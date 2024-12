Budapesten 26 új sebességmérő kamerát állítottak üzembe október 30-án, a hitelesített eszközök 47 forgalmi sáv járműforgalmát ellenőrzik. A készülékeket a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) telepítette és finanszírozta, a rendőrség a helyszínek kiválasztásában működött közre.

A berendezések radaros elven működnek, különböző forgalmi és fényviszonyok mellett 24 órás, folyamatos mérésre alkalmasak, az elhaladó járművekről minden napszakban jó minőségű felvételeket készítenek, felismerve azok honosságát és rendszámát is.

A kamerák november 30-ig 52 926 gyorshajtót mértek be, már az első négy nap adatai is megdöbbentőek voltak. A legkirívóbb eset a IX. kerületi Üllői úton történt, ahol 50-es táblánál 158 km/h-val száguldott egy autós, amiért 468 ezer forint közigazgatási bírság jár. Az Árpád hídon – ahol a Budapesti Rendőr-főkapitányság már nyáron fokozta az ellenőrzések intenzitását – három autót is a megengedett 70 km/h kétszeresével vagy még többel (140, 143 és 149 km/h) mértek be. Itt fejenként 140 ezer forint a közigazgatási bírság.

Több más helyszínen is hasonlóan durva felvételek készültek: 50-es táblánál a III. kerületi Szentendrei úton 147 km/h, a XIII. kerületi Váci úton 134 km/h, a XIX. kerületi Ferihegyi repülőtérre vezető úton 135 km/h, míg a XXII. kerületben 60 helyett 153 km/h-s sebességet rögzítettek.

2024 augusztusától a gyorshajtási bírságok összegei megemelkedtek. Az alábbiakban áttekintést nyújtunk a gyorshajtással kapcsolatos legfontosabb szabályokról és a büntetések részleteiről: