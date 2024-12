Bármilyen szeretetreméltó autó, bármekkora történelmi érdemei is vannak az autózás elterjedésében, igazán őszintén azt azért nem mondhatjuk a Volkswagen Bogárról, hogy különösebben jó autó lett volna. De minősége, megbízhatósága, megfizethetősége a klasszikus formával és a jellegzetes hanggal idővel legendává nemesítette.

Autótechnikai szempontból a Bogár minden bájával együtt egy középkori konstrukció, második világháború előtti tervezés, akárcsak a Citroën 2CV, a Kacsa. Nagyon archaikus autó egy Renault 4-hez vagy a Käfernél sokkal rövidebb és agilisabb Morris Minihez képest is, amivel együtt kell tudni élni. Innen nézve a Mercedes 190 maga az űrkorszak, Berecz Róbert mégis vágyott a meseszép W201 eladása után bogárhátú Volkswagenre.

Robi régóta nézegette a Bogarakat és szeretett volna másik youngtimert a 190 után, mégis csupán két százalék esélyt adott rá, hogy megveszi ezt az autót, amikor elment megnézni. De, ahogy ő fogalmaz, nem leskelődni jár kocsinézőbe, ezért elvitte az árát, beleszeretett és meg is vette az 1969-es, Magyarországra 1994-ben behozott 1200-as Volkswagent.

Lerobbanásokkal indult a közös élet

Idén tavasszal jutott hozzá a lassan 14 éve, de akkor igen alaposan felújított autóhoz. A felújításhoz levették a karosszériát az alvázról és kiszerelték a motort. A léghűtéses Volkswageneket jól ismerő szakember végezte a munkát, a bő egy évtizede felújított autó karosszériája, belső tere és alváza máig remek állapotban van. A motor szépen járt, a váltóval sem volt gond, de a több mint egy évtizednyi állás és igen sporadikus használat nem múlt el nyomtalanul.

Eleinte az autó rajtaütésszerűen megállt időnként. Robi vagy öt lerobbanásra emlékszik, amin többek között a gyertyakábelek, az osztófedél és a gyújtógyertyák cseréjével sikerült úrrá lenni. Egyszer egy üzemanyagpumpa cseréjével keltette életre az autót, hogy el tudjon evickélni az otthoni garázsig.

Nyáron a Bogárral is előfordul, hogy a karburátorban a forróságtól elgőzösödik az üzemanyag, és amíg vissza nem hűl a rendszer, nem jut benzin az égésterekbe. Ebben a Bogár a körlámpás Zsigulira hasonlít, amin Berecz Róbert az édesapjától kisfiú korában megtanult vezetni a néptelen nógrádi földutakon.

Volt vele munka

A műszaki oldal rendbehozásán kívül az autón a külcsín is nagyon sokat fejődött. Robi lökhárítót cserélt rajta, új fényszórókat épített be, gyönyörűen felpolírozta, majd kerámia védőbevonattal látta el a világosszürke fényezést. A pontot az i-re a Herbie-t, a filmhős VW Bogarat idéző matricázás tette fel, ami még egyet dobott az autó tetszési indexén.

A váltások egyszerűen mennek, mert csak 1952-ig volt szinkronizálatlan a sebességváltó. 1969-ben, amikor ez a Bogár készült, már a madzagos fék is csak rossz emlék volt, a bovdennel meghúzott fékdobokat maga mögött hagyta a Volkswagen, modelltől függően legkésőbb 1962-től.

Finoman surrog a léghűtéses bokszer

Gurulás közben a léghűtéses bokszermotor verhetetlen hangulati elem. Simán jár, lágyan pörög fel és a hangja is egyedi. A hűtőventilátor fújtatásával jellegzetes hangon szól, ami még egy érv a léghűtés mellett a klasszikus bölcsességen kívül, miszerint a „Levegő nem fagy meg, a levegő nem forr fel”, szemben a hűtőfolyadékkal.

Ez mind igaz, de azt nem tették hozzá a léghűtésdrukkerek, hogy a levegő gyengébben fűt, ami télen elég kellemetlen, illetve léghűtéssel nem lehet olyan nagy fajlagos teljesítményt és olyan alacsony károsanyag-kibocsájtást elérni, mint folyadékhűtéssel. Ezért állt le a 996-tal a Porsche 911 is a léghűtésről.

Sokat javít az autó használati értékén a 12 voltos elektromos rendszer, ami 1967-től váltotta le az addigi 6 voltost. A Bogár folyamatos továbbfejlesztése és tökéletesítése a hátsó szélvédőben is tetten érhető.

Gyermekkuckó az ülések mögött

1953-ig a Volkswagen Bogarakban kettéosztott hátsó üveg volt, mert a hajlított üveg előállítása jóval többe került, mint a szögben összepasszított két síküveg.

Aztán jött az osztatlan kis oválablak, itt pedig a nagyobb hátsó szélvédő javítja a kilátást a vezetőnek. Na meg a szerencsés gyermeknek, aki az utastér felől elérhető és egészen öblös kiegészítő hátsó csomagtérben utazhat. Persze csak magánúton, mert a csomagtérben tilos a személyszállítás.

