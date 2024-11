Van az Egyesült Arab Emírségekben egy homokdomb, vagy inkább hegy: a Big Red, egy 90 méter magas, meredek falú, finom homokból álló óriás. Igazi kihívás a terepjárósoknak, akik ezerszámra zarándokolnak ide, hogy felkapaszkodhassanak rajta.

A Range Rovernek is megtetszett a hely, be is építette vizsgaként a fejlesztési tesztprogramjába: ha egy prototípus képtelen ötször egymás után felmenni a Big Red oldalán, akkor azon még dolgozni kell.

Elektromos hajtáslánccal elvileg nem okoz gondot egy ilyen kihívás, csakhogy a bevezetőben említett klimatikus viszonyok kinyírják az akkumulátort: a teljesítményleadása és a tartóssága egyaránt megsínyli a körülményeket.

Az első Range Rover Electric modellt fejlesztő mérnökök tehát itt elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy az akkumulátor hűtőrendszere megbirkózik-e az extrém igénybe vétellel.

Nyilván megbirkózott, különben nem számolt volna be az eseményről a Range Rover. Sőt, annyira megbirkózott, hogy a gyár szerint terepalkalmassága a legjobb az eddigi összes gyártmányuknál, ami azért nem rossz teljesítmény.

A hajtásláncról sajnos továbbra sem tesz közzé információt a Range Rover; most is csak annyit árultak el, hogy az intelligens nyomatékszabályozó rendszer – amely a motorok vezérlésével veszi elejét a kerekek megcsúszásának – a belső égésű motorral szerelt rendszerek 100 ezredmásodperces reakcióideje helyett egyetlen milliszekundum alatt reagál, így még az olyan alattomos talajon sem jön zavarba az autó, mint a finom szemcséjű homok.