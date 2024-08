Immár tíz éve, hogy a Land Rover beszüntette a Freelander gyártását. A lépés elkerülhetetlen volt, hiszen a JLR cégcsoport (Jaguar, Land Rover, Range Rover) elkezdte magát átpozicionálni a prémium szegmens felső sávjába. Most viszont újra elővennék az egykor jól csengő nevet – de nem úgy, ahogy első hallásra gondolnánk.

A Freelander ugyanis önálló márka lesz, több tisztán elektromos és hatótávolság-növelővel szerelt elektromos típussal, és az első időkben kizárólag Kínában forgalmazzák majd – hiszen gyártani is ott fogják. Az új koncepciót a kényszer szülte.

A Jaguar még 2012-ben alapított vegyesvállalatot a kínai Cheryvel, gyártóüzemükben egészen a közelmúltig a JLR globális palettájának típusai készültek – Land Rover Discovery Sport, Ranger Rover Evoque, Jaguar XE és Jaguar XF.

A kínai piacon azonban egyre gyilkosabbá válik az árverseny, így furcsa kettősség alakult ki a JLR eladásaiban: miközben a cég kínai eladásai átlagosan 100 ezer eurós forgalmat jelentenek autónként, a helyi gyártású modellek átlagos vételára alig haladja meg a 40 ezer eurót, írja az Automotive News Europe – magyarul az európai gyártásból importált modelleken nagyságrendekkel többet keres a cég, a kínai gyártóüzem tehát csak nyűggé vált a JLR számára.

Az egyik lehetőség lett volna, hogy bezárják, és elkönyvelik a veszteséget – ehelyett döntöttek úgy, hogy átadják kínai partnerüknek, a Chery-nek a Freelander nevet, hogy kezdjen vele, amit tud, és megosztoznak a profiton. A tervek szerint a Chery meglévő platformjainak valamelyike adja majd az alapot a régi-új Freelander első típusaihoz.

A helyi technikával feltöltött, patinás márkanév koncepciója nem teljesen új: ezt csinálta a Daimler is a Smart márkával, amelyet ma már a Geely fejleszt, miközben a két autógyártó 50:50 arányban birtokolja a márkát.

Mindez azért érdekes egyébként, mert ahogy a Smart, idővel a Freelander is meg fog jelenni Európában, mint megfizethető, modern elektromos márka, amelyhez ráadásul még emlékek is fűzik az ügyfeleket – még akkor is, ha a Chery Jaguar Land Rover néven létrehozott vállalat által gyártandó, újkori Freelandereknek legfeljebb az emblémája lesz azonos a régiekkel.

A Land Rover Freelander 1997 és 2015 között, két generációban készült személyautós alapokra, először a BMW-vel, aztán a Forddal együttműködésben. Kifutását követően egyébként pont a fent említett Land Rover Discovery Sport és a Range Rover Evoque vette át a helyét a JLR palettájának alján.