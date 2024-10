A Le Mans Hypercar géposztály szabályrendszeréhez igazodva építette meg új csodacsomagját az idén negyven éve működő brit RML csoport. Az évfordulós ünnepi modell, a P39 40SE receptje papíron egyszerű: fognak egy aktuális (992.1) Porsche 911 Turbo S-t, mindent kicserélnek rajta, és már kész is.

Módosították az első és hátsó nyomtávot (+100 mm), valamint megnyújtották a tengelytávot (+25 mm). A karosszériát teljes egészében szénszálas panelekre cserélik; ennek aerodinamikai és esztétikai jellemzőit a Le Mans Hypercar széria ihlette.

Részletesebben: elöl és hátul aktív aero csomagot adnak, a légellenállást csökkentő rendszert (DRS) a pilóta aktiválhatja, így egyenesben gyorsabban mehet. Hidraulikus működtetők segítségével menet közben leültethető az autó, ezzel növelve a leszorítóerőt.

Ez utóbbi így 240 km/óra sebességnél elérheti a 662 kg-ot, ami több mint 4,5-szer nagyobb a szériakivitelű 911 Turbo S-t az aszfaltra préselő erőhatásnál (146 kg). Ugyanezek az értékek 285 km/óránál már elérik a 923, illetve 204 kg-ot!

A hathengeres boxermotor új vezérlést, módosított turbókat és intercoolereket, új leömlőt és katalizátort, továbbá egy vadonatúj Iconel kipufogórendszert kapott. Ennek eredményeként a szériamotor 650 lóereje helyett 912 lóerőt ad le, a maximális forgatónyomaték 800-ről 1000-re emelkedett.

Így álló helyzetből 96 km/órára 2,4 másodperc, 0-160 km/órára 4,5 másodperc alatt gyorsul a félelmetes Porsche-származék – az előbbinél kettő, az utóbbinál már nyolc tizedmásodperc az előny a szériamodellel szemben.

A végsebességet nem variálták, az maradt 330 km/óra, viszont a Nürburgringen látványosan gyorsabb az autó: míg a 911 Turbo S-nek 7 percre és 17 másodpercre van szüksége az északi nagykör megtételéhez, a P39 40SE 6 perc 45 másodperc alatt abszolválja a 20 kilométeres kört – ez több mint fél perces javulást jelent, ami akkor is lenyűgöző, ha ez még nem tényleges mérés, hanem csak számítógépes szimuláció eredménye. Ennél is meggyőzőbb, hogy a P39 várhatóan a 911 GT3 versenyautónál is gyorsabb lesz, az ugyanis 6:49-et fut a Nordschleifén!

A fejlesztők arra is ügyeltek, hogy közúton is kényelmes maradjon az autó: a túra üzemmódot választva megemelkedik a hasmagasság, és komfortosabb lesz a csillapítás.

Persze természetét tekintve mégis inkább versenyautó a P39; erről tanúskodik az is, hogy az utastérben négypontos biztonsági öveket, hímzéssel díszített sportüléseket, valamint a hátsó ülések helyére beszerelt, kompakt bukókeretet találunk.

A csomagot rubinvörös fényezés, valamint egyedi keréktárcsák teszik teljessé, elöl 20, hátul 21 colos méretben.

A P39 40SE mindössze tíz példányban készül; az első gyártásához már hozzáfogtak.

Ahogy fent jeleztük, az építés költségei csillagászatiak. Az alapot jelentő, nagyjából 80 millió forint körüli áron elérhető 911 Turbo S árán felül 495 ezer angol fontot, azaz 238 millió forintot kell letennünk az asztalra, plusz adók.