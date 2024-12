Az üzemanyagok jövedéki adóját is érintő inflációkövető adóemelés révén borítékolható, hogy drágulással indul az új év a hazai töltőállomásokon.

A 95-ös benzin jövedéki adója 152,55 forintról 158,8 forintra, a gázolajé pedig 142,9 forintról 148,76 forintra emelkedik majd, ráadásul a jövedéki adót a 27 százalékos áfa is terheli.

Január elején emiatt a benzin literenkénti átlagára várhatóan 10, a gázolajé pedig 11 forinttal fog drágulni – igaz, nem biztos, hogy egy lépésben.

Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője az ATV-nek azt nyilatkozta, hogy „talán berendezkedhetünk a 600-620 forint körüli átlagárakra Magyarországon, ami sajnos nem jelent jelentős üzemanyagár-csökkenést”, arra csak számottevő túlkínálat esetén kerülne sor. Hozzátette: a Brent típusú olaj hordónkénti a jelenlegi, 70-80 dollár közötti szinten mozoghat majd.

Számolni kell azzal is, hogy nemcsak közvetlen, hanem közvetett drágulással is járhat az év eleji adóemelés – a dízel drágulása a fuvarozókat hozhatja kellemetlen helyzetbe. Tekintve, hogy a szektor egyébként is lemaradásban van a megemelkedett költségek beépítésével, a jövedéki adó emelése jelentette további 6-10 százalékos növekedés a mindennapi vásárlásban csapódhat le.