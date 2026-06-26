Ami a BMW-nek az M, a Mercedesnek az AMG, az a Mininek a JCW: a gyári tuningműhely neve, a legerősebb változatok almárkája, az adott modell sportos csúcsverziójának megkülönböztető jelzése. És ahogy léteznek M-Performance extrák a BMW-nél, AMG Line csomagok a Mercinél, van JCW Trim is: egy-egy Mini-modell sportosra konfigurált, de nem feltétlenül a legerősebb kivitele. Aki tehát valódi JCW Minik között nézelődne, ne a modellek felől induljon, hanem egyből a JCW-aloldalon kezdje az ismerkedést ezekkel a kocsikkal a márka hazai weboldalán. Mi pedig a minap még jobb ajánlatot kaptunk: rögtön a színes-szagos valóságban kezdhettünk válogatni a JCW Minik között, egy balatoni autós túra alkalmával.

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Honnan ered a JCW?

Érdekes, mennyire megtapadtak a magyar köznyelvben egyes téves megnevezések a Mini márkával kapcsolatban. Ha az ember a Marco-Polo mintájára elkiáltaná magát a budapesti metrón, hogy Mini…, valaki biztos válaszolna rá azzal, hogy …Morris, esetleg hogy …Cooper. Ebből a Morris egy ma már teljesen tartalom nélküli, jópofa atavizmus. Amikor a zűrös történelmű brit autóipar 1959-ben megszülte az ős-Minit, ezt a forradalmian helytakarékos, front-keresztmotoros, kívül pici, belül tágas kisautót, a gyártó, a számos, korábban önálló márka összeolvasztásával keletkezett British Motor Corporation többféle brand alatt és többféle típusjelzéssel kezdte árulni a kocsit, a későbbiekben pedig még tovább kavart a megnevezésekkel.

Hogy végül az autót, amit eredetileg Austin 7-ként kezdett árulni külföldön a gyártó, nálunk miért kezdték a brit belpiaci Morris Mini Minor névből torzult Mini Morrisként emlegetni, ma már senki se tudja, de ez a Mini Morris annyira fülbemászó hangzású dolog, hogy néha még ma is kopognak be vevők a magyar Mini-szalonokba azzal, hogy ők egy ilyet szeretnének. Vagy esetleg Mini Coopert – ami szintén egy zavaros fogalom, de már van köze a mai Minikhez is, és ezen a szálon mindjárt el is jutunk a JCW betűkhöz is.

A szintén brit Cooper Car Company-t apa és fia, Charles és John Cooper alapította, még 1947-ben, versenyautók építésére, fejlesztésére. A cég a Forma-1-ben és az Indinapolis 500-ban is történelmi sikereket ért el, mégis az ős-Minik tuningolásával, átépítésével, kicsi, de nagyon mérges raliautók fejlesztésével indultak el azon az úton, amely segített a család nevét máig fenntartani az autóiparban. 2002-ben Michael Cooper, John Cooper fia a BMW által új életre keltett Mini márka új modelljeinek tuningolására hozta létre a John Cooper Works nevű céget, melyet aztán a BMW 2008-ban felvásárolt, a JCW jelzés pedig mára a legerősebb, legsportosabb Minik megkülönböztető jelzése lett. Hogy teljes legyen a káosz, az új Mini-éra elején még a Cooper (és a Cooper S) jelentette a sportverziót az akkori modellekből, de ma már a Mini Cooper a három- vagy ötajtós és kabrió változatban is készülő alapmodell neve. Amely benzines és elektromos hajtással is rendelhető, és természetesen JCW változatban is.

Mini Cooper JCW E(lectric)

Az elektromos sport-Mini igazi füligszáj-autó, és ha a hagyományos Mini-féle gokartélmény ebben a kocsiban egy elektromos gokart élménye, na, akkor mi van? Egyrészt aki már ült elektromos gokartban, tudhatja, hogy semmi, az is remek móka. Másrészt pedig tessék nyugodtan bízni a Miniben: ha sikerül újra és újra megcsinálniuk azt a bizonyos legendás, közmondásos gokart-élményt teljességgel paradox módon elsőkerék-hajtású kocsikkal, akkor nem okozhat gondot megcsinálniuk ugyanezt villannyal sem.

