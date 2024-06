Lego autókat olyan modellekből érdemes készíteni, amihez valamiért sokan kötődnek és várhatóan rengeteget el lehet majd belőle majd. Nem véletlenül nincs gyári készlet mondjuk Nissan Almerából, de a Tesla sem éppen az a márka, amiért különösebben lehetne rajongani. Land Roverből viszont rengeteg, különféle méretű, típusú készült már műanyag kockákból.

Az első, még roppant kezdetleges, teljesen egyszerű kockákból összeépíthető, Land Rovert is tartalmazó, amúgy szafari tematikájú Lego készlet 1977-ben került a boltokba, az utánfutós autót, egy arctalan, kalapos fotóst és jónéhány afrikai állatot tartalmazó szett a 699-es számot kapta, és összeépítve nagyjából így nézett ki:

A Land Rover teljesen felismerhető, a lámpák alapján SIII-as, és oldalról nézve valószínűleg a rövid, 88 hüvelykes tengelytávú kivitel. Nem túl bonyolult, nem is nagy készlet, de Land Rover. 2012-re aztán újragondolták a szafaris pakkot egy Series II-essel – 4637 – és elkészült egy méretben hasonló, de részleteiben már kifinomultabb darab lett.

Persze ebben már speciális elemek is feltűntek, amikből könnyebb felismerhető Land Rovert építeni, mint a korábbiból és az állatok is menőbbek. Valamivel komolyabb kivitelben készült még Defender is – 40650 – amit a Series I-es ős Land Rover 75. születésnapjára dobtak piacra. Ez utóbbi még kapható is, nem is vészes, 6000 forint körüli áron lehet hozzájutni.

Ezek ugyan mind mókás darabok, de egy igazi márkabolond a maroknyi autónál valami nagyobbra, mutatósabbra vágyik. Erre egészen az újkori Defender bemutatásáig kellett várni, mert ebből készült el az első, már emberes méretű, 43 centiméteres Lego Land Rover. Ez már teljesen más liga, van benne motor, lehet kormányozni és tisztességes, rugózó futóművet is tettek alá. A legfrissebb Defender, ami egy 1983-as évjáratú, szintén rövid tengelytávú modell Lego változata.

Ezt megépítheted expedíciós felszereléssel, – csákánnyal, tetőcsomagtartóval, homokvassal benzineskannákkal megrakva – vagy pucéran is. Ez már közelebb áll a klasszikus Land Roverhez, – és még kapható is, közel 100 ezer forintért lehet hozzájutni – de mit tegyen az, akinek ennél öregebb land Rovere van, és ahhoz hasonlót szeretne a polcára? Erre is van megoldás: csinálni kell egyet. De hogyan?

MOC? Hát az meg mi? A My Own Creation angol kifejezés betűiből álló mozaikszó, ami olyan eredeti Legóból készülő alkotásokat jelent, amik hivatalosan nem léteznek, ezeket lelkes, Legózni szerető szent őrültek találják ki, tervezik és építik meg. Ezeket gyakran más érdeklődőkkel is megosztják – a megépítéshez szükséges alkatrészlistával, építési útmutatóval együtt – de akár pénzt is lehet keresni az eladásukkal. Sőt, a Lego néha maga is beválogat egy-egy jobban sikerült darabot, amit gyári készletként is piacra dob.

Legózz a monitor előtt!

Jó hír, hogy 2024-ben nem úgy kell nekiállnod a melónak, hogy kiborítasz egy fél mázsa Lego-t a szőnyegre, és elkezdesz kotorászni a káoszban. Igen, bármennyire is rosszul hangzik, már Legózni is tudsz képernyő előtt. Mielőtt valaki nekilát károgni, hogy bezzeg a régi szép időkben még földbe fúrt lyukakkal játszottak a gyerekek, és az volt ám az élet, érdemes belegondolni, hogy az összetettebb dolgokat mindig is szokás volt megtervezni, mielőtt nekiláttak a megépítésüknek. Feltéve, ha nem akarták, hogy csúfos kudarcba fulladjon a vállalkozás. Na, a Lego Land Rover is pont ilyen valami, ha örülni szeretnél a végén, akkor először tervezned kell. Méghozzá alaposan.

