Aki közúton valamilyen gépjárművel közlekedik, annak valamikor alaposan be kellett magolni a KRESZ-t, és a jogosítvány megszerzésének feltétele volt az is, hogy számot adjon először az elméleti tudásáról, majd élőben, a forgalomban is képes legyen szabályosan közlekedni.

Azonban akiknek jogosítványuk van, azok jó eséllyel eddig csupán egyszer, régen rágták át magukat a szabályokon, és kevés olyan dolog van, amire 10-30, vagy éppen 50 év múlva is tisztán emlékszünk. Na, a KRESZ pont nem ilyen valami, ezt a szerkesztőségben kitöltött tesztek is bizonyítják, de erről majd kicsit később.

Bennem nagyjából hat év robogózás után érett meg a gondolat, hogy a 40 km/órás szabályos legnagyobb sebesség Budapesten valószínűleg nagyobb veszélyt jelent, mintha rendes motorral, az aktuális megengedett, nem ritkán 70 km/órás sebességhatárt kellene betartanom. Ehhez viszont új kategória kell a B és a C mellé, az A, amit anno, 1992-ben valamiért nem választottam ki, amikor elkezdtem lerakni a jogsit.

Ismered a KRESZ-t? És a vizsgán is átmennél? 1 /8 Fotó megosztása: 2 /8 Fotó megosztása: 3 /8 Fotó megosztása: 5 /8 Fotó megosztása: 6 /8 Fotó megosztása: 7 /8 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Így 32 évnyi tapasztalattal a hátam mögött nekiláttam újratanulni a KRESZ-t. Elsőre teljes hülyeségnek tűnt, hogy mi a frászért kell mindent újból megtanulnom, hisz nap, mint nap közlekedem, és úgy érzem képben vagyok, mikor mit lehet, vagy kell tennem a kormány mögött. Bőven elég, ha a kategóriák közti különbséget bemagolom és kész. Persze, mint kiderült ez egyáltalán nem így van.

Kezdjük azzal, hogy gyakran más szabályok vonatkoznak a motorra, mint a személyautóra. Ezeket aránylag könnyen meg lehet tanulni, nincs is belőlük túl sok. A műszaki ismeretekkel már nagyon csak a felszínt karcolgatja a tanagyag, és persze ott vannak azok a részek, amik újdonságnak számítanak, mert jelen formájukban csupán az elmúlt években kerültek a szabályok közé. Szóval van új tanulnivaló, de a régieket sem árt átismételni.

55 kérdés 55 perc alatt

Miután átverekedi magát valaki az elméleti tananyagon, akkor jöhetnek a próbavizsgák, ahol a valódi vizsgához hasonlóan 55 perc alatt kell 55 kérdésre válaszolni, és a megszerezhető 75 pontból legalább 65-öt összeszedni. A mezei kérdések egy pontot érnek, a különféle megoldandó forgalmi szituációkat ábrázolók pedig hármat. Így utóbbiakra érdemes különösen odafigyelni, és valószínűleg ezeknek az életben is nagyobb tétjük van, mint például a forgalmi sáv pontos definíciójának.

Persze bőven akadnak olyan, teljesen feleslegesnek tűnő kérdések is, mint amelyek a települési hulladék összegyűjtését végző jármű munkájának részleteit firtatják, vagy éppen a figyelmeztető és megkülönböztető jelzés rafinált felcserélésével próbálják kelepcébe csalni a figyelmetlenül, gyorsan olvasó vizsgázót.

Másodsorban a KRESZ sem ugyanaz, mint volt 1992-ben. A Közúti Rendelkezések Egységes Szabályozásának jelenlegi változata 1976-ban lépett érvénybe és azóta ennek az előírásai alapján közlekedünk az utakon. Vagy legalábbi az lenne az ideális, ha így történne. De mivel az elmúlt közel 50 évben rengeteg dolog megváltozott körülöttünk, így az eredeti KRESZ sem maradt minden sorában ugyanaz. Jöttek új szabályok, némelyek szigorúbbak, mások megengedőbbek lettek, de az alap azért ma is ugyanaz.