A háromajtós, elektromos Mini JCW-változata az alapmodell 184, az SE verzió 213 lóerős motorja helyett 258 lóerőt szabadít az első kerekekre. Hogy a nagyobb erő ne csökkentse le túlzottan a hatótávot, a csúcs-Mini akkuja jóval nagyobb az alapmodellénél: nettó 36,6 kWh helyett 49,2 kWh a kapacitása. Az alapmodell 1615 kilogrammja helyett mégis alig nehezebb: 1680 kilót nyom. És persze a JCW-plaketthez jár a többletteljesítmény mellé a magas felszereltség is.

A csendes villanyos technika természetesen lemondást követel a klasszikus sportautózás egy fontos eleméről, de a Mini zseniális kárpótlást nyújt a valódi motorhangért cserébe: őrjítően vidám és szórakoztató elektronikus gyorsulási és lassulási hangeffekteket! A gyorsulás vibráló felbúgása is nagyszerű, de a lassítás még jobb. Ilyenkor olyan hang süvölt a Harman-Kardonból, mintha erős fékezés közben meg-megcsúsznának-csikkannának a kerekek egy műgyanta garázspadlón. Lehetetlen megunni, még ha nyilván nem is tesz túl jót a hatótávnak egy elektromos autóban, ha állandóan lepadlózzuk valamelyik pedált, csak a hangja kedvéért.

Míg az elektromos Mini Cooper alapáron 11,78 millió forint, a csúcsmodell 16,78 millió, listaáron. Az ötmilliós felár a jóval nagyobb erő és a nagyobb akku mellett reális – a sok optikai plusz, a vaskos sortkormány, a sportülés, a 16-os helyett 18-as felni, a sok elektronikus extra mind jár a három betű mellé. A JCW-emblémás villany-Minit teszteltük már hosszasabban is, Kovács Miki kollégám cikke itt olvasható az autóról, sokatmondó címmel:

Kínzóan kemény kéj a konnektorból

Mini Cooper JCW

Azért a benzines JCW Coopert is nagyon lehet szeretni. Álló helyzetben csak a méretes, középre húzott kipufogóvég árulja el, hogy ez nem villanyautó. Ha viszont beindítjuk a kétliteres, négyhengeres turbómotort, az egész utca tudni fogja, milyen Minivel is vagyunk. Na jó, ez talán túlzás, mert a kipufogó hörgése-durrogása még a legsportosabb üzemmódban sem vállalhatatlan.

231 lóerő – a benzines sport-Cooper gyengébb, mint a villanyos. De könnyebb is: 1405 kilót nyom. Az élő forgalomban lenyomott balatoni túrán nem volt igazán módunk, alkalmunk komolyabban összehasonlítani az elektromos és a benzines csúcs-Cooperek tényleges teljesítményét, sebességét, kanyarodási képességüket, de érzésre a dinamikai élmény nagyon hasonlónak tűnt a két kocsiban, még ha persze a mechanikus hajtási zajok, terhelésváltások, a DSG-váltó kapcsolásai természetesen egészen más alaphangulatot adnak is a benzinesben.

6,1 másodperc, 250 km/h a benzines, 5,9 másodperc és 200 km/h a villanyos sport-Mini gyorsulási illetve végsebesség-adata. A hétköznapi lámpás kalandokban az elektromos modell, az Autobahnon a benzines nyer. Az alapkivitelű, háromhengeres, 122 lóerős Cooper 8,55 milliós induló árához képest egy JCW-plakettes S-modell 13,778 milliós ára nagyjából hasonló ugrást mutat, ahogy ezt az elektromos változatnál láttuk, de itt jelentős fogyasztási növekménnyel is számolhat, aki a kezdő csomagos Mini-hangulat helyett a fullos élményt szeretné megkapni.

A legújabb benzines JCW Coopert még nem vezettük hosszabban, de az S-modellt úgyanezzel a motorral már igen.

