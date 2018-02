A Honda Jazz-vásárlók erősebb, sportosabb motorra vágytak, a gyár pedig meghallotta a kívánságot és megtoldotta a választékot egy 130 lóerős motorral. A Civic pedig egy tiszta dízellel lett gazdagabb.

Röviden – Honda Jazz, Honda Civic 2018 Mi ez? A Honda Jazz harmadik generációs modellje kapott új, erősebb benzinmotort, a tizedik generációs Civic pedig egy takarékos és tiszta dízelmotorral lett gazdagabb Mit tud? A Jazz fürgébb, a Civic környezetkímélőbb, zöldebb lett Mibe kerül? Az új motoros Jazz 4,999,000 forinttól vihető el, míg a tiszta dízelmotoros Civic ára 6,349,000 forinttól indul Kinek jó? Akit a Jazztől eddig a szűk motorkínálat tántorított el, annak már nincs több kifogása, eztán kétféle motor között őrlődhet napestig. Aki meg igazán tiszta dízelmotoros Civicre vágyik, az is örülhet

A 2015-ben bemutatott harmadik generációs Honda Jazz már 1,2 millió példányban kelt el, amikor úgy érezték, jó lenne bele még egy, ha lehet az eredetinél valamivel erősebb motor is. A gondolatot tett követte és így varázsütésre megduplázódott a nemrég finoman felfrissített modellhez választható motorok száma, így az 1,3-as benzinmotoron kívül már 1,5 literes – 1498 köbcentis – is megtalálható az árlistán, 130 lóerős csúcsteljesítménnyel és 155 Nm nyomatékkal. Az 1,5-ös motorral új felszereltségi szint is került a listába, a Dynamic, kifejezetten ehhez a motorhoz való, mással nem is rendelhető.

Ez a furcsa szín is új, úgy hívják, hogy Skyride Blue

Külső Az új, Dynamic felszereltségű autó a nemrég felfrissült Jazztől kívülről könnyen megkülönböztethető: pici piros csíkokat kapott az autó, más a ködlámpa is, mint a normál változatoké. LED-fényszórók, első ködlámpák, hátsó légterelő és 16 colos, fekete alumíniumfelnik tartoznak még ebbe az újonnan jött csomagba. A Jazz eleje, hátulja is változott, valamint a márkára jellemző szárnyat mintázó hűtőmaszk is feltűnik az autón, szögletesebb lett a lökhárító, hátul pedig a fényes fekete betét számít újdonságnak. A régi és az új Jazz arca közti különbség így könnyen kiszúrható:

Belső Belül spéci, narancsszínű díszöltéssel megbolondított bőrkormány és váltógomb várja a vezetőt. Más változás nincs, a Jazz beltere pont ugyanolyan parádésen tágas, mint volt. Ajtajai szinte derékszögben nyílnak, a 190 centis vezető mögött kényelmesen elfér egy hasonló méretű utas is. Állítható a hátsó ülések háttámlájának dőlésszöge, a Magic Seat ülésrendszer a felhajtható ülőlappal remekül használhatóvá, könnyen az aktuális igényekhez szabhatóvá teszi az utasteret. Szemre teljesen korrekt a berendezés, bár a modern műszerfal és a kormány gombjai a konzervatívabb ízlésű embernek azért megfekszik a gyomrát és a műanyagok is ridegek, kemények. A kezelőszervek nagy része finoman, precízen jár, kivételek ezalól a klímavezérlő gombjai, amelyeket érthetetlen módon marokra kell fogni és erőből csavarni.

