A Fiat Multipla már kétszer lenyűgözte Európát. Először 1956-ban, amikor a Fiat 600 Multipla 3,53 méteres hosszon biztosított férőhelyet hat utas számára; másodszor pedig 1998-ban, amikor ugyanezt megismételte, csak már 3,99 méteren. Utóbbi, bár használati értéke kimagaslóan jó volt, sajátos esztétikuma miatt sok kritikát kapott, erre utal cikkünk címe is.

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A harmadik Multipla, pontosabban Multiplina, bizonyosan nem lesz hatüléses, hiszen stílusában (és talán részben műszakilag is) a kétszemélyes, 2,41 méteres Fiat Topolinóra épül.

Jelenleg csupán egy kidolgozott rendert (ld. fent) mutatott meg róla a Fiat, méret- és teljesítményadatok nincsenek, de legjobb esetben is négyen fognak elférni benne – a képen legalábbis ennyi fejtámaszt számoltunk. A nyitható (feltekerhető) vászontető viszont azt sejteti, hogy valami hasonló, egyszerűbb megoldásra számíthatunk a szériaváltozatnál is.

Az oldalablak itt sem lehúzható, csupán egy vékony szegmense nyitható, és bár gyanúsan szimmetrikus az ajtó kialakítása, nem tudjuk megmondani, hogy megtartották-e a Topolino jellegzetességét: nevezetesen, hogy a két oldali ajtó tökéletesen azonos, ezért az egyik előre, a másik pedig hátrafelé nyílik.

A brit What Car? magazin annyit tudni vél, hogy a modell végsebessége eléri a 90 km/órát. Ebből logikusan következik, hogy motorja sem a Topolino parányi, 9 lóerős egysége lesz, ami pedig a nagyobb akkumulátort is magával vonja.