A modern anyagtudományok egyik ígéretes kutatási területe a metaanyagoké. Ezek nem összetételükben különlegesek (állhatnak akár hétköznapi fémekből vagy egyéb anyagokból is), hanem szerkezetükben, és emiatt olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyekkel egyetlen természetes anyag sem. Elsősorban a hullámok (elektromágneses sugárzás, fény, mechanikus hullámok) terjedését képesek megváltoztatni, ami a földrengésálló épületektől kezdve a változtatható hangszigetelésen át a „láthatatlan” tárgyakig végtelen lehetőségeket vetít előre – a gyakorlati megvalósítás persze még gyerekcipőben jár, de évről évre előrébb tart a tudomány ezen a téren.

A Nissan is fantáziát lát ebben a területben, olyannyira, hogy több japán gazdasági szereplővel összefogva évekkel ezelőtt kísérletbe fogtak. A projekt kulcsszereplője a Radi-Cool nevű vállalat, akik a sugárzásos hűtési megoldások specialistájaként olyan festékanyagon dolgoznak, amely képes a szokásosnál jóval nagyobb mértékben csökkenteni egy felület, illetve a mögötte meghúzódó légtömeg felmelegedését.

A hosszú távú kísérletben az All Nippon Airways egyik szolgálati járművét, egy Nissan NV100-as furgont fényezték le a speciális anyaggal, és azzal végeznek méréseket immár csaknem egy éve. A cikk illusztrálásához és a konkrét összehasonlításhoz viszont két Nissan Leaf villanyautót fogtak – az egyik hagyományos fényezésű, a másik a speciális, kísérleti felületkezelést kapta meg. A kutatók mintegy 12°C különbséget mértek a két autó külső felületeinek, és kb. 5°C-ot a belső terek hőmérsékletében.

A bevezetőben említett energiatakarékosság mellett komoly biztonsági hozadéka is lehetne egy ilyen festéknek: a hűvösebb autóban később fárad el a vezető, így tovább őrzi meg éberségét, arról nem is beszélve, hogy az autóban felejtett gyermekeket, kisállatokat fenyegető életveszély is csökkenthető volna ezáltal.

A műszaki részletekbe belekontárkodva, a Nissan által tesztelt fényezésben két speciális mikroszerkezeti részecske csökkenti a melegedési hajlamot. Az egyik visszaveri azokat az infravörös hullámokat, amelyek normális esetben molekuláris szintű rezgéseket idéznek elő a festékrétegben, ezzel felmelegítve azt. A másik pedig olyan elektromágneses hullámokat gerjeszt, amelyek aktívan eltérítik a felülettől a napsugarakat.

Hasonló hűtőfestékek léteznek már egyébként, épületek burkolatánál alkalmazzák azokat, ám ott kifejezetten vastag réteget kell felvinni a felületre, ami az autóiparban nem megvalósítható. A Nissannal közös projektben egyrészt a szórópisztollyal felvihető, vékony, egyenletes festékréteg kifejlesztése jelentette a kihívást, másrészt az, hogy fedőréteg (lakkozás) alatt is hatékony maradjon a festék.

A projekt 2021-es indítása óta több mint száz különböző formulát teszteltek. Jelenleg 120 mikron vastagságú festékréteggel kísérleteznek, ami az autóipari fényezésben még mindig nagyon vastagnak számít (a gyári fényezés jellemzően 20 mikron), viszont már elérték, hogy a felület ellenálljon a sózásnak, a kőfelverődésnek, a karcolásoknak és az agresszív vegyi anyagoknak. Az egyenletes színárnyalat és a javíthatóság problémáját szintén megoldották mára.

A megoldásnak egyébként nem is feltétlenül a személyautóknál lehet nagy jelentősége, hanem pl. az élelmiszerszállító és hűtőkocsiknál, a mentőautóknál és hasonló, speciális járműveknél.