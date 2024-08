És akkor itt a vége. Elment rá néhány hónap az életemből, de egy hete már ott virít a jogosítványomon a B és C kategória mellett egy szép, kerek A is. Illetve csak elméletben, mert magát a plasztikkártyát még nem kaptam meg.

Minek egyáltalán az A kategória?

Aki az elmúlt években bármilyen négykerekű járművel bemerészkedett Budapest belsőbb részeibe, az nyilván tapasztalta, hogy nagyjából reménytelen dolog rendesen közlekedni. Lezárt Lánchíd, lezárt rakpart, a helyben lakóknak kisajátított utcák, drága, nehézkes parkolás és üresen kongó biciklisávok, bármerre is nézünk.

Két keréken viszont más a helyzet, szabályosan előremehetsz a lámpánál a sor elejére, használhatod a szellős buszsávot. Nem kell a parkolásért sem fizetni, és megállhatsz a járdán is, ha marad elég hely a gyalogosoknak. Persze a kétkerekű alatt nem biciklire, sokkal inkább motorra kell gondolni.

Cserébe valamivel kiszolgáltatottabb vagy, mint négy keréken. A félkegyelmű közlekedőknek és az időjárásnak is. Viszont könnyen, gyorsan eljuthatsz, ahová csak akarsz. Szóval érdemes meggondolni a négy helyett két keréken közlekedést. Nekem úgy tűnt, megéri, így belevágtam.

Mennyi ideig tart?

Közel 4 hónapig húzódott el az egész folyamat, az első befizetéstől a sikeres forgalmi vizsgáig. Valószínűleg, ha elég határozottan hisztizek, akkor lehettek volna sűrűbben is a rutinpályán, illetve a forgalomban vezetéssel eltöltött órák.

De mivel pénzt is kell keresni, a munkahelyemre is illik bejárni, és oktatót sem egyszerű találni, valamint egyszer hetekig nem jutott túl a jelentkezésem egy akadályon, így gyorsan elröppent ez a négy hónap. Szerencsére úgy fest, a nyár még kitart egy darabig, szóval lesz még időm rojtosra motorozni a fenekem.

Mennyibe kerül?

Szinte teljesen mindegy, milyen jogosítványra vágysz, az biztos, hogy irgalmatlanul sok pénzt fogsz rá elkölteni. Persze mint minden befektetés vagy vásárlás előtt, az autósiskola kiválasztása előtt is hasznos futni egy kört, hogy hol úszod meg legolcsóbban vagy éppen legfájdalommentesebben az egész folyamatot.

Mivel én A-s jogosítványra vágytam, eleve csak ezeket az árakat hasonlítottam össze. Sok-sok órányi munkát azért nem fektettem a keresésbe, de végül sikerült olyan autósiskolát találni, ami kifejezetten motorosbarátként definiálja magát, és állítólag ezért olcsóbbak is. A nemes cél érdekében szerényebb haszonkulccsal dolgoznak.

Részletek

A másik szimpatikus dolog az volt, hogy szépen felsorolták, mire hány forintot fogok elverni, ha őket választom. Az A kategória esetében valahogy így festenek a költségek:

Azért az egészet már nem merték összeadni, hiszen a 281 300 forintos tandíjhoz még hozzá kell adni a 43 500 forintos vizsgadíjakat is, hogy kijöjjön a 326 600 forintos összeg. Ami még mindig nem a vége, hiszen ha nincs még egyéb kategóriára érvényes jogsid, akkor még ehhez hozzá kell csapni az elsősegély-tanfolyam 14 900 forintját.

Aztán az elsősegély vizsgadíját, ez 18 000 forint, és az orvosi vizsgálatot is 7200 forintért. Ez így 366 700 forint, és egy igazából csak egy szórakozásra használható motoros jogosítványért fizetsz ki ennyit (futárkodáshoz ennél kevesebb is bőven elég lehet).

Általában különféle kedvezményeket is fel lehet hajtani, például van, ahol 20 százalékot elengednek a gyakorlati órák díjából, ha azt a saját motorodon teljesíted. Máshol pedig különféle motoros boltokban igénybe vehető kedvezményeket lehet szerezni a beiratkozással.

Kijött ennyiből?

