Lezárják péntektől a Sziget Fesztivál miatt a budai alsó rakpart északi szakaszát a Mozaik utca és a bevásárlóközpont parkolója között – írja a BKK Info tájékoztatása alapján az MTI.

Arra is figyelmeztettek, hogy augusztus 5-e és 13-a között naponta 13:00 és hajnali 03:00 között időszakos lezárásra kell számítani a budai alsó rakpart Mozaik utca és Margit híd közötti szakaszán, valamint a Mozaik utcában is, amit a Police.hu-n a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) is megerősített.

A fesztivál miatt a Szentendrei úton a délutáni és az esti órákban a szokottnál jóval erősebb forgalom várható.

A forgalomkorlátozások érintik a 226-os autóbusz közlekedését is, mely rövidített útvonalon, a Nyugati pályaudvar és Aquincum között jár.