Technika A Jazz 130 lóerős új motorja mellett a Civic is kapott új motort, de ebbe a modellbe nem erősebb benzines, hanem takarékosabb dízel került. Bár Európa-szerte egyre kevésbé népszerűek a dízelek, de még mindig elég sok fogy ahhoz, hogy érdemes legyen vele foglalkozni. A Hondánál pedig rendesen odatették magukat, addig reszelték a motort, míg a 120 lóerős, 300 Nm csúcsnyomaték leadására képes motor fogyasztását – a négyajtós kasztnival – 3,4 literre, károsanyag-kibocsátását pedig 91 grammra nem nyesték vissza. A sok meló után egy egész grammot le is faragtak a 2015-ös i-DTEC 94 grammos CO2-emissziójából, hiszen a friss, 2018-as 1,6 i-DTEC már csak 93 grammnyit tol a légkörbe kilométerenként. Mielőtt a térdünket csapkodva röhögnénk az egygrammos teljesítményen, ne feledjük, hogy időközben már más szabvány szerint mérik a széndioxid-kibocsátást, így ha egyáltalán nem nyúltak volna a motorhoz, akkor csak a megváltozott mérési módszer miatt is jócskán megnőtt volna a CO2-kibocsátása ugyanannak a motornak. Csökkentették a dugattyúk súrlódását, a kis tömegű, dupla-vezérműtengelyes (DOHC) hengerfejet présöntéssel, alumíniumötvözetből készítik, és csökkent a hengerfej falvastagsága is, így 280 grammal könnyebb, mint az előd volt. A korábbi motor alumíniumból készült dugattyúi helyett az új motorban acéldugattyúkat használtak. A látszat ellenére ez nem visszalépés, hiszen a rosszabb hővezetés miatt csökkent a hűtési veszteség, ami végső soron jó dolog és a dugattyúk 80 grammos plusztömege sem jelent problémát. Csökkent az égési nyomás is, a korábbi 15,8 helyett már csak 14,6 MPa. Ezekkel párhuzamosan a nitrogén-oxid-kibocsátás, illetve az üzemanyag-fogyasztás csökkent. A tiszta üzemről új, átdolgozott katalizátor gondoskodik.

Vezetés Elsőként a Jazzbe ültünk be, aminek tényleg nagyon jót tett a 130 lóerő. Igazán sportosnak azonban így sem érezni a zseniális helykihasználású – 354, illetve 884 literes csomagtartójú -, négy méternél csak hajszálnyit hosszabb, 1110 kilogramm körüli járgányt. Pedig a nagyobb motorral elérhető 8,7 másodperces gyorsulási adat egész jónak tűnik, legalábbis ebben a kategóriában egészen biztosan. Hangja nem sok van, bár a csapnivaló, Róma környéki repedezett, kátyús utak és a szinte végig szakadó eső szinte bármilyen motorzajt elnyomtak volna. Az új motort nem nagyon kell pörgetni, egyenletesen, jól adagolhatóan, kiegyensúlyozottan adja le az éppen szükséges teljesítményt és a gázreakciója is jó. A Civicbe frissen bekerült dízelmotor szintén nagyon civilizált, csendes, finom járású darab, de itt még a szinte bármilyen fordulatszámon bevethető nyomaték is ott van pluszban. Papíron zavarba ejtően takarékos ez a motor, a katalógusban 3,5 literes fogyasztás áll az ötajtós karosszériás modell adatai között. Gyorsulása 10 másodperc, 100 km/órás sebességig. A normálisnál dinamikusabb vezetéssel is 5 liternél kisebb fogyasztást mutatott a tesztszakasz után a fedélzeti számítógép. A pontos fogyasztásra még visszatérünk, ha lesz belőle tesztautó.

Költségek Az új 1,5-ös motorral felszerelt Jazz már januártól kapható: Felszereltség Motor Váltó Ár – forint Trend 1,3 i-VTEC 6 fokozatú manuális 4,119,000 Comfort 1,3 i-VTEC 6 fokozatú manuális 4,469,000 Elegance 1,3 i-VTEC 6 fokozatú manuális 5,119,000 Dynamic 1,5 i-VTEC 6 fokozatú manuális 4,999,000 A Civicből az ötajtós 2018 márciusában, a négyajtos karosszériaváltozat pedig májusban érkezik: Felszereltség Ár – forint Civic S 6,349,000 Civic Comfort 6,399,000 Civic Elegance 6,999,000 Civic Executive 7,799,000