Mini Cooper Cabrio JCW

A fenti autó motorral nyitható vászontetővel még izgalmasabbá tett változata számára szép feladat ebben a negyvenfokos új-júniusban meggyőzni az embert, hogy szüksége van a napszúrás, leégés, hőguta plusz izgalmaira. Ha úgy döntünk, hogy mégis, ez nagyjából kétmillió plusz forintba fog kerülni a zárt JCW Cooperhez képest: 15,798 millió forint a legsportosabb kabrió listaára.

És egy kis időt is veszítünk az ártöbblettel. A kabrió JCW 6,9 másodperc alatt van százon. Ennyit számít a csaknem mázsányi plusz súly: az autó pont másfél tonnát nyom. Ha a német autópályán sietnénk, akkor is hátrányban vagyunk a lemeztetős Cooper JCW-vel szemben: a kabrió végsebessége csak 237 km/h. De ez az autó nyilván nem is erről szól.

A kabriós JCW érezte magát a legotthonosabban a Balaton-felvidéken. Hátracsapott tetővel, a menet- és szélzajt közvetlenül élvezve venni sorra a kanyarokat a dimbeken-dombokon, a járókelőket megvigyorogtatva végigröcögtetni a kipufogót a vízparti üdülővároskákban: ezt a Minit ide találták ki. Egyautós háztartásba nyilván nem ez az optimális választás, de ha csak kabriózni, élményautózni, minizni keresünk Minit, ennél a JCW-modellnél nem fogunk jobbat találni a márka mai kínálatában.

Mini Aceman JCW Electric

Az előző kocsikkal végig nagyon boldogan Miniztünk odafelé az M7-esen majd a Balaton-felvidék kanyargós útjain, de amikor felmerült a kérdés, melyik JCW-modellel szeretnénk immár békésebb tempóban, a besűrűsödő forgalomban hazagurulni, nyilvánvaló volt a válasz: a legnagyobbal. Hiszen az a legkényelmesebb. És ennek megfelelően az a legkevésbé JCW, sőt: a legkevésbé Mini.

Az Aceman JCW elektromos, mert minden Aceman elektromos: ez a modell eleve villanyautónak készült. A JCW ugyan erősebb, mint az alapmodellek, de fő erényei ugyanazok: a tágas utastér, értelmezhető méretű csomagtartó (300 liter), a nagy tömegnek (1825 kiló, ami egy négy méternél alig hosszabb autónál nem kevés) is köszönhetően komfortos futómű, az elektromos hajtás biztosította csendes, vibrációmentes futás, a pihentető, nyugis hosszú távú autózás öröme. Szóval minden, aminek egy JCW-tól az ellenkezőjét várná az ember.

A hajtás ugyanaz, mint az elektromos Cooperben. Nettó 49,2 kWh-s akku, 258 lóerős villanymotor az első tengelyen. A nagyobb test természetesen kevésbé intenzíven gyorsul ugyanazzal a technikával: ennek a kocsinak 6,4 másodperc kell a 0-100-hoz. A végsebesség itt is 200 km/h.

A Mini Aceman JCW fürge autó, gyors autó, de nem sportautó. Ebben a kocsiban sokkal hamarabb terelődik el az ember figyelme a tényleges vezetésről, sokkal fontosabb, hogy szól a Harman-Kardon, és még a maiautós szörnyűségeket, az erőltetett vezetéstámogató funkciókat is könnyebben megbocsátja neki, sőt: néha akár ki sem kapcsolja benne az ember. Élményautózni biztosan nem ez a JCW Mini a legjobb, csak úgy autózni viszont igen.

Mini Countryman JCW All4

Ezt a kocsit most nem vezettük; a 2024-es, 4×4-es, 300 lóerős benzines sport-crossover, a valaha volt legnagyobb és legerősebb gyári Mini a túra felvezetőautója volt. Aki ilyen JCW-t szeretne, húszmilliós árcédulával kalkuláljon: a 250 km/h végsebességű, 0-ról 100-ra 5,4 másodperc alatt ugró óriásgokartért 19,052 millió forintot kér a magyarországi importőr.

További adatok az óriás-Mini JCW-ről