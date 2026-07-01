Késő tavasszal érkezett meg Európába, és a mai naptól Magyarországon is kapható a Jaecoo első hétüléses szabadidőjárműve, a Jaecoo 8 SHS-P. A névben a csupa mássalhangzós utótag a plug-in hibrid hajtásláncra utal, amelynek titkait Rácz Tamás kollégánk korábban már megfejtette, ide kattintva elolvashatják írását.

A 4,82 méteres, tehát inkább közép-, mint felsőkategóriás Jaecoo 8 nálunk hétüléses kivitelben, egyes piacokon öt vagy hat férőhellyel is elérhető.

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A 428 lóerős (315 kW) rendszerteljesítményt egy 1,5 literes turbómotorból és három (egy hajtó és egy indítómotor/generátor elöl, egy hátul) villanymotorból rakja össze az autó. A belső égésű motor legnagyobb teljesítménye 143 LE, a hátsó tengelyt önmagában hajtó villanymotor akár 175 kW (238 LE) teljesítményre képes.

Az elöl dolgozó villanymotorok 75, illetve 90 kilowattosak (102, 122 LE.) Az első kerekeket a benzinmotor és a hajtó villanymotor párosa hajtja együtt vagy külön-külön, az erőátvitelt egy háromfokozatú hibrid váltómű (3DHT) biztosítja. Az autó álló helyzetből 5,8 mp alatt gyorsul 100 km/órára.

A tisztán elektromos hatótávolság a WLTP norma szerint 134 kilométer. A teljes üzemi hatótávolság (hibrid üzemben) meghaladja az ezer kilométert, de egy tanúsítottan hiteles teszten már 1660 kilométert is elértek teljes elektromos és fosszilisüzemanyag-feltöltéssel.

A 34,5 kWh kapacitású akku akár 70 kW-tal tölthető egyenáramról, ilyenkor 30%-ról indulva 25 perc elég a 80%-os töltöttséghez.

Ha váltóáramról töltenénk, legfeljebb 6,6 kW-tal számolhatunk – ezt a teljesítményt viszont mindkét irányba tudja, azaz tölthető / működtethető róla külső elektromos eszközt, elektronikus berendezés.

A lengéscsillapítók adaptívak. Hátra differenciálzárat szereltek, illetve variálható a nyomaték elosztása. Hat üzemmód közül választható a vezető, a gázlómélység 600 mm.

Vontatni akár 1600 kilogrammot (vagy 750 fékezetlen kilót) tud a Jaecoo 8.

A hétüléses verzió csomagtartója alaphelyzetben 200 literes, vagy a leghátsó üléseket lehajtva 738 literes. A teljes raktérkapacitás 2021 liter.

Az autó Nappa bőrkárpittal, velúr tetőkárpittal, elektromos, fűthető és szellőztethető első masszázsülésekkel kényezteti utasait. Az utazás kényelmét huszonöt légbeömlő és kétrétegű, zajzáró üvegezés fokozza.

A vezetői környezet két darab 12,3 colos kijelzőből és kiterjesztett valóságú head-up kijelzőből áll, egy sor funkció támogatja a hangvezérlést. Van 50W-os vezeték nélküli telefontöltő, nyitható panoráma napfénytető , hangulatvilágítás, 14 hangszórós Sony audiorendszer, 540 fokos kamerarendszer, 10 légzsák, 19 vezetőtámogató funkció.

A fizikailag november táján hazánkba érkező Jaecoo 8 SHS-P bevezető ára 19 990 000 Ft. Hétüléses, összkerekes modellként nem igazán vannak versenytársai.

Ugyanennyi pénzért, ugyanezt a technikát az Omoda 9 csak öt üléssel kínálja.

Alternatíva lehet a Peugeot 5008 PHEV (479 cm, 225 lóerő), amelyet listaáron 19 230 000 forinttért kínálnak (cikkünk írásakor ebből lejön egymillió forint akciós kedvezmény), a harmadik üléssor alapáras, nincs viszont összkerékhajtás.

A Škoda Kodiaq (204 LE, 476 cm) általában legkevesebb 19 359 900 Ft-ért lehet a miénk, jelenleg viszont 2,4 millió forint kedvezmény lejön ebből. Viszont plug-in hibridként felárért sem kérhető belőle hétüléses kivitel, ahogy összkerékhajtás sem.

A 483 centis Hyundai Santa Fe, amely 288 lóerős rendszerteljesítményt társít a négy hajtott kerék mellé, mindezt 19 999 000 forinttól – viszont ha hét üléssel kérjük, máris 24 499 000 forintba kerül. Testvérmodellje, az azonos hajtáslánccal kínált Kia Sorento esetében 22 710 000 Ft a hétüléses modell minimuma.

Jó lehetőség lenne még a 4,98 méteres MGS9, amely hét ülést és 299 lóerős plug-in hibrid hajtásláncot kínál, csak éppen még nem kapható Magyarországon. És nem is összkerekes.