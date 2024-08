Sokszor csak az autóipar oldaláról vizsgáljuk a közlekedésbiztonsági kérdéseket. Mennyivel lettek biztonságosabbak az autók az elmúlt 20 évben, milyen vezetéstámogató rendszereket építenek az autókba a sofőr segítéséért és milyen biztonsági berendezéseket a megvédéséért. De mit tesz a sofőr azért, hogy biztonságban legyen ebben az egyébként veszélyesnek mondható üzemben? Sokan éppen ellene játszanak, csak lehet, hogy nem is tudnak róla.

Mindenki másként vezet, van, aki óvatosabban, vagy rutin nélkül bizonytalanabban, a másik véglet pedig a bátrabb, agresszívebb vagy felelőtlenebb fajta. Mindegyiknek megvan a saját rizikófaktora, alacsonyabb vagy magasabb, de mindenképpen személyhez köthető, hogy éppen hol helyezkedik el a skálán. Ki dönti el, vagy ki tud róla, hogy ki milyen sofőr? Lehet ezt mérni, megfigyelni, kategorizálni, esetleg javítani az arányokon? Hiszed vagy sem, lehet, de ehhez az kell, hogy egy harmadik fél minden lépésedről tudjon.

Ez kényes téma, hiszen ki szeretné, hogy bárki is nyomon kövesse, vizsgálja és értékelje a viselkedését, vezetési képességeit, tudását, habitusát, és pláne megmondja, mit csinál rosszul? Az aki azt szeretné, hogy pontosan ez alapján bírálják el például a biztosításának megkötésekor. Ha higgadtabban, kiszámíthatóbban, biztonságosabban vezetsz, kisebb rizikót jelentesz. Ennyire persze nem egyszerű a történet, hogy pontosan miről is beszélünk, azt máris kifejtem bővebben.

Amerikában már megfigyelik az autósokat, magyaroknak is köze van hozzá

„Határozottan megfigyelhető, ahogy a 2010-es évek elején megfordult az addig egészen csökkenőben lévő tendencia a súlyos vagy halálos kimenetelű autóbaleseteket illetően. Az autók biztonsági rendszereiből már több törvény köteles felszereltség lett, mégis növekedni kezdtek a súlyos kimenetelű balesetek, egészen „véletlenül” pont akkor, amikor az okostelefonok berobbantak a piacra. Ezért kellett valami, amiből kiderül, mi történik az autósokkal vezetés közben” – vezeti fel a beszélgetésünket Takácsy Balázs, a Cambridge Mobile Telematics fejlesztési alelnöke.

A bostoni (Amerika, Massachusets állam) központú vállalat magyar, budapesti irodájának vezetőivel beszélgettünk a biztonságos vezetés jelenéről és jövőjéről. Amiről szó lesz, az főként az amerikai piacra igaz, de bármennyire is távolinak tűnik, valamilyen módon még Magyarországra is megérkezhet egyszer. Éppen ezért is érdekes, hogy egy 60 fős magyar csapat dolgozik azon Budapesten, hogy az amerikai sofőrök biztonságosabban vezessenek.

A Cambridge Mobile Telematics (mostantól CMT) háttérben futó alkalmazásokat fejleszt biztosító társaságok számára már több mint 10 éve, amikkel monitorozhatják az ügyfeleiket. Az ilyen telematikai rendszerekkel és szoftverekkel több vállalkozás és biztosító is foglalkozott már, itthon, Magyarországon is többféle megoldással, de a legkézenfekvőbb ott pihen mindenkinek a zsebében: az okostelefon.

