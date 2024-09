A kezdő sofőrök másfélszer annyi személyi sérüléssel járó közúti balesetet okoznak, mint amit az összes sofőr között betöltött szerepük indokolna – mondta el Gál Kristóf rendőr ezredes az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője, egy keddi sajtótájékoztatón.

Annak okán hangzott ez el, hogy a rendőrség is támogatja a Magyar Suzuki kezdeményezését, amely egy kampány keretében igyekszik felhívni a figyelmet a tapasztalatlan autóvezetők helyzetére a magyar közlekedésben. Mint az ezredes elárulta: a kezdő sofőrök esetében nagy a pályaelhagyásos és a tolatásból fakadó balesetek száma. Emellett megtudtuk, hogy érthetően főként városban és országúton okoznak balesetet, hiszen autópályán kevésbé vezetnek.

„Ha az utakon megértőek és előzékenyek vagyunk egymással, az a baleseti helyzetek elkerülését is jelentősen javíthatja” – mondta az ezredes.

Valószínűleg nemcsak a rutintalanságból fakad az okozott balesetek száma, hanem a közlekedési kultúrából is. Többen – akik jelentkeztek a Magyar Suzuki „Együtt az utakon – Te is voltál kezdő sofőr” közlekedésbiztonsági kampányának pályázatára – bevallották, sokszor az jelenti számukra a legnagyobb problémát, hogy a tapasztalt sofőrök türelmetlenül olykor agresszívan viselkednek velük szemben.

Az edukációs céllal indított kampány sajtótájékoztatóján kiderült, hogy a közlekedési szakember úgy gondolja, az agresszió csak további szorongó vezetőket eredményez – bizalommal és empátiával sokkal többet érhetnénk el.

Csörgő László, a Drivingcamp vezető trénere szerint: „Mindenkinek van egy sztorija arról, amikor kezdő volt, emlékezzünk erre és segítsük a tanulókat és a kezdőket. Legyünk empatikusak és jusson eszünkbe, nem feltartanak minket, hanem mi indultunk későn.”

A szakember hozzátette, hogy fontos, hogy a tapasztalt sofőrök adjanak esélyt arra, hogy a rutintalanok is megszerezzék azt a fajta magabiztosságot, amely szükséges a közlekedéshez. Utóbbiaknak pedig azt üzente, hogy ne adják fel, gyakoroljanak és sajátítsák el azt a rutint, ami az autó magabiztos kezeléséhez szükséges. Ha kell akár a megszerzett jogosítvány után is forduljanak oktatóhoz.

Támogatja ezt az elképzelést Zerkovitz Dávid, közlekedéspszichológus is, aki elmondta, sok tanulóvezető úgy érzi cápák közé érkezik. Ezt a sztereotípiát. Illetve a szorongást kell csökkenteni, gyakorlással és terápiával.

Fontosnak nevezte azt is, hogy az autósok foglalkozzanak a saját egészségügyi állapotukkal, amellett hogy az autó műszaki állapota is rendben van. A kialvatlanság, a dehidratáltság is rontják a képességeket. Szerinte érdemes a kezdőknek már a jogosítvány megszerzése előtt tudatosan figyelni a közlekedést és részév válni még ha még csak tömegközlekedést is használnak.

Szerinte a tapasztalt vezetők gyakran éreztetik azt a kezdőkkel, hogy ők kevesebbet érnek. Szerinte azt kellene értékelni, hogy ők is elsajátítottak egy plusz képességet az autóvezetői engedély megszerzésével és ha a jogosítványt átvehették, feltételezhetjük róluk, hogy tudnak vezetni.

„Ha azt akarjuk, hogy minél kevesebb bizonytalan sofőr legyen, ne agresszióval közelítsünk feléjük, hiszen az még több szorongó autóst eredményez. A bizalom az, amely ilyen helyzetben segíthet. Egy kezdő, rutintalan sofőrt egy nem megfelelő visszacsatolással lehet a legkönnyebben elbizonytalanítani és továbbra is szorongásra késztetni” – fogalmazott Zerkovitz Dávid közlekedéspszichológus.

A Magyar Suzuki említett pályázatán résztvevők ugyanazokról a félelmekről számoltak be. A negatív érzések mellett még jobban elveszítik az önbizalmukat, ha nagy forgalomban kell részt venniük, vagy extrém időjárási körülmények között kell helytállniuk. Voltak, akiket egy korábbi baleset, egy váratlan szituáció, például egy vad okozta vészhelyzet vetett vissza az önfeledt vezetésben. De visszatérő indok volt az is, hogy akár az oktatás, akár a jogosítvány megszerzése után találkoztak olyan emberi megnyilvánulásokkal, amelyek elbizonytalanították őket.

A több száz pályázó közül 18 rutintalan vagy kezdő vezető részt vehetett a zsámbéki, Drivingcampen megtartott vezetéstechnikai tréningjén, ahol lehetőséget kaptak, hogy profi oktatók segítségével nyerjék vissza az önbizalmukat a volán mögött.

Jótanácsokkal is segíti a fejlődést a Suzuki, amelyeket ezen a linken lehet részletesen elolvasni. De röviden az alábbi a lényege:

Tippek kezdő és rutintalan sofőröknek:

Gyakorolj rendszeresen! Maradj nyugodt és koncentrált! Kérj tanácsot vagy segítséget! Bízz a társaidban, és alkalmazd a kölcsönös bizalom elvét! Ismerd meg az autódat! Állítsd be helyesen a tükröket! Indulj el időben! Tervezd és ismerd meg az útvonaladat! Tarts pihenőt, ha fáradt vagy stresszes vagy! Ne versenyezz!

Tippek rutinos sofőröknek: