Tíz pontra csökkent Michelisz Norbert előnye a TCR World Tour idei utolsó előtti, kínai fordulóján, amivel biztossá vált, hogy a magyar Hyundai-versenyző csak a bajnokság makaói szezonzáróján biztosíthatja be zsinórban második, összességében – 2019 és 2023 után – pedig a harmadik bajnoki címét.

Ebben nagy szerepet játszott, hogy már az időmérő edzésen sem szerepelt jól a 40 éves versenyző, aki az ötödik helyre kvalifikált, így a fokozatosan erősödő esőben megrendezett első futamot is ebből a pozícióból kezdhette. Miközben csapattársa, Mikel Azcona magabiztosan nyert, Michelisz a hetedik helyre csúszott vissza, például annak is köszönhetően, hogy a leintést megelőzően a második biztonsági autós fázis során esőgumikra váltó és ezzel hatalmasat kockáztató Marco Butti is elkapta őt.

Az már csak Michelisz futamértékelő Facebook-bejelentkezéséből derült ki, hogy a verseny elején gyakorlatilag az is kérdéses volt, egyáltalán végig tudja-e csinálni a távot, ugyanis a felvezető körön eltört a stabilizátora. „A futam első szakaszában őszintén azt gondoltam, hogy ki kell állnom a bokszba, és nem is tudom befejezni a versenyt” – mondta a problémáról, ami az egész futamát befolyásolta.

A fordított rajtrácsnak köszönhetően a második futamon a másik csapattársa, Néstor Girolami rugaszkodhatott el a pole-pozícióból. Az argentin egészen az utolsó körig őrizte is az első helyét, ám a Lynk & Có-val hazai pályán versenyző Ma Csing-hua – több összeéréssel – megelőzte, miután végig üldözte őt.

Michelisznek saját bevallása szerint most sem volt meg a tempója, már a rajt után több pozíciót veszített a hatodik helyről indulva. Sokáig a tizedik helyen autózott, végül nyolcadikként intették le, igaz, ehhez a csapat, illetve Azcona támogatására is szüksége volt: az utolsó körökben a spanyol elengedte őt, és hátvédként beállt Michelisz és a bajnoki címre ugyancsak esélyes Thed Björk közé. Ennél sokkal jobban is megcsappanhatott volna a hétvége előtt még 25 egységnyi fórja, de az utolsó körben Yann Ehrlacher és Santiago Urrutia is letaszította Michelisz közvetlen üldözőjét, a hondás Esteban Guerrierit a dobogó legalsó fokáról.

A második, marokkói hétvége második futamán szerzett 11. helyétől eltekintve Kínából az idei leggyengébb eredményeivel távozott Michelisz. Az utolsó hétvégét viszont egy olyan pályán rendezik, ami több szempontból is kedves neki, ráadásul a pluszsúlyok is kedvezően fognak alakulni a Hyundai számára. Annak idején Makaó utcáin szerezte meg az első WTCC-győzelmét, tavaly pedig egy újabb győzelemmel sokat tett azért, hogy végül győztesen kerüljön ki a hasonlóan kiélezett bajnoki hajszából.

A TCR World Tour – pillanatnyilag ázsiai indulókkal felduzzasztott –mezőnye november 14-e és 17-e között látogat el az utcai pályára. Michelisz az utolsó hétvége előtt 274 ponttal áll a tabella élén, őt Guerrieri 264, Björk 255, Ehrlacher 251, míg Azcona 247 ponttal követi őt.