Az olasz A2A áram- és gázszolgáltató vállalat önvezető járművekre épülő autómegosztó szolgáltatást kíván megvalósítani. A projekt korai fázisában közúti teszteket hajtanak végre Észak-Olaszországban, a tervek szerint 2025 novemberéig havonta egy-két alkalommal.

A Brescia városában – a történelmi belvárosban és a külső területeken egyaránt – zajló kísérlet legelső tesztjén egy autonóm vezetési technológiákkal felszerelt, tisztán elektromos Fiat 500 egy töltőponttól teljesen egyedül vezetett el egy mintegy 1 kilométerre lévő parkolóig, ahol megállt. Az út során 30 km/óra maximális sebességet ért el.

Az autó elvileg képes az önálló töltésre is, bár nem tudni, hogy a Reuters beszámolójában említett teszten ezt is kipróbálták-e. A teszt során a járműben biztosító sofőr ült, a folyamatot egy távoli vezérlőteremből, valamint egy kísérő autóból is nyomon követték.

A projektben közreműködő Politecnico di Milano egyetem professzora, Sergio Matteo Savaresi elmondta, hogy hosszú távon az a cél, hogy az autó teljesen felügyelet nélkül közlekedjen – ezt egyébként az európai uniós jogszabályok lehetővé teszik.