„Az okostelefonok tele vannak nagy teljesítményű szenzorokkal, mi lenne, hogyha azokat használnánk? Erre épült a CMT technológiája” Sok esetben az autókban használt szenzoroknál is pontosabb adatokat tud gyűjteni egy mobiltelefon. Helyadatokból, gyorsulási és lassulási adatokból tudnak következtetni a gázpedál és fék kezelésre, a telefon mozgásából az is kiderülhet, hogy melyik oldalról szállt be a tulajdonosa az autóba, így még azt is tudhatja, hogy vezet vagy éppen utas. „Azt is képesek vagyunk megmondani az adatokból, ha kinyílt a légzsák, mert olyan sajátos lökéshulláma van és a hirtelen lassulás értékekkel együtt pontosan meghatározható, hogy baleset történt. Ez az ért fontos, mert ilyen esetben a telefonon futó háttéralkalmazás akár önállóan értesítheti a hatóságokat, hogy baleset történt” – fejti ki a Vezess kérdéseire válaszát Takácsy Balázs

„Ezek szenzitív információk, amiket a telefon tulajdonosának tudta nélkül nincs joga gyűjteni és tárolni senkinek, ezért egyértelmű beleegyezést kérnek az ilyen beépülő modulok, amikor felkerülnek a telefonra az adott biztosító társaság alkalmazásán keresztül.” Ez főként azért fontos, mert a biztosító a beleegyezés által már tárolhatja és tovább is adhatja ezeket az információkat. Korábban a General Motors autóiról kiderült, hogy a tulajdonosok tudta nélkül naplózza a vezetési adatokat, a helyadatokon kívül mindent, az online kapcsolat révén pedig harmadik fél – ez esetben szintén biztosítók, használják az adatokat.

Nem nyomkövetés, biztonságosabb vezetésre ösztönzés

Ilyen adatgyűjtésben csak azok vesznek részt, akik beleegyeznek – ha valóban minden ideálisan működik és a delikvens el is olvassa, mire nyom OK-t az appban – ezért fontos kiemelni, hogy nem az ügyfelek tudta nélkül rögzítik az adatokat telefonjaik. Legalábbis azokban a helyzetekben, amikben a Budapesten is működő CMT jártas, a General Motors nevében ez esetben nem tudunk beszélni.

Összeesküvés elméleteken élők számára nehéz lesz elfogadtatni, hogy az ilyen alkalmazások nem a nyomkövetésre készülnek. Éppen a folyamatosan romló vezetési morál és az emelkedő baleset számok és halálesetek csökkentése és elkerülése a cél. Ehhez a biztonságosabb és tudatosabb vezetésre kell ösztönözni az autósokat, amit ott és akkor lehet leghatékonyabban átadni, amikor történik, vagyis vezetés közben, illetve az út végén.

Ezek a biztosítók alkalmazásaiba beépülő modulok monitorozzák a sofőrt menet közben, de az adatokat nem csak arra használják, hogy pontosan meghatározhassák a rizikót, ezzel együtt a biztosítás összegét. „Értesítéseket kap az ügyfél a telefonjára, ha jól vezetett, biztonságosan, jól fékezett és gyorsított és a kanyarokat is megfelelően vette meg hasonlók, akkor dicséreteket kaphat. Bizonyos esetekben akár ajándékokkal vagy pontokkal együtt, amiket itt-ott beválthat kedvezményekre, vagy benzinkúton például apróságokra, ez már a biztosító társaságon múlik” – meséli a Vezessnek Balázs.

Ilyen apróságokkal próbálja jóra ösztönözni a sofőröket az alkalmazás, emellett pedig arra is szolgál, hogy a kevésbé rizikós sofőrök számára kedvezőbb biztosítási költségekkel számolhasson a társaság. Hogy pontosan milyen mértékben számít a megbízható vezetés, azt az alkalmazásokat használó biztosító társaságok döntik el, személyre szabottan, így erről pontos információink nincsenek. Az már jól hangzik, hogy ha jól vezetsz, kevesebbet fizetsz, mint az, aki erőszakos vagy agresszív, nem igaz? Ezzel persze olyan piacokon lehet látványos különbségeket elérni, ahol a biztosítás összege alapból is magasabb, például Amerikában vagy az Egyesült Királyságban.

