Az igazi MINI-életérzés azután kezdődik, hogy magunkra csuktuk a keret nélküli ablakkal szerelt ajtókat. Mintha egy üveggyöngyökkel teleszórt butikba kuckóznánk be, rengeteg a kör, az ív és a króm. Megannyi kapcsoló sorakozik a középkonzolon, a tetőkárpiton, vagyis nincs több, mint egy átlagautóban, de a kialakításuk miatt sűrűnek, zsúfoltnak tűnik az elrendezés.

De nem is az ergonómia a lényeg, itt azt vastagon felülírja a stílus. Ezért izzik vörösen a motorindító billenőkapcsoló a váltó előtt, még a hetedik napon is a kormányoszlop környékén kaparászva akartam indítani, de pont ez emlékeztetett rá, hogy igen, ez egy különc kocsi, azért sem áll be a sorba.

A kezelőszervek elérése sem egyszerű, a kézifékre ráhajtható a könyöklő, mellette alul kell kotorászni a menünavigáláshoz használható tárcsás iDrive kapcsolóért. Szerencsére a funkciókat az érintőképernyő segítségével is kezelhetjük, és mivel apró a kocsi, a felület kellően közel van, így is használható. Belül is ott a brit zászló, apróban a kormányon, óriási méretben a kesztyűtartó felett. Utóbbi a hangulatvilágítás színének megfelelő árnyalatban dereng, nyilván ennyi színt még elvisel az amúgy se szürke MINI-beltér.

Még mindig mókás a középkonzol tányérjának peremén végigfutó színes LED-sáv, ami egy épp aktív funkcióhoz igazodik. Tolatáskor, akadály felé közelítve zöldből vált pirosra, Sport üzemmódban szintén vörösödik, normál módban fehéren virít.

Az opciós kijelző a tányér közepén akár 8,8 colos méretű is lehet, és 2018-ra elérhetővé vált a vezeték nélküli telefontöltés, valamint a talajra vetített márkajel divatja is elért a MINI-hez. Hasznos a Head Up Display, az apró, közvetlen a kormány mögött található kilométeróra helyett innen jobban leolvasható a sebesség.

A mély ülések szorosan ölelnek, jól jön a kihúzható combtámasz, első behuppanásra az élmény hasonló, mint egy országúti kerékpárnál. Túl kemény, nem lehet szétfolyni, de hosszú távon meghálálja magát, főleg ha kihasználjuk a kocsi kanyarodási képességeit. Hátul gyerekhelynyi a térkínálat, aki négy utasra tervez hosszú távon, annak ott az ötajtós, nyújtott kivitel.

Csomagtere duplafedelű, 211 literes, ennél többet tud a legtöbb konkurens, de a klasszikus arányoknak, és kompakt méretnek ez az ára, és remélhetőleg ez így is marad, akad már elég felpuffasztott MINI a kínálatban.