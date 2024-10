Az autógyártók az elmúlt évtizedekben jelentős lépéseket tettek a biztonsági öv használatára figyelmeztető rendszerek fejlesztésében.

Először jött a műszerfalon világító, vagy éppen villogó piros lámpa, amely az öv bekötésére figyelmeztetett. Aztán a finoman kattogó hang (többek között a Volvókban), ezt követte a pittyegés, a folyamatosan sípolás és manapság már ezek kombináció mind-mind figyelmeztet az övhasználatra. És a legtöbb gyártó modelljében már a hátsó sorban ülőknek is be kell csatolni az övet, hogy megszűnjön az idegesítő zaj.

És ez teljesen jól van így, hiszen az autósok jó részét rászoktatta a biztonsági öv bekötésére. Egy korábbi amerikai tanulmányból kiderült, hogy a 90 másodpercig figyelmeztető bekötésjelző 30 százalékkal javítja a biztonsági öv használatát.

Az Egyesült Államok Közlekedésbiztonsági Intézete (Insurance Institute for Highway Safety – IIHS) pedig 2022-ben megkezdte ezen jelzések értékelését minden autógyártónál. Az első évben a tesztelt új modellek csupán 17%-a kapott jó minősítést, míg 65% csak közepes vagy gyenge eredményt ért el. A gyártók azonban gyorsan reagáltak az eredményekre:

a 2024-es modellek 62%-a már jó minősítést kapott, és csak 24% lett közepes vagy gyenge.

David Harkey, az IIHS elnöke elmondta, hogy a járművek teljesítménye ezen a teszten néhány egyszerű szoftverfrissítéssel jelentősen javítható.

A közelmúltban 18 olyan járműmodell, amely korábban nem teljesített jól, most már jó minősítést szerzett a legújabb változataival. Ezek közé tartozik például a Honda CR-V, a Toyota RAV4 és a Volvo XC40.

A statisztikák szerint a biztonsági öv használatának elhanyagolása továbbra is jelentős szerepet játszik a balesetek súlyos, akár halálos kimenetelében nem csak az Egyesült Államokban, hanem világszerte.

Magyarországon csak az első negyedévben 60101 esetben alkalmazott szankciót a rendőrség a biztonsági öv használatának elmulasztása szabálysértés miatt, tavaly egész évben pedig 192630 alkalommal – derül ki a szerkesztőségünk által az ORFK-tól kikért adatokból.

Bírságok száma öv miatt 2024. I. negyedév 60 101 2023 192 630 2022 90 861 2021 79 092 2020 62 855 2019 57 988

Az IIHS kutatásai szerint a jobb biztonsági öv figyelmeztetők több életet menthetnének meg. Bár néhány ember még mindig ellenáll az övhasználatnak, sokan, akik időnként használják, rövidebb utak során egyszerűen megfeledkeznek róla. Egy tartósabb figyelmeztetés viszont – azaz ha az autók hangjelzései intenzívebbek lennének és hosszabb ideig tartanának – sikert érhetne el azoknál is, akik még mindig nem kötik be magukat.

A hatóság ennek okán szigorúbb szabályozást javasol.

De már most van néhány autógyártó, akik olyan figyelmeztető rendszereket épített be, amelyek addig nem állnak le, amíg minden utas be nem kapcsolja az övét.

Tehát a cél világos mindenki előtt – országhatárra való tekintet nélkül -, hogy még inkább figyelemfelkeltő, zavaró vagy szándékosan idegesítő hangjelzéseket alkalmazzanak a gyártók, hogy ezzel övhasználatra késztessék azokat is, akikre a jelenlegi megoldások nincsenek hatással.

Te mindig bekötöd az övet? Igen, addig be sem indítom az autót 37% (24) Igen, ahogy elindulok azonnal 52% (33) Ha csak néhány kilométerre megyek (boltba, iskoláig stb.) nem szoktam bekötni, egyébként mindig 6% (4) Nem kötöm be, majd én azt tudom 2% (1) Nekem senki ne mondja meg 3% (2)

