Az a normális, ha valaki soha nem hallott a Toyoda Gosei nevű cégről: jogelődjének jogelődjét maga Tojoda Kiicsiró, a Toyota Motor Company alapítója hozta létre, mint abroncsfejlesztő és -gyártó vállalatot. Ilyenformán a Toyoda Gosei a Toyota egyik legrégebbi beszállítója, bár mostanra nem abroncsokat gyárt, hanem elsősorban műanyagokat kutat és légzsákokat fejleszt.

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Ilyen minőségében három jelentős újdonságot is kidolgozott a cég a Lexus új kényszer-zászlóshajójához, a nyugdíjba vonuló LS limuzin mögött magára maradó Lexus ES szedánhoz. Egy ilyen előléptetés nem lehet csak névleges, ezért a fejlesztésben részt vevő beszállítókkal szemben új kényelmi és minőségi elvárásokat támasztottak.

A Toyoda Gosei egyik fejlesztése a rezgéselnyelő ablakvezető sín: egyszerű hangszigetelő tömítés helyett olyan speciális szerkezetet dolgoztak ki, amely megakadályozza az oldalablakok rezgését – a menetszél hatására keletkező nyomáskülönbségek és légörvények így kevésbé zavarják meg az utastér csendjét.

Egy másik fejlesztés a fokozott biztonságot szolgálta. A vezető oldali légzsák hagyományosan kör alakú – mármint nem szemből, hanem oldalról nézve: mintha két gömbszeletből varrtak volna össze egy párnát. A Gosei azonban beletoldott egy hengeres palástot a konstrukcióba, amivel jelentősen, 25%-kal megnövelték a felfújt légzsák mélységét. Ütközéskor így magasabbra nyílik, hamarabb támasztja meg a vezető fejét és felső testét a légzsák, amelyek ezért kisebb utat tesznek meg akadálytalan gyorsulással, így végső soron nagyobb az esélye a sérülésmentes végkimenetelnek.

A Gosei harmadik fejlesztése sem került kirakatba, pedig Japánban még senki másnak nem sikerült azt megvalósítania: egy nagyméretű műanyag idomot (amely történetesen a csomagtartóban kapott helyet) utólagos festés és lakkozás helyett már az öntés során, a formában elláttak ezzel a felületkezeléssel. Ez csekélyebb szénkibocsátású, gyorsabb gyártást és jobb minőséget eredményez, a köztes lépések kihagyásával csökken a hibalehetőségek száma.

A Vezess már kipróbálta a Lexus ES-t, az alábbi képre kattintva elolvashatod benyomásainkat: