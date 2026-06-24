A mostani, pokoli időben természetesen nagyon fontos, hogy minden közlekedő kipihenten, frissen, lehetőleg jól hidratáltan vegyen részt a forgalomban, a pihenés is kimondottan ajánlott, de nem úgy, ahogy azt egy szlovén kamionos tette kedden az M7-esen.

A Somogy vármegyei rendőrség Facebook-bejegyzése szerint a hovatásos sofőr a marcali felhajtón gondolt egyet, és a sáv bal oldalán, a forgalomtól elzárt területen állt meg kivenni a pihenőidejét. A fonyódi autópályás rendőrök haladéktalanul intézkedtek a balesetveszélyes helyzet megszüntetéséről, majd a vezetőt szankcionálás kíséretében útjára indították.