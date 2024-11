Öt pontra olvadt Michelisz Norbert előnye a TCR-világsorozat idei utolsó versenye előtt, miután az évadzáró makaói hétvége első futamát fő riválisa, Thed Björk nyerte a Hyundai magyar versenyzője előtt, amivel az is eldőlt, hogy a címvédéshez már a pontegyenlőség sem elégséges.

Michelisz az első pillanattól fogva vezette a bajnokságot, mégis figyelnie kellett arra, hogy Björk a magyar idő szerint vasárnap hajnali versenyen négy pontnál többet már ne faragjon a lemaradásán. Ebből a szempontból kedvezett a fordított rajtsorrend, mert így Michelisz a hetedik, míg a pénteki pole-pozíciója után Björk a tizedik helyről vághatott neki az idényzárónak.

Ugyanezt a körülményekről már nem lehetett elmondani, hiszen a szakadó eső miatt nemcsak a rajt csúszott, de el is halasztották a futamot, ami végül a GT-világkupa versenye után, a tervezettnél több mint két órával később, de száraz pályán rajtolt el.

Azzal, hogy az első két kört a biztonsági autó mögött teljesítette a mezőny, a körök száma automatikusan 10-ről 12-re nőtt. Amint meglengették a zöld zászlókat, Michelisznek az első adandó alaklommal utat engedett a csapattársa, Néstor Girolami, és a harmadik Hyundaijal Mikel Azcona is beállt mögé hátvédként – igaz, később az argentin és a spanyol helyet cseréltek egymással, de a BRC hármasa ezután is együtt maradt.

Az első sort elfoglaló ázsiai versenyzők az első néhány körben visszaestek, ellenben a Hondák elképesztő iramban zárkóztak fel, többek között a hyundaios vonaton is játszi könnyedséggel fűzték át magukat. Ennek köszönhetően a táv háromnegyedére Dušan Borković, Esteban Guerrieri, Marco Butti sorrend alakult ki az első három helyen.

Több kisebb-nagyobb koccanás is történt a szűk, mégis tempós utcai pályán: a Makaó-specialista Rob Huff például a hajtűkanyarban kialakult torlódásnak esett áldozatául, majd Yann Ehrlacher vette érintőre a gumifalat a Lisszabon-kanyarnál. A biztonsági autó újbóli megjelenésére mégis egészen a kilencedik körig kellett várni, amire egy megálló autó miatt volt szükség.

Az utolsó körre elengedték a mezőnyt, de Borković hiba nélkül oldotta meg az újraindítást, így a szerb versenyző idei első és a GOAT Racing hármas győzelmével zárult a 2024-es szezon. Borković, Guerrieri és Butti mögött Ma Csing-huát (Lynk & Co) intették le negyedikként,

Michelisz pedig az ötödik helyen célba érve bebiztosította a bajnoki címét – 2019 és 2023 után a harmadikat.

Michelisz így visszavágott Björknek a svéd 2017-es világbajnoki győzelméért: végül 11 ponttal előzte meg a világsorozat összetett pontversenyében, miután Lynk & Có-s ellenfele a nyolcadik helyen látta meg a kockás zászlót. A bajnoki cím mellett a harmadik hely sorsa is eldőlt Azcona és Ehrlacher között, amiben a falazása után ez esetben is a Lynk & Có-s fél maradt alul, vagyis a spanyol lett a bronzérmes, míg a franciát még Guerrieri is átugrotta.

A második futam végeredménye:

Dušan Borković (szerb, Honda) 12 kör Esteban Guerrieri (argentin, Honda) + 3,568 másodperc hátrány Marco Butti (olasz, Honda) + 4,108 mp. h. Ma Csing-hua (kínai, Lynk & Co) + 6,546 mp. h. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai) + 11,007 mp. h. Mikel Azcona (spanyol, Hyundai) + 11,314 mp. h.

Az összetett végeredménye (14 futam után):