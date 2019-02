Kívülről elég visszafogott ez az AMG-modell. Egy darabig kerestem a többi tesztautó között, és amikor villant a négy index, kicsit kétkedve néztem körbe: tuti, hogy ez az? Simán lehetne egy AMG csomagos 250d Coupé, még jó, hogy a farára van ragasztva a C 43 felirat, külsőre ennél biztosabb jele nincs annak, hogy ez valóban egy AMG modell. A gyártó szerint 6500 új alkatrészt kapott a C-osztály a modellfrissítéssel. Kíváncsi lennék ezek hol vannak, nagy részük valószínűleg a karosszéria alatt.

Apró jelek még, amelyek mutatják, hogy nem csak egy sportosított C-osztállyal van dolgunk: az átdolgozott lökhárítókban lévő rácsozás és a sportosan egylamellás hűtőmaszkba szúrt AMG jel már sejtet valamit; oldalról csupán a hatalmas fékek és a megvillanó biturbó felirat tűnhet fel. A C 43 hátulján pedig a kétszer két kipufogót érdemes figyelni, amit jól meg is néztem és kiderült, hogy kamu. A négy ovális vég bizony csak dísz, ott csúfoskodik mögöttük a két sima cső. Tudom, rengeteg más modellnél is így van megoldva, de nincs ennél kiábrándítóbb egy sportautónál. Mondjuk a hangjuk legalább el van találva, recseg-ropog ha úgy hozza a szükség.

Természetesen ehhez a Mercedeshez is elérhető az új Multibeam LED fényszóró és az S-osztályból leköltöző vezetéstámogató rendszerek sora.