Tavasz óta a körülrajongott autóba nagyjából 3500 kilométer pörgött, amiben volt fagyizás a szomszédban és Bogár-találkozó távol a nógrádi bázistól. Az országot járva kiütköznek a motor, a fékek és a futómű korlátai.

Az olcsó népautó küldetései között nem szerepelt a száguldás és ebben a VW Bogárban még a torziós rugós első futómű van, nem a későbbi MacPherson-konstrukció. Az autó 80 körül érzi jól magát, 90 fölé nem is hajszolja gazdája, bár az akkor mámorító háromjegyű tartományba már az első KdF-Wagen is eljutott. A Bogár őse 24 lóerővel 100 km/órás végsebességet ért el.

810 kg, 8 liter körüli fogyasztás

Jóval 10 liter alatt fogyaszt a négyhengeres bokszermotor, de hogy pontosan mennyit, azt Berecz Róbert nem méri. A tankban mindig ólompótlóval adalékolt 100-as benzin van, hogy biztosan ne eshessen szét az üzemanyag és minél kevesebb biokomponens, azaz etanol terhelje az üzemanyag-ellátást. A Spritmonitor.de az 1200-as és 34 lóerős Volkswagen Käferekre 8,3 literes átlagot ír 100 kilométerre, ami reális a forgalmi engedélye szerint 810 kilós autóra.

Akárcsak a felkent Ikarus-tudorok között, a Bogár-találkozókon is akad olyan szakértő, aki kéretlenül is kifejti véleményét az autó nem eredeti lökhárítójáról vagy a nem korhű részletekről. Robi is tisztában van vele, hogy mi nem passzol az adott évjárathoz, de ez az autó 55 évet vészelt át Közép-Európában. El szokta magyarázni a mindentudóknak, hogy ne is melegedjenek bele előadásba az eredetiségről, ne rontsák el egymás örömét. Ez az ő autója, neki tetszik és ezt a Volkswagen Bogarat ő pont így szereti.

Szeretik az emberek

Nemcsak ő. Nagy élmény volt menni egy kört az autóval, jó volt megtapasztalni, mennyien integetnek, mennyire tetszik az embereknek, milyen sokan kifejezik elismerésüket és mennyien vannak, aki szóba elegyednek az autó gazdájával, amikor megállunk.

A matricázott bogárhátú hatása mágikus, látványosan szeretik az emberek. A közönségsiker állandó, integetnek más autókból, fotózzák a megállókból, odajönnek, ha leparkol valahol. Ebből az autóból nézve mindig az ország szebbik, barátságosabb arcát látod.

Nem sokkal a fotózás után lett kész az autó végleges rendszáma, a VW-OB-053. Több verzió mérlegelése után kapta ezt az egyéni rendszámot, amiből a Volkswagen V-jét a gyártási helyszín, Wolfsburg városának német rendszámjele (WOB) követi Herbie rajtszáma előtt.

Ebben a kombinációban az is jó, hogy az első hagyományos és a hátsó négyzet alakú rendszámtáblával egyformán jól működik.

Könnyű beleszeretni a Bogárba. Formája, hangulata eleve nyerő, de konstrukciója is megkímél a kétségbeeséstől, amit a nehezebben szervizelhető, megoldatlan alkatrészellátású vagy már új korukban is megbízhatatlan idős autók tartogathatnak.

Remek youngtimer, de megkérik az árát

Derűjével, viszonylag könnyen javítható és nagyon átgondolt technikájával, mérsékelt fogyasztásával és a négy embernek is elég tágas utastérrel a Bogár ideális youngtimer, pláne, ha családdal, barátokkal élveznéd az öreg autók örömeit.

Ha megtetszett a Bogár, a HaHun a cikk írásakor 1,1 és 16,5 millió Ft közötti áron van fent mintegy 30 autó, köztük évtizedek óta mozdulatlan példányok, friss vászontetős kabriók és OT-rendszámos szépségek.

Közös bennük, hogy ezeket az összegeket nehéz mihez viszonyítani, hiába van veteránkorú autókhoz képest sok hirdetés.

Van, aki megálmodta, hogy az autója ennyit meg annyit ér és akkor sem tér jobb belátásra, ha ezt egyetlen fizetőképes érdeklődő sem osztja vele. Más a felújítás költségét szerezné viszontlátni, megint más az idős tulajtól vagy az örökösöktől bagóért elvitt Bogárral kupeckedik és próbál nagyot fogni rajta.

Van, aki felteszi, hátha elviszik annyiért, amennyiért ő szeretne kiszállni belőle, megint más a család nyomásra hirdeti meg, de irreális árat szab, hogy széttárhassa a kezét: ő próbálja eladni, csak még nem jött meg a vevő sokmilliós Bogárért. És olyan is akadhat, akinek a kiírt összegnél sokkal kevesebb is elég, ha valaki a féltető alól végre elpucolja azt a bontásra érdemes romot, aminek az életre keltésére egyre kevesebb az esély.

Közben lehet rendes autót venni épeszű összegért, csak sokat meg kell nézni. De érdemes is sokat utazni érte, mert a típus népszerűsége miatt egy épkézláb bogárhátú befektetésnek is jó lehet. A Volkswagen Käfer olyan legenda, amelynek nézegetése, használata, szerelése, gondozása öröm és élmény, amire nem kell jobb példa Berecz Róbert Bogaránál.