Nem kell berezelni, van hozzá ingyenes, legális segítség: a szükséges tervezőprogramot a Bricklink weboldaláról töltheted le. Elsőre nem túl összetett feladatnak, csak ki kell választani a szükséges elemet és elkezdeni összerakni a különféle darabokat. Persze, csak ha tudod, hogy hogy hívják ezeket, mert a kis lapos négyes mütyűr, két lyukas pöcökkel, nem biztos, hogy meglesz a listában. Kis rutinnal és logikával aztán már könnyen megy a keresgélés, de meg fogsz döbbenni, hányféle olyan speciális Lego elem létezik, amiről még az életben nem hallottál.

A programban kedvedre forgathatod a készülő építményt, belenagyíthatsz, és természetesen olyan megoldásokat nem hagy kivitelezni, amik a valóságban sem működnek. Ha nem fér el, belelóg más elembe, amit éppen beszerelnél, akkor az nem kerül a neki kinézett helyre, hiába szeretnéd. Emellett olyan funkció is van benne, ami megmutatja, ha valami miatt statikailag nem igazán jó a terved, és ingatag lenne, amit építesz, illetve elkészíti az összerakási útmutatót is, amiben lépésről lépésre mutatja, milyen elemeket, hová kell helyezned.

Ez már akkor is remek szórakozás, kimerítő agymunka, ha utána nem foglalkozol tovább a megtervezett akármivel, csupán a monitoron nézegeted. Viszont az igazi móka a Legóban az építés. Szóval, ha van egy jó terved, építsd meg! Ehhez is kapsz segítséget, a tervezés közben minden helyére rakott elemet megjegyez a program, és ha akarod, kapsz egy listát arról, hogy miket használtál fel. Pontosabban, hogy milyen és mennyit kockát kell beszerezned, ha valóban megépítenéd, amit megterveztél.

Naná, hogy ehhez is kapsz segítséget, egy irgalmatlan méretű adatbázisból szedegetheted össze a világ összes tájáról a neked kellő darabokat, ami egy bonyolultabb járműnél, akár tucatnyi eladóval üzletelést is jelenthet, ha a gyári újnál érezhetően olcsóbban szeretnél hozzájutni az alkatrészekhez. Az árat itt is a piac szabályozza, ami nagymértékben függ attól, hogy mennyire ritka, illetve, hogy mások által mennyire vágyott építőelemről van szó.

A méret kevésbé számít, egész nagy Lego elemekhez lehet aránylag olcsón hozzájutni, míg például az apró, átlátszó műanyagból készült darabok ára sokszor teljesen irreális magasságokba is belecsúszhat. És a szín sem mindegy, az én Lego Land Roverem az eredeti tervtől eltérően azért lett piros, mert számos elem csak ebben a színben volt elérhető, zöldben pedig egyáltalán nem.

Építés

Bár mindenki úgy Legózik, ahogy kedve tartja, én a földön gubbasztást választottam, pont, mint valamikor a 80-as évek elején, amikor megkaptam az első Technic Legómat, a 744-es szettet. Most azért már ezt valamivel nehezebben bírom, de sebaj. Hogy kevesebb idő menjen el az éppen beépíteni való darabok keresésével, érdemes csoportokba válogatni az alkatrészeket. Szín, típus, bármi szerint lehet, lényeg, hogy ne egy átláthatatlan műanyaggúlából kelljen minden alkalommal előkotorni, ami kell. A nulladik lépés természetesen a leltározás, hogy minden megrendelt darab megérkezett-e, hiszen iszonyú bosszantó, ha egyetlen darab is hiányzik, ami miatt nem áll össze, amit építenél.

Ahogy már volt róla szó, a tervező program szépen, lépésenként visz végig az építés folyamatán, mindig megmutatva, hogy milyen elemek szükségesek az adott fázishoz. Persze ez nem nem annyira profi, mintha gyári Lego készlethez kapott segédlet lenne, mert előfordulnak benne apróbb logikai tévedések – például még nehezen, vagy egyáltalán nem tudsz stabilan rögzíteni egy egy részletet a készülő egészhez – de kis rugalmassággal, a lépések kreatív felcserélésével megoldható a dolog.

Nagyjából 4-5 óra kényelmes, estébe nyúló Legózás végén összeállt az SII-es Land Rover. Igaz, hogy piros, nem zöld, mint az igazi, de ennyi baj legyen.

És te? Terveztél már bármit Legóból, amire büszke vagy? Esetleg meg is építetted? Küldj róla képet ide: info@vezess.hu