Mi olcsón kapjuk a biztosítást

Furcsán hangozhat, de Magyarországon mi az átlaghoz képest nagyon keveset fizetünk biztosításra. (Átlagosan 52 000 forint volt a kötelező biztosítás éves költsége 2023-ban.) Nem a fizetésünkhöz képest, az más kérdés, hanem a legtöbb országhoz képest. Éppen ezért egy ilyen modell túl sokat nem hozhatna egy-egy biztosításon, sőt. Hasonló próbálkozásokkal találkozhattunk a múltban, a hazai piacon, de nem véletlenül nem folytatódott a történet.

Egy ilyen alkalmazás, háttérprogram lefejlesztése és beépítése a biztosítási rendszerbe látványosan megemelhetné az ügyfelekre lebontott költségeket. Többet emelne az alapdíjon, mint amennyit jó viselkedéssel le lehetne faragni, így egyelőre ne vágyjunk erre itthon.

Az autógyártók is gyűjtenek információkat, de nem ilyeneket

Ahhoz hasonlóról, amit a General Motors csinált az amerikai ügyfelekkel, még nem hallottunk Európában, van azonban másféle adatgyűjtés. Pontosabban az adatok rögzítése számos módon működik és folyamatosan bővül, amiről jó, hogyha tudsz. Már csak azért is, mert ez többféle módon is védhet téged.

2024 júliusától már nem lehet olyan új autót forgalomba helyezni, amiben nincs eseményadat-rögzítő készülék. Erről már Szörényi András már részletesen írt itt a Vezessen, a lényege nagyon hasonló a repülőgépekben használt fekete dobozéhoz. Rögzíti a baleset előtt, közben és utáni adatokat, sebességet, pontos helyzetet, pozíciót, gyorsulást, pedálállásokat és egyéb telemetriaadatokat. Ezeket nyomozáskor, a baleset vizsgálatakor a hatóság felhasználhatja, így sokkal gyorsabb és pontosabb lehet egy baleset vizsgálata.

Bizonyos adatokat azonban aktívan felhasználnak a gyártók, mégpedig a fogyasztásokét. 2021 óta az Európai Bizottság kötelezi arra a gyártókat, hogy az eladott autók szervizelésekor letöltsék a fedélzeti rendszerben tárolt fogyasztási adatokat, és azokat benyújtsák a Bizottság számára. Ez főként az autók valós fogyasztásának meghatározásában fontos, a Bizottság eddig kétszer értékelte ki a leadott adatokat, amiből kiderült, hogy a WLTP-adatokhoz képest 19-21%-kal fogyasztanak többet az autók a közúton.

A plug-in hibridek 3-400%-os értékekkel dolgoznak, ezzel a leadott adatok a szabályozások átalakításában is segít. Ennek következménye, hogy 2025-től másként kell kalkulálniuk a gyártóknak a plug-in hibrid modellek fogyasztásával és károsanyag-kibocsátásával a WLTP-értékek számításakor, ezáltal pedig a valóshoz közelebbi értékeket olvashatunk majd a katalógusokban.

Nem kell félni az adathalászattól

Elsősorban több esetben nem tehetünk semmit az adataink, pontosabban a vezetésünkkel generált adatok felhasználása ellen, hiszen törvényben kötelezi rá az Európai Bizottság a gyártókat. Más esetekben pedig segíthetnek is rajtunk az adataink, akárcsak az adatrögzítőt, akár a CMT által is fejlesztett háttéralkalmazásokat nézzük. Ilyen módon járhatunk jól, vagyis a valósághoz legközelebb eső rizikófaktorral személyre szabott árakat kaphatunk, ezzel együtt pedig az erre fogékony agresszív sofőröket, vagy akiket az megérint, hogy ezért többet kell fizetniük, visszaszoríthatják, amivel mindenki csak jól járhat a közúton.