Rászálltak a francia autókra a tolvajok – derül ki az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) legfrissebb adataiból. A Vezess kérésére összeállított statisztikák szerint 2024 első félévében Citroenből már többet loptak el, mint tavaly egész évben, a hat havi Renault-körözések száma pedig megegyezik 2023 egészével. Hajszálnyival Peugeot-ból is több tűnt el most fél év alatt, mint a tavalyi éves adat fele.

Ezzel a Renault a második a rendőrség személyautós körözési listáján, holott a francia márka forgalomban lévő autói jelenleg az 5-6-ik helyen állnak a darabszám szerinti sorban. Felülreprezentált 2024 első felében a tolvajoknál a Citroen és a Peugeot is az országban használt példányaik számához arányosítva.

Időarányosan több személyautót loptak Opelből és Fiatból is 2024 első hat hónapjában a tavalyi egész éves számokkal összevetve, így az olasz márka is jóval előrébb van ezen a feketelistán, mint a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) forgalomban lévő járműveket összegző táblázatában.

Márka Elrendelt személyautó-körözések

száma, 2024. 1-6. hónapjában Elrendelt személyautó-körözések

száma, 2023 egészében 1. Opel 37 52 2. Renault 17 17 3. Suzuki 16 34 4-5. Fiat 12 16 4-5. Ford 12 30 6-7. Volkswagen 10 37 6-7. Audi 10 17 8-10. Citroen 9 6 8-10. BMW 9 20 8-10. Mercedes-Benz 9 22 11-12. Skoda 8 12 11-12. Toyota 8 12 13-14. Seat 7 10 13-14. Peugeot 7 12 15-16. Mazda 6 nincs adat 15-16. Honda 6 3 17. Daewoo 5 8 18-19. Hyundai 3 nincs adat 18-19. Kia 3 nincs adat 20. Nissan 2 5

Kiolvashatók csökkenések is az ORFK fenti táblázatából. Jóval kevesebb Volkswagenre adtak ki körözést idén, mint a 2024-es, éves adat fele, és csökkent a Fordok lopása is. Ez két olyan márka, amelyek ősidők óta előkelő helyen szerepeltek a bűnözők és az orgazdák noteszeiben. Az országosan második legnagyobb számban használt Suzukinál nem látni érdemi elmozdulást, feleannyi körözést sem adtak le a modelljeire, mint az Opel különféle autóira.

A sorrendet nézve hátrébb került a múlt évi „helyezéséhez” képest mindhárom német prémium márka, habár Audiból időarányosan többet köröznek idén.

Toyotákat lopott „okosan” Május 15-én sikerült elkapni egy 50 éves férfit, akivel kapcsolatban 3 nagy értékű Toyota ellopásáról írt az ORFK. A modelleket nem árulta el a rendőrség, de először a hatósági becslés szerint 10 milliós SUV-ot vitt el a férfi a budapesti XI. kerületből még tavaly novemberben, majd januárban a XII. kerületből egy 17 milliósnak mondottat, amelynek ugyan zavarta a GPS-ét, de előkerült a kocsi, a tolvaj akkor még nem. Most májusban egy ugyanilyen, de a rendőrök által már 20 milliósnak mondott márkatársat lopott el ugyanaz a bűnöző, de ezt már nem úszta meg, pár órával később elkapták, amiről videó is van. Még annyi, hogy ukrán rendszámokat szerelt az ellopott autókra, de ez a trükk sem mentette meg.

Időarányosan sokkal több motort köröznek

Évekig az összes Magyarországon ellopott gépjárművet együtt nézve is – tehát autókat, motorokat, buszokat stb. – a Simson öregecske példányaira adták le a legtöbb gépjármű-körözést. Ahogy korábban is megírtuk, és ma még inkább igaz, az egykori KGST-s kismotornak rajongói és gyűjtői tábora van itthon és Németországban, a könnyen ellopható járműnek a szebb példányai bőven egymillió forint felett értékesíthetők. Alkatrészekre bontva akár több pénz is kiszedhető egy-egy ellopott példányból.

A korábbi évekhez képest tavaly ugyan visszaesett a Simsonok lopása, idén viszont ismét lendületet vett: fél év alatt 50 százaléknál is nagyobb mértékben növekedett a körözések száma a 2024-es egész éves adatokhoz képest.

Elrendelt motorkerékpár-körözések

száma, 2024. 1-6. hónapjában Elrendelt motorkerékpár-körözések

száma, 2023 egészében 1. Simson 36 21 2. Yamaha 24 23 3. Suzuki 16 16 4. Aprilia 11 10 5. Honda 9 23

Kimondottan rossz hír, hogy 2024 egészében a körözési lista első öt helyezettjének összdarabszámát majdnem elérő mértékben loptak el most feleannyi idő alatt motorkerékpárokat. Akkor részben más márkák alkották az első ötöst, amely 90 darab motorkerékpárt jelentett 12 hónapra, a mostani első ötből ellenben 96 darabot loptak 6 hónap alatt.

Hol és hogyan lopnak?

Évtizedeken át ezrével lopták a személyautókat idehaza, és a bűnözés centruma megkérdőjelezhetetlenül Budapest volt, innen tűnt el a járműveknek legalább a 90 százaléka. Pár éve kezdett megváltozni a helyzet, gyakorlatilag a lopásszám látványos csökkenésével párhuzamosan. Ennyire alacsony fővárosi arányt azonban még nem láttunk, mint idén: a személyautó-körözéseknek a 29,4 százalékát adta ki az ORFK Budapesten.

Megkérdeztük a rendőrségtől azt is, hogy milyen módszerrel viszik el a legtöbb autót a tolvajok, és a tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is – és továbbra is – eléggé meghökkentő a válaszuk. „Leggyakrabban a tulajdonosok figyelmetlenségéből adódó lopás, a nyitott gépjármű saját indítókulcs használatával történő eltulajdonítása (…) volt jellemző” 2024 első felében.