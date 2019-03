Kezdjük azzal, hogy a DS 7 karosszériája nem igazán izgalmas. Kissé pufók, gömbölyded valami, ami a jelenleg megszokott éles vonalak helyett barátságos domborulatokat mutat mindenhol. Szemből óriási, feketére rúzsozott száj és szintén fekete alapon ülő vékony szemek néznek ránk, kicsit lejjebb pedig a LED-es nappali fény vékonyka csíkja kanyarog.

Oldalról némi fekete műanyag teszi karcsúbbá, finoman adagolt króm pedig elegánsabbá a 4573 milliméter hosszú, tükrök nélkül 1906 mm széles és 1625 mm magas autót.

Fenekén diffúzorbetét és dupla kipufogó zárja a látványt. Felkapcsolt lámpákkal már sokkal látványosabb az egész, pláne, ha a fényszórók az autó nyitásakor előadott táncát is végignézzük. A lámpatestben található kisebb lámpák ilyenkor elfordulnak függőleges tengelyük körül, és lilásan derengenek, mielőtt bekapcsolnának. Ráadásként az irányjelző is futófényszerű, a hátsó lámpának meg egész valószínűtlen mintája van.

Baromi látványos, bár a fényszóró nem a legokosabb, ugyan fordul, kanyarban bevilágít rendesen, az automata meg kapcsolgatja a reflektort is, de például arra már nem képes, hogy a többi közlekedőt kimaszkolja, vagyis felkapcsolt távolsági fénnyel se vakítsa el. Ennek ellenére sötétben remekül világít . Van viszont éjjellátó rendszer az autóban, amely a sötétben sétáló gyalogosokat is észreveszi, és a műszerfalon meg is mutatja, hol vannak.