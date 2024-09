A Sport Auto munkatársai által tesztelt Swinger változat azonban távolról sem olyan melankolikus kinézetű, mint a Challenger utolsó példánya volt. Megjelenése erőt sugároz, minden részletéből sportosság árad. A típusjelzésében szereplő R/T a „road and track” rövidítése pedig azt jelenti, hogy egyszerre szánja országúti és versenypályás használatra az amerikai gyártó. Akárcsak az SRT-t, ezt is ellátta négydugattyús Brembo-féknyergekkel és Bilstein-márkájú adaptív lengéscsillapítókra épülő sportfutóművel. Figyelemkeltő megjelenését nemcsak a lime-zöld fényezésnek köszönheti, hanem látványos sárvédő-kiszélesítéseinek is.

Hogy a kíváncsiságot is kielégítsük: vajon mit keres ott az a sárga csík az orrkötény alján? Eredetileg abból a célból alkalmazott hasonlót a Dodge a Challenger és a Charger kiszállított példányain, hogy védje a spoilerajkat a szállítási sérülésektől. Sok vásárlónak annyira tetszett ez az ideiglenes védőszegély, hogy rajta hagyta az autóján. Hiába igyekezett mindenki tudomására hozni a gyártó, hogy el kell távolítani, sőt, a gyengébbek kedvéért még bele is stancolta ezt a burkolat anyagába, senkit nem érdekelt. Állítólag az sem segített, amikor lilára fényezte a szegélyt, úgy is fent hagyták a vásárlók. (Szeretnénk finoman hozzátenni, hogy pontosan így történt-e, azt nem tudni, mindenesetre legendának nem rossz.)

Azért, hogy még élvezetesebb legyen az izomkupé használata, tekintélyes méretű nyílást vágott a Dodge a gépháztetejébe. Ezen keresztül kandikál ki a szabadba az égéshez szükséges levegőt begyűjtő ún. Shaker-kupola, mely látványosan ide-oda billen, amikor beindítja vagy a ráhangolódás kedvéért túráztatni kezdi az ember a 644 Nm mozgósítására képes V8-as motort. És akadnak még egyéb játékszerek is a Swingeren. Ilyen például a Line Lock, mely megbízhatóan rögzíti az első kerekeket, míg a hátsókat bodor füstfelhőt eregetve pörgeheti ki a boldog sofőr. Ha kész a burnout, a kormányon lévő gomb működtetésére kilő előre az izmos kupé, vastag fekete csíkokat kenve rá az aszfaltra 305 milliméter széles hátsó gumiabroncsaival.

Azért vannak negatívumok is: főleg éles kanyarokban hat előnytelenül a nagy tömeg és az avítt műszaki alap párosítása. Ezt leginkább azon venni észre, hogy nem hajlandó engedelmeskedni a kormánynak a kocsi orra, ha a kelleténél nagyobb sebességgel hajt rá az ember az ívre. A kanyarból kifelé jövet pedig arra kell ügyelnie, nehogy túl nagy gázt adjon, mert akkor nyomban rakoncátlankodni kezd az autó. Az egyeneset viszont szereti! Ha például sikerül jól elkapni a rajtot, 4,7 másodperc alatt viharzik fel százra a közel kéttonnás jármű.

Szintén nagyszerű játékszer az ún. „remote-start”. Ezzel akkor is be tudja indítani az ember az autót, ha nem ül benne: kétszer egymás után meg kell nyomni a megfelelő gombot az indítókulcson. Tehát mit tud igazán a Swinger? Cirkálni, azaz „krúzolni”, továbbá az embereket – beleértve a volánja mögött ülő személyt is – elbűvölni. Nagy kérdés, villanymotoros utódja is képes lesz-e erre.

Kezdjük a kisebbekkel. A Mitsubishi Evo és a Subaru WRX óta ugyanis egyetlen másik autó sem vert olyan ügyesen hidat a ralisport és a mindennapos használat között, mint a Toyota GR Yaris. Modellfrissítése épp azokon a területeken tette jobbá, ahol arra szükség volt.

Három kipufogóvég, széles sárvédők és méretes hátsó szárny – ahogy azt az eddigiekben már megszokhattuk, se látvány, se performance szempontjából nem hajlandó kompromisszumot kötni a Honda Civic Type-R.

Bőven megérdemli a tizenkét hengeres biturbó motor, hogy újabb méltató cikket kapjunk róla, elvégre amellett, hogy remekbe szabott masina, nem kisebb az érdeme, mint hogy a Continental GT-vel közösen megmentette a Bentleyt a csődtől. Most, nem sokkal nyugdíjazása előtt 659 lóerő teljesítménnyel büszkélkedhet.

A Sport Auto tesztelőinek először nyílt alkalmuk kipróbálni Steeda-modellt. Nagyon kellemes meglepetés volt, ugyanis kivétel nélkül szertefoszlatta a muscle carokkal kapcsolatos előítéleteket. Lényegében nem más a Q767, mint egy V8-as izomautó, amelyet olyan érzés vezetni, mint egy sportkocsit.

A jövőt még a Porsche sem tudja elkerülni, legfeljebb csak alakítani. Példának okáért a 992.2-es GTS-szel, amely az ikonikus 911-es típus első hibridváltozata. 541 lóerő rendszerteljesítmény töltőkábel-kényszer nélkül. Megvizsgálták, milyen vezetni az újdonságot!

Népes szerelőgárdát és finom kávét is hozott a Ferrari az SF90XX tesztjére. Nem maradt el a minden részletre kiterjedő figyelmesség hatása: a Sport Auto történetének leggyorsabb hibridjévé koronázta magát az áramvonalas olasz szépség.

A teszt további részletei mellett még milliónyi lóerőt vonultat fel a legfrissebb Sport Auto magazin!