint körfűrészt, kompresszort vagy akár nyomtatót is működtethetünk ily módon. Természetesen ilyenkor számolni kell azzal, hogy a használat a hatótáv rovására megy.

Ha csak a magyar piacon elérhető változatok befogadóképességét nézzük, akkor elmondható, hogy a legrövidebb zárt áruszállítós változatba 4 raklap fér el a raktérben, csakúgy, mint az L3-asba, míg az L4-esben már öt is szállítható. Nem elhanyagolandó tény ugyanakkor, hogy a hazai üzemeltetőknek kínált duplakabinos változatban is el lehet fektetni legalább két darab euroraklapot.