Mi változott? A kézben tartott mobilhasználat tiltása 1998-tól szerepel a KRESZ-ben, a motorosok pedig 2010 óta gurulhatnak előre az álló kocsisorok között, akár jobbról, akár balról, ha ehhez elég helyük van, és emellett a buszsávban is szabályosan haladhatnak. Ekkor került ki a vasúti átjárók megközelítésekor érvényes lakott területen kívül 40, lakott területen 30 km/órás sebességkorlátozás is, azóta az adott útszakaszra érvényes sebességkorlátozás érvényes az átjáróban is. Viszont kötelező minimális sebesség van, ez 5 km/h. Buszsáv és kék villogó Aránylag új dolog, hogy a delegációk kijelölt járművei a tömegközlekedés zavarása nélkül a buszsávokban is közlekedhetnek, illetve a kiemelten fontos és külön e célból megjelölt (sport)események lebonyolításakor szintén használhatják ezeket a sávokat. De arról is kevesen tudnak, hogy a csak a megkülönböztető fényjelzését használó jármű, egyedül a sebességkorlátozást hagyhatja figyelmen kívül. Emellett még vannak mások is, érdemes néha utánanézni, mi és mire változik éppen. Pláne, hogy hamarosan újra hozzányúlnak a KRESZ-hez, amibe valószínűleg olyan betarthatatlan és ellenőrizhetetlen – ahol eddig bevezették, ott rengeteg konfliktus okozó – részek is belekerülnek, mint a kerékpárosok kikerülés közben előírt minimális 1,5 méteres oldaltávolság.

Aki régen sikerrel levizsgázott, az vajon mire menne ma, az évtizedes tudásával? Elég lenne a sikerhez, vagy ha nem frissíted rendszeresen a tudásod, akkor tutira elbuknál? Akár sokéves, baleset nélküli közlekedési rutinnal a hátad mögött?

Innen jött az ötlet, és az elmúlt néhány hétben a környezetemben megforduló, régóta vezető ismerőseimet azzal kezdtem zaklatni, hogy minden következmény és persze név nélkül, töltsenek már ki egy próbatesztet. Az egyszerűség kedvéért azt az online felületet használtuk, amin én töltöttem a tesztkérdéseket, illetve egy esetben, ahol nem tudtam kölcsönadni a gépemet, egy hasraütésszerűen kiválasztott online vizsgaszimuláción ment végig az áldozat.

Annak ellenére, hogy az elméleti vizsga előtt pár órát eltöltöttem a tesztek kitöltésével és a próbavizsgákon átverekedéssel, mégsem sikerült a Petzvál József utcai vizsgaközpontban hibátlan éles tesztet összehoznom. Sajnos a kézikocsit toló ember előzésénél vesztettem egy pontot a 75-ből. Érted, kézikocsi a forgalomban! Teljesen életszerű, igaz? De nézzük, hány ismerősöm kapna ma is simán jogsit a tudása alapján?

Persze a kollégákkal kezdtem, ők nem tudtak lerázni, kötelességük volt végigkattintgatni a tesztet. Aki arra tippelt, hogy senki nem ment volna át egy váratlan elméleti vizsgán, az jól gondolta. De rögtön meg kell védenem a kollégáimat, először is olyan tesztet töltöttek ki, amelyben motoros műszaki kérdések is voltak, itt aki mellett ott voltam a tesztírás közben, annak segítettem. Az eredmények között aránylag kicsi a szórás, 90 és 73 százalék között teljesítettek a legtöbben.

Szerinted ki a veszélyesebb a többi közlekedőre? Akinek dunsztja sincs a legtöbb szabályról, de balesetmentesen, türelmesen vezet 31% (94) Aki minden szabályt tökéletesen ismer, de tojik rájuk 69% (212)

Akadt, aki saját bevallása szerint nem is érti, hogy ment át vizsgán és nem is szerette volna letesztelni a tudását, pedig szintén régóta vezet, baleset nélkül. Volt, aki az időből futott ki, mert minden kérdést alaposan megrágott, úgy próbálta kitalálni a jó választ és csupán egyetlen olyan ismerősöm lett, aki 68 pontot kapart össze – ez elég is volt a továbbjutáshoz – a kérdések megválaszolásával.

Neked sikerülne?

Ha gondolod, te is tehetsz egy kísérletet. Szerencsére rengeteg online elérhető tesztszimuláció, vagy letölthető applikáció érhető el, nem kell beiratkoznod egy autósiskolába. Itt van például ez, vagy ez, esetleg ez. Válassz egyet és told végig. Hátha tudnak újat mondani és megúszol egy veszélyes helyzetet, vagy netán egy fájdalmasabb büntetést.