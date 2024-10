Egy gyári autómúzeumban mindig más lehetőségek tárulnak eléd, mint egy magángyűjteményben. Az Audinál jártam Ingolstadtban alapvetően az RS 6 GT és az RS 4 25. évfordulójára készült modelljének a menetpróbáján, de marad egy kis időm bejárni az Audi múzeumát is. A Forumban azokat az autókat tárolják, amik 90%-a a gyár tulajdona, minden működőképes, és amik konkréten felépítették a márka történelmét. Nem olyanok, nem replikák, ezek azok.

Márka fanatikusoknak kötelező hely, az autóbuziknak pedig erősen ajánlott. Az épületben időrendben helyezték el az autókat, az időutazáshoz a harmadik emeletre kell liftezni, minél lejjebb érünk, annál modernebb Audikat láthatunk. A kronológia a legrégebbi Horch-hal indul, bemutatják az Auto Union-t megalkotó négy nagy márka történelmét és fontosabb járműveit modelljeit, a haditechnikai részt épp csak érintjük és pihenni megállhatunk a három emeletes forgóállványnál, amint Hannu Mikkola vagy épp Walter Röhrl versenyautói pörögnek az orrunk előtt.

Lenyűgöző vasakkal tölthetünk itt el órákat, a hatalmas Horch luxusautókból annyira kevés létezik már, hogy még itt is vitrinben őrzik őket, de a háború előtti Silver Arrow versenyautók is lenyűgözőek élőben. A 80-as 90-es és 2000-es években is maradandó modelleket és fejlesztéseket adott az Audi, az első A8-as csupasz alumínium vázszerkezete mellett plug-in hibrid A4, szárny mentes TT és Sport quattro is áll. Az Audi Forum kiváló időtöltés, tömény élmény, kamerával a kezemben sétáltam körbe, így most megmutatom nektek a kedvenceimet!