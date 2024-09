Egy Ferrarit tökéletesíteni igazi kihívás, amit kevesen tudnak megugrani, de a Novitec tuningműhelye ebbe a szűk elitbe tartozik. Legutóbb a Ferrari 296 GTB-t vették kezelésbe, és készítettek egy igen látványos átalakítást, az N-Largo-t. Mindössze 15 darabot terveznek belőle. Az N-Largo néven nem ez az első modell, e címke alatt jelennek meg a Novitec szélesített karosszériájú modelljei, amelyeket a különböző sportautókból fejlesztenek.

A karosszéria kiegészítőit Vittorio Strosek tervezte, aki izgalmas csomagban ötvözte a feltűnő stílust, és az aerodinamikai hatékonyságot. A felhasznált alapanyag természetesen szénszálas műanyag, ami biztosítja, hogy könnyű, de mégis erős legyen a kiegészítő szett.

A változtatások azonnal láthatóak, de a számok bizonyítják igazán, mennyire merészen újragondolták az eredeti Ferrari formatervét, az első sárvédőknél hat centiméterrel lett szélesebb az autó, a hátsó tengelynél pedig 12 centiméter ez az érték. Így nem lesz a szűk mélygarázsok barátja a Ferrari, ami 208 centiméteres a legszélesebb pontján.

Az új méretek miatt a kerékjáratot kitöltő egyedi kerekekre is szükség volt, amit az amerikai specialista a Vossen szállított. A magas technikai színvonalon készült felnik 21 és 22 colos méretben rendelhetők, és már önmagukban lenyűgöző látványt nyújtanak. A CNC-marással készült felnikre hátul 335/25 R22, elöl 255/30 R21 méretű kerekek kerülnek.

A kiegészítők némi funkcióval is rendelkeznek a látvány mellett, a sárvédők tetején szellőzőnyílást alakítottak ki, aminek egyértelmű szerepe van, ezek segítik a kerekek, és a fékrendszer hűtését, és javítják az aerodinamikáját az autónak.

Ezt a szellemiséget követve a hátsó lökhárító szellőzőit is megnagyobbították az optimális hőelevezetést szem előtt tartva. Ide került még egy agresszív, de mégis diszkrét hátsó szárny, amit nem fújtak az autó színére, meghagyták a szénszálas anyag pőre fekete árnyalatát.

A teljesítménynövelés hatására a sofőr jobb lábával immár 868 lóerőnyi ménest terel, ami 38 lóerővel több az eredeti adatnál. Valószínűleg ez egyfajta mellékterméke a tuningműhely által alkalmazott alacsony tömegű, egyedi inconel ötvözetből készült kipufogórendszernek, ami az akusztikai élményt emeli magasabb szintre.

A duplaturbós V6-oshoz készült rendszer kis ellenállású katalizátorral készült, és elősegíti a jobb gázáramlást, a végén pedig két 102 milliméteres csövön keresztül engedi szabadba az égésterméket, és a Ferrari motor csodás zaját.

A rendszerre akár hőszigetelő aranybevonat is kérhető, ami vizuálisan is kiemeli a tuningolt Ferrarit az átlag olasz sportautók tömegéből. A teljesítménynövelés mellé stabilabb futómű is jár, a rugók cseréjével 35 milliméterrel csökkent az autó amúgy sem túl nagy hasmagasága.

Ezért hidraulikus rendszert építettek be, ami gombnyomásra 40 milliméterrel emeli meg az autó orrát. A Novitec természetesen ezeken felül bármilyen vásárlói kérésre nyitott, épp ezért meghatározott ára sincs a csomagnak, de mivel maga az autó 120-130 millió forint körül mozog, vélhetően a tuningcsomagot is ehhez az árszinthez lőtték be.

A 296-os modellből készül zárt és nyitható tetős variáns is. Utóbbi a GTS, amelyet a Vezess a bemutatót követően tesztelt Olaszországban. Olvasd el a cikkünket a Ferrari V8-as modelljéről: