A 4,5 MW teljesítményű szélfejlesztő gép percenként 100 ezer köbméter levegőt fúj át a BMW új aeroakusztikai és elektromos hajtástechnológiai központjának csaknem 100 méter hosszú, 25 méter széles és 45 méter magas szélcsatornáján.

Ez 250 km/óra menetsebességnek felel meg, ami önmagában nem nagy kunszt egy szélcsatornában – az viszont igen, hogy mindezt minimális háttérzaj mellett, tehát gyakorlatilag teljesen természetes akusztikai körülmények szimulálhatók a létesítményben.

Hogy ez a minimális háttérzaj mennyire minimális? Nos, 140 km/óra szimulált sebességnél 543 dB(A) a mért zajszint, ami egy halk beszélgetésnek felel meg. Így tökéletes pontossággal mérhető, hogy pontosan milyen szélzaj keletkezik az autón.

30 Hz-től felfelé semmilyen hang nem verődik vissza a csatorna belső terében, azaz a teljes hallható frekvencia-tartomány mérhető. Ez a világ legcsendesebb ilyen jellegű létesítménye.

Ezt a mérést 216 mikrofonnal szerelt „akusztikus kamera” végzi, amely egy centiméteres pontossággal tudja azonosítani a hangforrások helyét. Ezen felül lézeres rezgésmérést is végeznek a kamrában, méghozzá a jármű teljes felületén, anélkül, hogy a szenzorok fizikailag megérintenék azt.

A kamrában összkerékhajtású dinamométer is található, azaz a szélzaj mellett a gördülési zaj is mérhető. A kétféle zajtípus külön-külön, illetve együtt is vizsgálható. A laboratórium egyes elemei gyorsan, modulárisan cserélhetők, így például beszerelhető üvegpadló, vagy motorkerékpárok vizsgálatára szánt rögzítő berendezés.

Ennek a laboratóriumnak, amellyel egy régóta meglévő, de elavult rendszert váltott most ki a BMW, a Neue Klasse lesz az egyik első „ügyfele.”

A külvilágtól teljes mértékben elszigetelt aeroakusztikai laboratórium – az épület például egy három méter vastag, tömör alapon nyugszik – mellett egy műhely is található, ahol 15 ezer méteren tudnak akkumulátorokat és elektromos hajtásláncokat fejleszteni és tesztelni, illetve invertereket gyártani.