Összesen mintegy kétezer olyan hajó üzemel a világon, amelyeket kifejezetten gépjárművek szállítására építettek, és még egyszer ugyanennyi, amely egyéb módozatok mellett a járművek „lábon-fel-lábon-le” (roll on, roll off, RORO) behajózására és szállítására alkalmas. Ez a globális flotta évente mintegy 30 millió járművet – túlnyomó többségükben személyautókat – szállít a földrészek között.

A hajóépítők és -üzemeltetők folyamatosan azon versenyeznek, hogy ki tud nagyon RORO hajót építeni. A nagyobb méret mellett a gazdaságosság szól, egy-egy autóra lebontva így olcsóbb a szállítás. Ebből a szempontból az idén áprilisban vízre tett Glovis Leader a király: a 230 méter hosszú, 40 méter széles hajó maximális kapacitása 10 800 autóegység, azaz CEU (car equivalent unit).

Bajban lennénk azonban, ha megpróbálnánk tízezer-nyolcszáz személyautóval felhajtani a Glovis Leader tizennégy fedélzetére. A CEU ugyanis egy szabványos mértékegység, amelynek elnevezése ugyanolyan megtévesztő, mint a lóerőé – hiszen az egy átlagos ló egész napos átlagteljesítményét jelenti, ugyanakkor egy jó karban lévő paci rövid időre akár 15 lóerő kifejtésére is képes lehet.

De akkor mégis, mennyi egy autóegység? Nos, egészen pontosan 4125×1550 mm (azaz durván 6,4 négyzetméter). Ezt a téglalapot már egy kisebb modern autó is túlnövi, szóval tényleg nem fér el egy autó egy CEU-helyen. De akkor honnan ez az egzakt méret?

Hát Japánból. Az első, kizárólag személyautók szállítására szolgáló hajót a Toyota építtette, és 1970 júliusában állt szolgálatba. A Toyota Maru No.10 – amelyet a japán hajóépítők és tengermérnökök társasága 2019-ben felvett a hajózási dicsőségek csarnokába – fejlesztése során értelemszerű elvárás volt a megrendelő, azaz a Toyota Motor Company részéről, hogy adott mennyiségű, exportra szánt személyautót legyen képes szállítani. Mivel pedig a Toyota egyik első exportcikke a Toyota Corona volt, praktikusan ennek az építéskor aktuális szériáját választották mértékegységül. A 4125 mm hosszú és 1550 mm széles autóból pontosan 2500 db férhetett volna el a hajó kilenc fedélzetén.

Toyota Corona – a képre kattintva galéria nyílik!

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A feltételes mód viszont indokolt: mire a hajó üzembe állt, a Coronát is lecserélték. Az új, RT80 kódjelű modell nagyobb volt, így már abból sem fért fel 2500 arra a hajóra, melyhez kötni lehet a mértékegység létrejöttét.

Talán pont ennek az anomáliának köszönhetően ismerte fel a hajóipar, hogy képtelenség lesz mindig az aktuálisan népszerű típusokhoz méretezni a szállító járműveket. És ha már amúgy is csak közelítik a valóságot, az a legegyszerűbb, ha egy, már használatban lévő mértékegységet alkalmaznak. Ezért az építők elkezdték egyezményesen Toyota Coronában mérni hajóik kapacitását – így született meg az autóegység, a CEU fogalma.