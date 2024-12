Mintha a 4,2 millió darab hazai személyautót használó zsebéből kiszedett pénzzel akarná rendbe tenni az ország kasszáját a kormány. Ilyen érzése van az embernek azt a számos áremelést látva, amit a járműtulajdonosoknak kell majd benyelni 2025 elejétől. Ahogy közeledett az év vége, úgy születtek az újabb és újabb húsba vágó döntések, amelyekből egyes önkormányzatok sem maradtak ki. A Vezess összeszedte, mire készüljenek a családok és a cégek.

Áremelések január 1-től

Jelenleg 613 forint az átlagára a 95-ös benzinnek a hazai töltőállomásokon, a gázolaj literje 636 forint átlagosan. Ezek a magas árak is tovább nőnek az év első napjától, ugyanis a jövedéki adó emelése miatt literenként 11 forinttal drágul majd a benzin és 10 forinttal a gázolaj literje 2025 első napjától.

A vidékről a fővárosba autózók már régóta sokallják a belvárosban jellemzően óránként 600 forintos parkolási díjat, januártól a helyiek is elfelejthetik a régóta megszokott jelképes (többnyire 2000 forintos) éves díjakat. Ősszel egymás után döntöttek a kerületi önkormányzatok a parkolási engedélyek árainak emeléséről, százalékosan nagy mértékben: hatszoros, tízszeres, tizennyolcszoros, harminchatszoros és hetvenkétszeres áremelkedést is látni az eddigi éves összegekhez képest.

A jellemzően január 1-től hatályos új árak évente 20 és 144 ezer forint közé esnek a helyi lakosoknak kerülettől és személyautótól függően. A pontos, területenkénti listát és az okokat ebben a cikkben részleteztük.

Rosszul járnak azok is, akik 2025-ben vásárolnak plug-in hibridet. A kormány korábbi döntése értelmében eleve lekerülnek róluk a zöld rendszámok 2026 végéig, viszont a 2025. január 1. és 2026. december 31. között vásárolt tölthető hibridek után már gépjárműadót is kell fizetni.

Áremelések február 1-től

Sajnos nem csak januártól emelkednek az autósok költségei, februártól még látványosabban – átlagosan 35 százalékkal – drágulnak a közlekedési hatósági díjak. A műszaki vizsgáért, a forgalmi engedélyért, a törzskönyvért és a(z egyedi) rendszámokért is jóval többet kell majd fizetni.

A közlekedési minisztérium mindössze pár napnyi „társadalmi egyeztetés” után úgy döntött, hogy a műszaki vizsgálat alapdíja a jelenlegi 16 290 forintról 26 700 forintra emelkedik február 1-jétől. Ez csak a hatósági díj, a valóságban sok helyen ennél már eddig is többet kellett fizetni. Vagyis, ha egy szerviz eddig 25 ezer forintot kért a műszakiért a hatósági díjjal és a vizsga előtti átvizsgálással együtt, akkor ez jövőre várhatóan legalább 35 ezer forintba kerül majd.

„Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a rendelet kizárólag a műszaki vizsgálat díját határozza meg, továbbá nem tartalmaz olyan rendelkezést, hogy ha a jármű valamilyen hibával rendelkezik, magasabb lenne a műszaki vizsga díja. A vizsgálóállomás által végzett, a műszaki vizsgálatot megelőző javítási, ‘felkészítési munkák’ díja nem minősül igazgatási szolgáltatási díjnak, így a rendelet azzal kapcsolatban nem tartalmazhat rendelkezést” – írta nemrég a tárca kérdésünkre.

A minisztériumi rendelettervezet nem tartalmazta ugyan, de a Vezess korábban hozzájutott egy olyan árlistához is, amely a forgalmi engedély, a törzskönyv, illetve a rendszámok február 1-jétől érvényes új árait tartalmazza. A forgalmi és a törzskönyv ára a duplájára ugrik, 6000 helyett 12 000 forintot kell majd fizetni az okmányokért.

Az egyéni és egyedi rendszámok árának változása

Hatálybalépés dátuma Egyénileg kiválasztott (3+3; 2022. július 1-től 2+2+3) Egyedileg előállított (4+2, 5+1; 2022. július 1-től 3+4, 4+3, 5+2, 6+1) 2001. szeptember 8. 60 000 250 000 2003. március 16. 63 000 265 000 2004. május 1. 72 000 280 000 2007. április 1. 86 500 336 000 2009. október 1. 112 450 435 000 2025. február 1. (tervezet) 151 810 587 250

Az egyénileg kiválasztott rendszámok ára 112 450 forintról 151 810 forintra emelkedik, míg az egyedileg előállított rendszámtáblák 435 000 helyett 587 250 forintba kerülnek majd február 1-től, vagyis érdemes lehet előre hozni az esetlegesen későbbre tervezett vásárlásokat. Egy pár általános rendszámtábla jelenleg 8500 forintba kerül, február 1-től 11 475 forintot kell majd fizetni érte.

Egyszerűbb ügyintézés július 1-től

A 2025-ös év közepétől nem kell majd okmányirodába mennie annak, aki magánszemélyként Magyarországon forgalomban lévő használt gépjárművet szeretne vásárolni vagy eladni, esetleg megváltoztatná a jármű üzembentartóját – írja a Telex.

A belföldi használtautó-piacon évente 800-900 ezer személyautó cserél tulajdonost, aminek az ügyintézése idő a vevőknek, és terhelést jelent az okmányirodáknak. Ezen enyhíthet a nyártól a személyesen vagy elektronikusan elvégzett regisztráció után használható Digitális Állampolgárság alkalmazás megjelenése, amelybe számos, járművekkel kapcsolatos lehetőség is bekerül.

Az új rendszer használatához mind az autóeladónak, mind a vevőnek rendelkeznie kell majd államilag jóváhagyott elektronikus aláírással és DÁP-regisztrációval. Aki sikeresen belépett a járművekkel kapcsolatos ügyintézési felületre, az a rendszám megadásával behívhatja majd az elektronikus adásvételi szerződés űrlapra a tulajdonában lévő jármű egyéb azonosító adatait. Ezután meghívhatja majd a vásárlót is, akinek jóvá kell hagynia a részvételt, és hogy a személyes adatai szintén bekerüljenek a szerződésbe.

Bár az online szerződésen is kötelező lesz szerepeltetni a jármű árát, a pénzt továbbra sem az állami felületen kell majd átutalni, hanem a feleknek magánúton kell elintézniük a pénzátadást. Az eredetiségvizsgálatra is változatlanul el kell majd vinni a járművet, és ennek sikeressége a jövőben is a tulajdonosváltás feltétele marad.

Állítólag a jövőben tervezik a kötelező biztosítás megkötésének lehetőségét is a DÁP felületén. Eszerint az új okmányokat postán kapják majd meg a felhasználók, de a járművek az ügyintézés befejezése után azonnal használhatóak lesznek.