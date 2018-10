Mint minden új Toyota, ez is a TNGA-bázist használja, a nagy közös alkatrészkészletből a GA-C padlólemezt, mint a Lexus UX és a Toyota C-HR. Az autó súlyát a nagyszilárdságú acélfajták mellett alumínium motorházfedél és az ötajtós esetében műanyag csomagtérfedél mérsékli. A TNGA-alapokkal minden motorváltozat igényes, többlengőkaros független hátsó kerékfelfüggesztést kap, amely azonban viszonylag helytakarékos is, így a kombiban 598 literes a csomagtartó.

E12 után E21, vagy E120 után E210: talán csak véletlen, de ugyanabból a betű-szám kombinációból ismét egy igazán jónak tűnő Toyota Corolla generáció kerekedett ki. A Toyota mintha visszatért volna ahhoz az Európában elvárt igényszinthez, amivel a 2002-2007 közötti nemzedéket kifejlesztette. Az Aurist leváltó és az ötajtós, illetve a kombi esetében is a Corolla nevet viselő modellcsalád talán a legfontosabb újdonsága a megfizethető autók között Párizsban.

Az európai vevők elvárásai és a konkurensek színvonala kikényszerítette a kormányzás és az útfekvés dinamikusabbra hangolását. Az új Toyota Corollában elérhető lesz adaptív lengéscsillapítás-szabályozás. Az AVS (Adaptive Variable Suspension) 650 beállítás közül választja ki a lengéscsillapítást. A GA-C-padlólemez lehetővé tenné, de egyelőre nincs tervben összkerékhajtású Corolla piacra dobása.

Motorok

Dízelmotor nincs, sima belső égésű motoros verzió is csak egyetlenegy, a 116 lóerős, 1,2 literes turbós, ami az Aurisban tetszett nekünk. Az eddig a világon értékesített 12 millió HSD-Toyotát kétféle hibrid Corolla gyarapíthatja. 122 lóerős az egyik, a benzinesből 142m az 53 kW (72 LE) teljesítményű villamos gépből 163 Nm nyomaték. A hajtáslánc érdekessége a nikkel fémhidrid helyett alkalmazott, csekélyebb súlyú lítiumion-akkumulátor.

Új az erőhibridnek szánt kompozíció a kétliteres benzinessel és 180 lóerős teljesítménnyel, 192 Nm nyomatékkal a benzines motorból. Ezt a hibridverziót az 1,8-assal ellentétben NiMH-akkumulátorral szerelik az angliai gyárban dolgozók az új Toyota Corollába. A dinamizmust javítja a kormánykerék mögötti fülekkel kapcsolható hat sebességfokozat. A vadonatúj, láncos vezérlésű motor technikájáról részletesebben olvashattok a Lexus UX menetpróbájában.

A globális motorváltozatok közül a sima kétliteres benzines az európai piacon nem lesz elérhető, Észak-Amerikában viszont már kapható, ahol 13,0:1 arányú sűrítés mellett elviseli a 87 oktános regulart, az ottani legolcsóbb motorbenzint. Az európai verzió kompresszióviszonya a hibridben 14,0:1-hez. A magasabb sűrítési viszony fogyasztásbeli előnyt ígér, a motor járását két kiegyensúlyozó tengely teszi finomabbá a Corolla HSD-ben.

Belső tér

Belül két szempontból lépett nagyot előre az új Toyota Corolla az Aurishoz képest. A fejlesztőcsapat egyik fő célja az üléshelyzet javítása volt, amit az ülés alacsonyabbra és hátrébb helyezésével értek el. A másik a belső téri minőségérzet, amiben a Toyoták csúnyán lemaradtak a kategória élmezőnyétől. Az új Corolla utastere viszont, legalábbis a standon látható, jól felszerelt autóké, igazán igényes és szép anyagokat kap. Különösen tetszett a bőrborítás a kombi műszerfalán.

A központi kijelző 7 hüvelyk képátlójú, amely az üzemmódoktól függően kék vagy piros színben jeleníti meg a sebességmérő skáláját. A navigáció kiszolgáló érintőképernyő átmérője 8 col. A modern kor kényelmi elemeinek egyike a feláras JBL-audiorendszer Clari-Fi-megoldással, amely tömörített zenefájlok lejátszásakor vagy internetalapú zenehallgatás közben igyekszik pótolni a tömörítéssel veszendőbe menő részleteket.

Beszálláskor magas emberek lesimázzák a fejüket az ajtókereten, de beülve már jól elfértem az ötajtósban, mivel az üléshelyzet hátul is alacsonyabb lett. A szellős hátsó térkínálat mellett a lapos padló is javítja a térérzetet, ahogy az a Toyotákban megszokott.

A hátsó üléskényelem még jobb a kombiban, amelynek az eddiginél 10 centivel nagyobb, 270 centis a tengelytávja. Ez az ötajtósénál is hosszabb hat centivel. Látszik, hogy komolyan vették a kifutó Avensis utódlását, amelyet a várhatóan tízmillió Ft feletti árú hibrid Camry nem tud egyedül megoldani a céges autók piacán.

Mivel a Corolla Touring Sportsnak az Avensis kombit is pótolnia kell, ez a modell olyan fejlesztéseket kapott, amit a középkategóriás modellekből lefelé váltók elvárnak. Van szélvédőre vetített kijelző, gombnyomásra állítható keménységű deréktámasz, természetesen vezeték nélküli telefontöltő és a kombiban láblendítésre nyíló csomagtérajtó. Az ötajtósban azért nincs, mert a kényelmi szolgáltatás előfeltétele a motoros csomagtérajtó-mozgatás vagy legalább egy rugó, amely limuzinokon felpattintja a fedelet.

Tavasszal jön, az új limuzinnal együtt

Magyarországon 2019 márciusában vagy áprilisában kezdődhet az ötajtós és a csak Európában forgalmazott kombi Toyota Corolla értékesítése. Várhatóan még április végén megérkezik a később bemutatandó lépcsőshátú Corolla, a modellváltással a szedánból is lesz hibrid. Kovács Miklós kollégámmal videón is bemutatjuk az új Toyota Corollát, az autót, amelynek a hátsó kerékdobjában is van légterelő.

Számok az új Toyota Corolláról 10 mm-t csökken a tömegközéppont, 20 mm-rel rövidebb az első túlnyúlás Elöl 24, hátul 26 mm-rel ülnek alacsonyabban az utasok 25 mm-rel alacsonyabb az autó, 30 mm-rel szélesebb az új Toyota Corolla 40 mm tengelytávnyújtás az ötajtósban 47 mm-rel alacsonyabb a motorházfedél felső éle, ami javítja a kilátást 58 mm-rel hosszabb elődjénél a kombi, a Touring Sports 60 százalékkal nőtt a karosszériamerevség (nem közölte a gyár, de inkább csavaró (torziós) mint hajlító szilárdság lehet) 100 mm-rel nagyobb a kombi tengelytávja, most 2700 mm. Az ötajtósé 2640 mm 598 liter a csomagtér mérete a kombiban

Forrás: Toyota, Vezess