Nem. Nekem kicsit többe volt a mutatvány, mert a rutinon a saját hülyeségem miatt egyszer elhasaltam, így ott rögtön egy második vizsgadíjjal, illetve a két vizsga közti időszakban kötelező pluszórák díjával is nőtt a végösszeg. 360 500 forintra.

Az online tanfolyam és az egész folyamat roppant érdekesen ment. Általában az oktatóm jelezte, hogy aktuálissá vált ezt vagy azt befizetnem, akkor felhívtam az autósiskolát, és kikönyörögtem egy díjbekérőt, majd utaltam az összeget. Bár utálok telefonálni, de egész szórakoztatóak voltak ezek a beszélgetések, kedves, türelmes emberekkel a vonal másik felén.

Könnyű megbukni?

Persze. Van egy olyan elméletem, ami szerint bárki beülhet egy vizsgabiztos mellé, és akármilyen jól, biztonságosan vezet, ha a vizsgáztató nagyon akarja, tuti meg tudja buktatni. A közlekedés amúgy sem arról szól, hogy minden életszerűtlen KRESZ-szabályt pontosan be kell tartani – persze törekedni kell rá –, hanem arról, hogy balesetmentesen, mások zavarása nélkül mindenki eljusson oda, ahová tart.

A vizsga napján azért általában már lehet tudni, milyen vizsgabiztossal lesz dolgod. Ebben a kérdésben nyugodtan rábízhatod magad az oktatódra, ő valószínűleg tudja majd, hogy milyen típusú vizsgabiztost dobott a gép, és milyen esélyekkel indulsz nála. Néha szinte szinte biztosra veheted, hogy nem mész át, de muszáj végigjátszanod az egészet. Aztán lelombozva készülhetsz a következő próbára. És persze fizethetsz újabb vizsgadíjat.

Elméletileg a kiírt vizsgaidőpontodat a vizsga előtt öt nappal még lemondhatod – bár ekkor még nem sejtheted, hogy vajszívű vagy vérengző figura dönt majd a sorsodról –, ha ezt elmulasztod, csak szimplán nem jelensz meg, akkor buktad a vizsgadíjat. Ha megbetegszel, vagy van igazolásod, akkor persze más a helyzet.

A forgalmi vizsga amúgy a motor műszaki ellenőrzésével kezdődik, nyilatkoznod kell, hogy nem vagy ittas és nem állsz tudatmódosító szerek hatása alatt, majd indulhattok is a sorstársaddal. Nekem durván 45 percben egy 12 kilométeres szakaszt levezetve kellett meggyőzni a vizsgabiztost arról, hogy nyugodt szívvel adhat nekem jogosítványt.

Ahogy várható, egyirányú utcák, jobbkezes kereszteződések, stoptáblák, gyalogátkelőhelyek és egyéb mókás feladatok követték egymást végig:

Mikortól érvényes?

A sikeres vizsga után az oktatóm még utánam szólt, hogy egy óra múlva már mehetek is az okmányirodába, addigra bekerül a rendszerbe az eredmény, és intézhetem is az új jogosítványt.

Akinek eleve görcsbe rándul a gyomra, ha bármiféle papírt kell elintézni, hivatalba menni, az én vagyok. Átvergődni a keresztkérdésekkel előálló biztonsági emberen, sorszámhúzás, piros papír kék pecséttel, anyja neve két példányban, könyvtárjegy, oltási igazolvány, miazmás. Undok egy feladat, na. A jogosítvány-kategóriabővítésnél is hasonlókat láttam előre, de aztán jött a mentőötlet: hátha mindez működik elektronikusan is. Spoiler: működik!

Megdöbbentő módon az ügyfélkapun bejelentkezve, összesen nem kellett tízet sem kattintanom és végeztem az egésszel.

Ami a legmeglepőbb, hogy a bennem és valószínűleg minden frissen vizsgázóban bujkáló kérdésre is kaptam választ. Az üzenetben ez a mondat is szerepel: A vezetési jogosultságát önmagában a nyilvántartási bejegyzés alapján is jogszerűen gyakorolhatja Magyarország területén, a bejegyzés időpontjától kezdve a vezetői engedélye kézhezvételéig, de legfeljebb 30 napig.

Tádáám, tehát máris mehetek dolgomra a motorral.