Miután tavasszal az A3 és S3 szériák frissültek, most a modellcsalád konnektoros hibrid tagja került sorra.

Kezdetnek új benzin- és villanymotorok kerültek az autóba. A korábbi 1,4 literes turbómotort az új generációs 1.5 TFSI evo2 váltja, amely optimalizált égéstér-hűtésével, Miller-ciklusú vezérlésével, korán záró szívószelepekkel, változó geometriájú turbófeltöltéssel, nagyobb sűrítési viszonnyal tesz a jobb termikus hatásfok érdekében. A befecskendezési nyomás a korábbi 200 helyett 350 bar, a belső súrlódást a hengerbélések felületkezelése csökkenti, a dugattyúk belső hűtőcsatornákkal készülnek.

Ami az elektromos komponenst illeti, az új villanymotor 85 kW maximális teljesítményre és 330 Nm nyomatéki csúcsra képes. Ahogy korábban, most is a hatfokozatú duplakuplungos (S Tronic) váltóba integrálták a motort; a váltót megerősített csapágyazással készítették fel a jelentősen megnövelt rendszerteljesítményre. Mivel előfordulhat, hogy csak a villanymotor hajt, a váltó elektromos olajszivattyút kapott, így álló benzinmotor mellett is képes fokozatot váltani, illetve kap kenést.

A külön hűtőkörrel szerelt akkumulátor kapacitása gyakorlatilag azonos befoglaló méretek mellett 25,7 kWh-ra (nettó 19,7 kWh) nőtt. A 96 cellát négy modulban osztották el, a hatékonyabb elrendezés és az új belső felépítés jóvoltából 37 helyett 73 amperóra töltést tud felvenni a rendszer. A WLTP norma szerinti maximális hatótávolság 143 kilométerre emelkedett.

A plug-in hibrid rendszer két teljesítményszinten választható. Az Audi A3 Sportback 40 TFSI e rendszerteljesítménye 150 kW (204 LE); a benzinmotor 150 lóerős. A rendszernyomaték 350 Nm. Az autó 7,4 mp alatt gyorsul 0-100 km/órára, végsebessége 225 km/óra.

Az új 45 TFSI e variáns esetében 177 lóerőre, 250 Nm-re hangolt benzinmotorral számolhatunk. A rendszerteljesítmény kereken 200 kW, azaz 272 lóerő, a kombinált forgatónyomatéki csúcs 400 Nm. Az autó 6,3 mp alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára, végsebessége 237 km/óra.

A villanymotor a váltó S üzemmódjában, padlógáznál fejti ki maximális teljesítményét – ez az A3 Sportback 40 TFSI e esetében 40 kW, és akár 18, de inkább 15 másodpercig áll rendelkezésre. Az A3 Sportback 45 TFSI e-t máshogy hangolták: itt 70 kW a csúcs, ami akár 8 másodpercig elérhető. Kickdown esetén mindkét erőforrás maximális erőbedobással dolgozik, nincs takarékoskodás.

Az eredeti modellhez képest nem változott, hogy emennyiben a külső hőmérséklet meghaladja a -28°C-t, az autó mindig elektromos üzemben indul el. Választható tisztán elektromos és automatikus (hibrid) üzemmód, illetve a vezérlés nem engedi lemerülni az akkumulátort, így az elektromos üzem bármikor rendelkezésre áll.

Egyébként mindkét variáns 140 km/órát képes elérni tisztán elektromos üzemben. Újdonság még, hogy a regeneratív fékhatás több fokozatban állítható a kormány mögötti fülekkel, a legnagyobb elérhető lassulás 0,3 g. Ilyenkor akár 43 kW-tal tölt a rendszer.

Korábban csak váltóáramú töltést kínáltak az Audi plug-in hibridjei, most először kapunk egyenáramú gyorstöltést. Legfeljebb 50 kW-tal tölthető az akku, ilyenkor 10-ről 80 százalékra nem egészen30 perc alatt jutunk el.

Továbbra is rendelkezésre áll az akár 11 kW-os váltóáramú töltés otthon vagy nyilvános helyen, ami 2,5 órás töltési időt jelent. Az ehhez szükséges Mode 3 kábel alapfelszerelés.

A hátsó ülés környékén, a padló alá beépített akkumulátor miatt a plug-in hibrid modell valamivel farnehezebb (45:55) , mint a többi A3-as, ezért az Audi áthangolta a futóművét. A rugók előfeszítését megnövelték, a lengéscsillapítót feszesebbre hangolták. Az elektromechanikus kormánymű rásegítése sebességfüggő, opcióként változó áttételezésű progresszív kormánymű is kérhető.

Mindkét modellváltozat 17 colos kerekeken gördül, a módosított grafikájú digitális műszeregységen megjeleníthető a pillanatnyi teljesítmény, a töltöttség, az üzemmód és a hatótáv; az érintőképernyőn az energiaáramlás is nyomon követhető.

A 45 TFSI e variáns sportosabb teljesítményét S Line külső optikai jegyek (lökhárító, tetőspoiler) hangsúlyozzák ki, kérhető fekete optikai csomag, ami a hűtőmaszk és az ablakok kerete mellett a külső tükörházakat is érinti. A féknyergek pirosak, a hátsó oldalablakok sötétítettek. Az utastérben fekete sportülések, alumínium hatású díszítőelemek, alumínium betétes küszöbdekor vár.

A megújult konnektoros hibrid A3-asok októbertől rendelhetők; az ősz folyamán az A3 allstreet modellváltozat is megkapja a plug-in hibrid hajtásláncot.

Alább videón tekintheted meg a frissített Audi A3 Sportback plug-in hibridet: