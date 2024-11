A Caterham 2005-ben vezette be azt a CSR futóművet, amivel sikerült átmentenie a Seven legendáját a XXI. századba. Több férőhely, merevebb vázszerkezet, nyomórudas első rugóstag, hátul is független kerékfelfüggesztés, kedvezőbb aerodinamikai jellemzők, Ford Cosworth motorok és modernebb vezetői környezet jellemezte a konstrukciót, és ezek a tulajdonságok napjainkig meghatározzák a Caterham Seven modelleket.

A közelgő húszéves jubileum örömére most bemutatták a CSR Twenty modellt, amelyből mindössze húsz darabot készítenek a brit piacra, és még ugyanennyit az Egyesült Államokba – más országokról egyelőre nincs információ.

Minden eddigi rekordját túlszárnyalta a Caterham

A CSR Twenty futóműből és motorból is a legjobbat adja: a különösen közvetlen hangolású felfüggesztéshez 213 lóerős Ford-motor társul, az autó 3,9 másodperc alatt gyorsul álló helyzetéből 96 km/órára, végsebessége 219 km/óra.

Ötfokozatú kézi sebességváltó, hűtött első féktárcsák négydugattyús nyergekkel és egyedi 15 colos kerekek teszik teljessé a műszaki táblázatot.

Mivel jubileumi a modell, különösen igényes kidolgozást kap: a selyemfényű szénszálas kompozitból készített műszerfalon modellspecifikus műszerek, az ülések között sorszámozott plakett hirdeti, hogy nem átlagos Sevenben ülünk. Alcantara borítja a váltót és a kéziféket, a padlóalagutat bőrbe vonták, a szőnyegek feketék, a kormányt a Momo szállítja. A biztonsági öv négypontos kivitelű.

Az ülések bőrkárpitozást kínálnak, Alcantara betétekkel, piros öltésekkel és CSR Twenty logóval. Kívül a brit lobogó grafikájával díszített hűtőmaszk, piros féknyergek, valamint prémium színválaszték különbözteti meg az autót mezei változataitól.

A limitált kiadás 80 ezer angol fontnál, azaz 40 millió forintnál indul. Ez brutálisan sok pénz egy kétüléses, spártai autóért, főleg, ha azt nézzük, 60 ezerért (30 millió Ft) megkapjuk a 314 lóerős, kompresszoros csúcsmodelljüket, a Seven 620-at. De ne legyél kicsinyes, inkább tervezz további kiadásokat, hiszen felárért egyedi fényezés, szénszálas hátsó kerékdobok, bőrözött borulókeret, áramtalanító kapcsoló, mélyített padló, bőr helyett nyersbőr kivitelű kormány, illetve gyorscsatlakozós versenykormány kérhető.